PAOLA LEYTON DE MOTORFEM; ELI WOOD DE MOVICENTER Y ANGELES GANA DE MOTORFEM.

La actividad, que forma parte de una alianza con Warner Bros., incluyó experiencias para toda la familia, activaciones temáticas y una jornada de entretenimiento. La iniciativa reafirmó el compromiso de Movicenter por generar instancias de encuentro que integran entretención, comunidad y vínculos con la industria.

Movicenter reúne a las Supergirls del mundo automotriz en avant premier CAMILA BIEHL DE STELLANTIS.

Movicenter reúne a las Supergirls del mundo automotriz en avant premier MANUELA KRAEMER DE JAGUAR LAND ROVER E HIJAS.

Movicenter reúne a las Supergirls del mundo automotriz en avant premier CONSTANZA GRAHAM DE STELLANTIS.

Movicenter reúne a las Supergirls del mundo automotriz en avant premier ANTONIETA MELO DE FORD CHILE E HIJA.

Movicenter reúne a las Supergirls del mundo automotriz en avant premier NATALIA TRONCOSO DE FORD; CARLA UGARTE DE CHANGAN; ÁNGELES GANA DE MOTORFEM; NATALIA DÍAZ DE CHANGAN; EVELYN SALAS DE SUZUKI; PAOLA LEYTON DE MOTORFEM Y JAVIERA VÁSQUEZ DE CHANGAN.

Movicenter reúne a las Supergirls del mundo automotriz en avant premier CAROLINA SANTIBAÑEZ DE AUTOSUMMIT.

Movicenter reúne a las Supergirls del mundo automotriz en avant premier GABRIELA MARTÍNEZ DE MINI; ALEJANDRA GONZÁLEZ DE BMW Y CATALINA TAPIA DE BMW.

Movicenter reúne a las Supergirls del mundo automotriz en avant premier CAROLA BURGOS Y EVELYN SALAS DE SUZUKI.