Chile hizo historia con el primer Claude Impact Lab de longevidad del mundo

Con la presentación de innovadoras soluciones de inteligencia artificial, el primer Claude Impact Lab de longevidad del mundo marcó un nuevo hito en Chile.
Cerca de 200 personas trabajaron en el desafío “Longevidad para todos en Chile”, buscando reducir las listas de espera y mejorar la atención de salud con Inteligencia Artificial.
Los tres proyectos ganadores recibirán acompañamiento especializado para avanzar hacia un piloto en el ecosistema de salud.
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