Para dar inicio a la conmemoración de los cinco siglos desde la fundación de Santiago, que se cumplirán en febrero de 2041, La Tercera junto a Aguas Andinas organizaron el seminario “Santiago 500 años: un futuro compartido”, ocasión en la que también se anunció la publicación de un monumental libro acerca de la ciudad, coeditado por Aguas Andinas, Santiago Adicto y Constructo.
El seminario contó con la participación del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, y con una conferencia del arquitecto Alejandro Gutiérrez, director del equipo de planificación urbana de ARUP, una de las firmas de ingeniería e infraestructura más prestigiosas del mundo. El encuentro finalizó con un panel que analizó las principales características actuales de Santiago y sus principales desafíos.
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