En el encuentro se relevó la trayectoria y compromiso de quienes fueron jerarquizados como “Profesor Titular”.

En un encuentro encabezado por el rector Julio Castro, la Universidad Andrés Bello (UNAB) reconoció a sus académicas y académicos que obtuvieron la jerarquización de “Profesor Titular”, la más alta dentro de la carrera docente universitaria. Se trata de 12 profesores pertenecientes a las facultades de Ciencias de la Rehabilitación, Ciencias de la Vida, Ciencias Exactas, Economía y Negocios, Ingeniería, Medicina y Odontología.

Universidad Andrés Bello reconoció a profesores que alcanzaron la más alta jerarquía académica De UNAB, Alejandro Caroca, decano de la Facultad de Ingeniería; Ana María Pavez, prorrectora; y Julio Villalobos, profesor titular de la Facultad de Ingeniería. Carolina Corvalan carolina_amos@

Universidad Andrés Bello reconoció a profesores que alcanzaron la más alta jerarquía académica Luis Peñailillo, profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Rehabilitación; Carolina Torrealba, vicerrectora de Investigación y Doctorado; y Christian Campos, decano de la Facultad de Ciencias de la Rehabilitación, todos de UNAB. Carolina Corvalan carolina_amos@

Universidad Andrés Bello reconoció a profesores que alcanzaron la más alta jerarquía académica El vicerrector Académico de UNAB, Nicolás Bronfman, junto a Verónica Jiménez, profesora titular, y Pierre Paul Romagnoli, decano, ambos de la Facultad de Ciencias Exactas. Carolina Corvalan carolina_amos@

Universidad Andrés Bello reconoció a profesores que alcanzaron la más alta jerarquía académica Patricio Burdiles, decano, y Lorena Varela, profesora titular, ambos de la Facultad de Medicina, junto a Julio Castro, rector de UNAB. Carolina Corvalan carolina_amos@

Universidad Andrés Bello reconoció a profesores que alcanzaron la más alta jerarquía académica Jorge Nakouzi, decano de la Facultad de Odontología; María Inés Romero, profesora titular de la Facultad de Medicina; y René Martínez, profesor titular de la Facultad de Odontología, todos de UNAB. Carolina Corvalan carolina_amos@

Universidad Andrés Bello reconoció a profesores que alcanzaron la más alta jerarquía académica Juan Pablo Torres, decano, y Pablo González, ambos profesores titulares de la Facultad de Economía y Negocios de UNAB. Carolina Corvalan carolina_amos@

Universidad Andrés Bello reconoció a profesores que alcanzaron la más alta jerarquía académica De UNAB, Ana María Pavez, prorrectora, y Pedro Covarrubias, secretario general. Carolina Corvalan carolina_amos@