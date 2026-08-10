Ganadores del Claude Impact Lab de longevidad 2026.

Con la presentación de innovadoras soluciones de inteligencia artificial, el primer Claude Impact Lab de longevidad del mundo marcó un nuevo hito en Chile.

Cerca de 200 personas trabajaron en el desafío “Longevidad para todos en Chile”, buscando reducir las listas de espera y mejorar la atención de salud con Inteligencia Artificial.

Los tres proyectos ganadores recibirán acompañamiento especializado para avanzar hacia un piloto en el ecosistema de salud.

Chile hizo historia con el primer Claude Impact Lab de longevidad del mundo Felipe Pacheco, Claude Community Ambassador Chile y fundador de Bendita IA; Franco Cid, Chief Artificial Intelligence Officer de Mundo; Jaime Jara, subgerente comercial en Seguros SURA; Alejandra Pizarro, subgerente de convenios y nuevos negocios en SIRAK; Daniel Silverman, CEO de Mediclic y Francisco Sepúlveda, gerente general de Caja La Araucana.

Chile hizo historia con el primer Claude Impact Lab de longevidad del mundo 50 equipos y 200 builders unidos para crear soluciones con IA frente a los desafíos de salud y longevidad en Chile.

Chile hizo historia con el primer Claude Impact Lab de longevidad del mundo Francisco Sepúlveda, gerente general de Caja La Araucana; Patricia Soto, superintendenta (s) de Seguridad Social y Elisa Cabezón, subsecretaria de Previsión Social.

Chile hizo historia con el primer Claude Impact Lab de longevidad del mundo Nikolaj Gregorcic, gerente de Impacto Social y Sostenibilidad de Caja La Araucana; Johana Davis, gerente de Negocio Masivo de Sura y Jaime Weinborn, subgerente de Asuntos Corporativos Mundo.

Chile hizo historia con el primer Claude Impact Lab de longevidad del mundo