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    Un espacio para acompañar con esperanza: inauguran TROI Araucanía en Temuco

    Con la presencia del Presidente de la República, José Antonio Kast, se realizó en Temuco la inauguración de TROI Araucanía, nuevo centro oncopediátrico impulsado por la Fundación Vivir Más Feliz emplazado junto al Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena para entregar atención integral a niños y niñas con cáncer del sur de Chile.

     
    Foto de los niños y niñas que son atendidos en TROI Araucanía y el equipo del Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena.

    La fundación nació hace más de dos décadas a partir de la experiencia personal de su fundador, Arie Rezepka, y busca transformar la experiencia hospitalaria infantil mediante acompañamiento emocional, contención y espacios especialmente diseñados para pacientes y sus familias.

    La ceremonia reunió a autoridades, representantes del mundo privado, equipos médicos y familias beneficiadas por la fundación, en un proyecto que busca acercar oportunidades y atención especializada a regiones.

    TROI Araucanía en Temuco Muestra espacio de sala de segundo piso.
    TROI Araucanía en Temuco Ministra de Salud Dra. May Chomali y el Presidente de la República, José Antonio Kast durante la ceremonia.
    TROI Araucanía en Temuco Consejera regional Gilda Mendoza, José Antonio Kast, Presidente de la República; Arie Rezepka, fundador y presidente Fundación Vivir más Feliz y Carolina Brodsky, directora ejecutiva de Fundación Vivir más Feliz.
    TROI Araucanía en Temuco Camila Valdivia; Francisco Salgado; Fiorella Salgado; Dra. Daniela Primo, pediatra - hematóloga Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena; José Antonio Kast, Presidente de la República; Arie Rezepka, presidente directorio Fundación Vivir más Feliz, y José Miguel Martabid, director Fundación Vivir más Feliz.
    TROI Araucanía en Temuco Hans Eben, Alan Weschler, Viviana Rosenberg, Arie Rezepka, José Miguel Martabid, del directorio Fundación Vivir más Feliz y Carolina Brodsky, directora ejecutiva Fundación Vivir más Feliz.
    TROI Araucanía en Temuco Dra. Milagros, risoterapeuta de Fundación Vivir más Feliz; Daniela Heran; Galit Rezepka; Arie Rezepka, presidente y fundador de Fundación Vivir más Feliz; Tamy Rezepka; Noa Rezepka; Dra. Lore Colores, risoterapeuta de Fundación Vivir más Feliz . Abajo: Dra. Chispeza, risoterapeuta de Fundación Vivir más Feliz y Dra. Pelela, risoterapeuta de Fundación Vivir más Feliz.
    TROI Araucanía en Temuco Exterior TROI Araucanía.
    TROI Araucanía en Temuco Túnel de la Felicidad.
    Más sobre:TROI AraucaníaSociales LT

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