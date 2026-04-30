94% de las personas se interesarían en vehículos eléctricos por el ahorro, según Radar-E 2025

En un nuevo capítulo de Hub Sustentabilidad de radio Duna, la directora de investigación de In-Data, Javiera Guajardo, comentó sobre los hallazgos de Radar Nacional de Electromovilidad, el primer estudio a nivel país enfocado exclusivamente en usuarios y potenciales compradores de vehículos eléctricos en Chile. La encuesta -realizada junto a la consultora Surir y con apoyo de actores del ecosistema como el Centro de Movilidad Sostenible, empresas de carga y energía- preguntó a más de 650 personas durante el segundo semestre de 2025.

Entre los principales hallazgos presentados en el programa, indica que “un 94% de usuarios y potenciales usuarios declara que su principal motivación para optar por un auto eléctrico o híbrido es el ahorro operativo”, explicó Guajardo. Es decir, no se trata de una motivación ambiental ni tecnológica en primera instancia, sino económica y que afecta de manera cotidiana en cuánto cuesta cargar versus cuánto cuesta llenar el estanque. Sin embargo, ese incentivo convive con un obstáculo aún más grande: “El costo inicial es la principal barrera. No es solo el precio del auto, también es cuánto cuesta cambiar tus hábitos de carga”, señaló.

Ahí aparece un punto crítico que el estudio identifica con claridad que tiene que ver con la infraestructura doméstica. Instalar un cargador en casas puede costar alrededor de dos millones de pesos, y en edificios la situación se vuelve aún más compleja por normas de copropiedad y dificultades administrativas. Así, un 58% mencionan el costo inicial como freno y un 52% apunta a la infraestructura de carga. “Las personas meditan mucho la infraestructura de carga, es decir, el tema de dónde y cómo van a cargar. Ese cambio de hábito tiene un costo que pesa en la decisión”, afirmó.

El perfil del comprador también es un dato relevante: cerca de un 80% son hombres, mayoritariamente de segmentos ABC1 y C2, y concentrados en Santiago, donde se concentran los puntos de carga y la llegada de nuevas tecnologías. Pero además del perfil, se evidencia la brecha de acceso a través de la falta de información. “No aparece como una gran barrera en el estudio, porque encuestamos a personas que ya estaban interesadas, pero sí surge algo clave que es la falta de información que existe sobre la reventa”, explicó Guajardo. Comprar sin saber cómo se comportará el mercado de autos eléctricos usados en tres o cinco años genera dudas razonables, principalmente ahora en un contexto donde la tecnología de baterías avanza a gran velocidad por las alzas de combustibles y la industria de la energía.

Ahora bien, esa brecha de conocimiento no es solo comercial, sino cultural. “Estamos tan acostumbrados al combustible que ese conocimiento es casi innato. Con la electricidad no pasa eso. No sabemos cómo se mide, cuánto rinde, cómo funciona realmente. Y si queremos llegar a más puntos de carga, el mercado completo tiene que tener conocimiento de todo esto”, reflexionó Guajardo. En esa línea, la educación masiva sobre cómo operan estos vehículos y cómo se integran a la vida cotidiana es clave, dando como ejemplo el transporte público eléctrico en Santiago, que ha logrado generar esa confianza en la ciudadanía.

Finalmente, el estudio detecta una preferencia entre quienes planean comprar en los próximos tres años: el híbrido convencional, que se recarga solo, aparece como la opción más probable, por sobre el 100% eléctrico o el híbrido enchufable. “Pensamos que iban a salir más los eléctricos puros, pero un tercio se inclina por el híbrido convencional. Y cuando vimos después las cifras de ventas de la ANAC, confirmamos que esa tendencia efectivamente estaba ocurriendo”, sostuvo. Esto será un hallazgo que Radar-E 2026 busque contrastar en un escenario internacional con alza del petróleo y una industria que crece rápidamente en infraestructura y oferta.

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