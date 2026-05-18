Un espacio para acompañar con esperanza: inauguran TROI Araucanía en Temuco
Con la presencia del Presidente de la República, José Antonio Kast, se realizó en Temuco la inauguración de TROI Araucanía, nuevo centro oncopediátrico impulsado por la Fundación Vivir Más Feliz emplazado junto al Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena para entregar atención integral a niños y niñas con cáncer del sur de Chile.
La fundación nació hace más de dos décadas a partir de la experiencia personal de su fundador, Arie Rezepka, y busca transformar la experiencia hospitalaria infantil mediante acompañamiento emocional, contención y espacios especialmente diseñados para pacientes y sus familias.
La ceremonia reunió a autoridades, representantes del mundo privado, equipos médicos y familias beneficiadas por la fundación, en un proyecto que busca acercar oportunidades y atención especializada a regiones.
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