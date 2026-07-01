Movicenter reúne a las Supergirls del mundo automotriz en avant premier
Movicenter invitó a destacadas profesionales de la industria automotriz a disfrutar de una exclusiva avant premier de Supergirl, en una entretenida velada que reunió a representantes de diversas marcas del sector y medios especializados.
La actividad, que forma parte de una alianza con Warner Bros., incluyó experiencias para toda la familia, activaciones temáticas y una jornada de entretenimiento. La iniciativa reafirmó el compromiso de Movicenter por generar instancias de encuentro que integran entretención, comunidad y vínculos con la industria.
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