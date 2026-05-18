Un espacio para acompañar con esperanza: inauguran TROI Araucanía en Temuco

Foto de los niños y niñas que son atendidos en TROI Araucanía y el equipo del Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena.

La fundación nació hace más de dos décadas a partir de la experiencia personal de su fundador, Arie Rezepka, y busca transformar la experiencia hospitalaria infantil mediante acompañamiento emocional, contención y espacios especialmente diseñados para pacientes y sus familias.

La ceremonia reunió a autoridades, representantes del mundo privado, equipos médicos y familias beneficiadas por la fundación, en un proyecto que busca acercar oportunidades y atención especializada a regiones.

TROI Araucanía en Temuco Muestra espacio de sala de segundo piso.

TROI Araucanía en Temuco Ministra de Salud Dra. May Chomali y el Presidente de la República, José Antonio Kast durante la ceremonia.

TROI Araucanía en Temuco Consejera regional Gilda Mendoza, José Antonio Kast, Presidente de la República; Arie Rezepka, fundador y presidente Fundación Vivir más Feliz y Carolina Brodsky, directora ejecutiva de Fundación Vivir más Feliz.

TROI Araucanía en Temuco Camila Valdivia; Francisco Salgado; Fiorella Salgado; Dra. Daniela Primo, pediatra - hematóloga Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena; José Antonio Kast, Presidente de la República; Arie Rezepka, presidente directorio Fundación Vivir más Feliz, y José Miguel Martabid, director Fundación Vivir más Feliz.

TROI Araucanía en Temuco Hans Eben, Alan Weschler, Viviana Rosenberg, Arie Rezepka, José Miguel Martabid, del directorio Fundación Vivir más Feliz y Carolina Brodsky, directora ejecutiva Fundación Vivir más Feliz.

TROI Araucanía en Temuco Dra. Milagros, risoterapeuta de Fundación Vivir más Feliz; Daniela Heran; Galit Rezepka; Arie Rezepka, presidente y fundador de Fundación Vivir más Feliz; Tamy Rezepka; Noa Rezepka; Dra. Lore Colores, risoterapeuta de Fundación Vivir más Feliz . Abajo: Dra. Chispeza, risoterapeuta de Fundación Vivir más Feliz y Dra. Pelela, risoterapeuta de Fundación Vivir más Feliz.

TROI Araucanía en Temuco Exterior TROI Araucanía.