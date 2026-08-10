OpenSeniors abre su convocatoria 2026 como parte del Fondo 55+ de Entel

OpenBeauchef, centro de innovación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, abrió las postulaciones de “OpenSeniors: Formación para Grandes”, iniciativa que por segundo año consecutivo se adjudicó el Fondo 55+ de Entel.
El proyecto busca reducir la brecha digital y promover la autonomía e inclusión de las personas mayores de entre 55 y 70 años en todo el país. Para esta primera etapa, se abrieron 350 cupos de capacitación en herramientas digitales, productividad e inteligencia artificial a través de una plataforma virtual propia.
“En esta segunda versión del Fondo 55+ impulsamos iniciativas que comparten el propósito de reducir la brecha digital y abrir nuevas oportunidades para este segmento. Nuestro fin no es solo conectar persoenas a una red, sino contribuir a que esa conexión genere oportunidades, participación e inclusión real para todos”
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