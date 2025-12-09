VOTA INFORMADO por $1100
    Red Dávila conmemora el Día del Médico

    El pasado 3 de diciembre se llevó a cabo el encuentro anual para celebrar el Día del Médico, instancia donde se reunieron los líderes de las distintas especialidades que conforman Red Dávila: Clínica Dávila Recoleta, Clínica Dávila Vespucio y los Centros Dávila Las Condes, Maipú y Ñuñoa, junto con autoridades de la institución.

     
    Dra. Ximena Lobos, directora médica de Laboratorio Omesa; Cristián García, gerente general de Red Dávila y Dr. Gonzalo Rubio, urólogo de Clínica Dávila.

    El objetivo fue reconocer el compromiso con la calidad clínica y la contribución de quienes hacen posible que Red Dávila sea una de las instituciones privadas de salud más relevantes del país.

    Red Dávila conmemora el Día del Médico Dr. Nicholas Earle, neurólogo de Clínica Dávila; Dra. Carolina Correa, coordinadora de Cirugía Infantil de Clínica Dávila; Dr. Jorge Armijo, coordinador de Cirugía de Clínica Dávila; Dra. Carolina Asenjo, directora médica de Red Dávila y Dr. Jorge Bevilacqua, neurólogo de Clínica Dávila.
    Red Dávila conmemora el Día del Médico Dr. Juan Francisco Aguirre, director médico (i); Dr. Sergio Illanes, coordinador de Neurología; Dr. Marco Rioseco, coordinador de Cirugía Bariátrica; Francisco Garcés, gerente general y Dra. Stefania Zapata, médico Gestión de Riesgo, todos de Clínica Dávila Vespucio.
    Red Dávila conmemora el Día del Médico Eduardo Salas, coordinador dental de Centros Dávila; Dr. José Peña, oftalmólogo de Centro Dávila Las Condes; Carlos Meléndez, gerente de Centros Dávila y Samuel Farji, gerente general Centros Vidaintegra.
    Red Dávila conmemora el Día del Médico Dr. Prudencio Lozano, neurólogo de Clínica Dávila; Dra. Patricia Cisternas, coordinadora de Pabellón de Clínica Dávila y Dra. Denize Arochas, subdirectora médico quirúrgica de Clínica Dávila Vespucio.
    Red Dávila conmemora el Día del Médico Dr. Jorge Hiriart, urólogo; Dr. Nicolás Urzúa, director de Docencia e Investigación; Dra. Carolina Correa, coordinadora de Cirugía Infantil y Dr. Luis Riquelme, coordinador de Neurocirugía, todos de Clínica Dávila.
