Santiago 500 años: un futuro compartido

Polo Ramírez, Rachel Bernardin, Marcelo Sarovic, Jeannette Plaut, Alejandro Gutiérrez y Rodrigo Guendelman, al cierre del evento “Santiago 500 años”.

El seminario contó con la participación del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, y con una conferencia del arquitecto Alejandro Gutiérrez, director del equipo de planificación urbana de ARUP, una de las firmas de ingeniería e infraestructura más prestigiosas del mundo. El encuentro finalizó con un panel que analizó las principales características actuales de Santiago y sus principales desafíos.

Santiago 500 años Iván Yarur, director de Transformación; Eugenio Rodríguez, director de Clientes; Camilo Larraín, secretario general, todos de Aguas Andinas; Claudio Orrego, gobernador de la Región Metropolitana, y José Luis Santa María, director de La Tercera. Jorge Diaz Honorato

Santiago 500 años Claudio Bizama, gerente general Junta de Vigilancia del Río Mapocho, y Rachel Bernardin, directora de Estrategia y Asuntos Corporativos de Aguas Andinas. Jorge Diaz Honorato

Santiago 500 años Marcelo Sarovic, Rachel Bernardin, Polo Ramírez, Alejandro Gutiérrez y Rodrigo Guendelman participaron en el panel de conversación sobre los 500 años de Santiago y el libro que lidera Aguas Andinas.

Santiago 500 años Julio Nazar, coordinador Magíster en Diseño de Ciudades Sustentables UDD; Cazú Zegers, arquitecta, y Pablo Allard, decano de la Facultad de Arquitectura y Arte UDD.

Santiago 500 años El gobernador Claudio Orrego expuso sobre los desafíos futuros de la Región Metropolitana hacia los 500 años de la fundación de Santiago.

Santiago 500 años Alejandro Gutiérrez, arquitecto y director del equipo de planificación urbana de ARUP.

Santiago 500 años Claudia Contreras, gerenta de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de Aguas Andinas; Polo Ramírez, periodista; Melissa Hohmann, socia Hohmann & Asociados, y Verónica Vasseur, jefa de Marca y Eventos de Aguas Andinas.

Santiago 500 años Pedro Bustamante, subgerente de Asuntos Regulatorios; Alejandro Riquelme, gerente de Expansión Comercial, ambos de Aguas Andinas; Juan Eduardo Saldivia, exsubsecretario de Obras Públicas, y Jaime Ortega, gerente de Asuntos Legales de Aguas Andinas. Jorge Diaz Honorato