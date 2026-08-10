Fernando Ordóñez, vicedecano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile; Sebastián Cea, coordinador de Proyecto OpenSeniors; Susana Mondschein, decana de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile; Stefanie Pope, gerente de Medio Ambiente y Sustentabilidad de Entel; y Alejandro Pantoja, director ejecutivo de OpenBeauchef.

OpenBeauchef, centro de innovación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, abrió las postulaciones de “OpenSeniors: Formación para Grandes”, iniciativa que por segundo año consecutivo se adjudicó el Fondo 55+ de Entel.

El proyecto busca reducir la brecha digital y promover la autonomía e inclusión de las personas mayores de entre 55 y 70 años en todo el país. Para esta primera etapa, se abrieron 350 cupos de capacitación en herramientas digitales, productividad e inteligencia artificial a través de una plataforma virtual propia.

“En esta segunda versión del Fondo 55+ impulsamos iniciativas que comparten el propósito de reducir la brecha digital y abrir nuevas oportunidades para este segmento. Nuestro fin no es solo conectar persoenas a una red, sino contribuir a que esa conexión genere oportunidades, participación e inclusión real para todos” Stefanie Pope, gerente de Medio Ambiente y Sustentabilidad de Entel

OpenSeniors abre su convocatoria 2026 como parte del Fondo 55+ de Entel Claudia Trejo y Sabina Macaya, ambas exalumnas del programa. Macarena Arellano

OpenSeniors abre su convocatoria 2026 como parte del Fondo 55+ de Entel Stefanie Pope, gerente de Medio Ambiente y Sustentabilidad de Entel. Macarena Arellano

OpenSeniors abre su convocatoria 2026 como parte del Fondo 55+ de Entel Marcela Petit, beneficiaria; Sebastián Cea, coordinador de Proyecto OpenSeniors; y Carlos Montecino, beneficiario. Macarena Arellano

OpenSeniors abre su convocatoria 2026 como parte del Fondo 55+ de Entel Luis Martínez, exalumno; Susana Mondschein, decana de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile; e Ingrid Hevia, exalumna del programa. Macarena Arellano

OpenSeniors abre su convocatoria 2026 como parte del Fondo 55+ de Entel Arturo Domínguez, asesor de Sustentabilidad y Comunidades de Entel; Sandra Muñoz y Marcelo Caro, ambos exalumnos; Ana María Sáez, subdirectora de Comunicaciones de la Universidad de Chile; y Mariana Soto, exalumna. Macarena Arellano

OpenSeniors abre su convocatoria 2026 como parte del Fondo 55+ de Entel Nicolás Aravena, analista de Sostenibilidad de Entel; Jorge Cancino, subdirector de Educación Continua de la Universidad de Chile; y Gustavo Castillo, beneficiario. Macarena Arellano