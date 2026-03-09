Bárbara Hernández y Carmen Gloria Larenas ganan el Premio a la Trayectoria 2026 de Comunidad Mujer

La “Sirena del Hielo”, Bárbara Hernández, campeona mundial de natación en aguas gélidas, y Carmen Gloria Larenas, directora general del Teatro Municipal de Santiago y una de las gestoras culturales más influyentes del país, fueron distinguidas con el Premio a la Trayectoria 2026. Este es entregado anualmente por ComunidadMujer en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, con el apoyo de BHP.

El reconocimiento busca destacar a mujeres que, desde distintos ámbitos, han contribuido al desarrollo del país, ampliando espacios y referentes en entornos donde históricamente han estado subrepresentadas. Más que distinguir logros personales, el premio releva liderazgo, impacto e influencia en áreas con alta exposición pública, como lo son en este caso el deporte y la cultura.

Desde su creación, este premio ha sido otorgado a referentes femeninas destacadas como Rosanna Costa, Rosa Devés, Ana María Stuven y Andrea Repetto, todas con trayectorias caracterizadas por consistencia, proyección pública e impacto institucional.

La presidenta de ComunidadMujer, María Olivia Recart, señaló: “La versión 2026 reconoce dos trayectorias, en el deporte de alta exigencia y en la conducción cultural, que reflejan la importancia de la presencia femenina en espacios que moldean nuestra vida colectiva. No se trata solo de historias individuales destacadas, sino de integración real y de ampliar el horizonte de lo posible para todas”, destacando la necesidad de avanzar en perseverancia, responsabilidad pública e impacto colectivo.

La ceremonia fue seguida por una conversación entre las galardonadas y la periodista Paula Escobar Chavarría, consejera de ComunidadMujer. En el diálogo se abordaron los desafíos de sostener liderazgo en espacios de alta exigencia y el impacto de la presencia femenina en referentes culturales y deportivos.

La actividad se realizó con el apoyo de BHP, compañía minera que cuenta con el mayor nivel de representación femenina en Chile, alcanzando un 45% de mujeres en sus operaciones, una cifra inédita para la industria. Además, la compañía registra una brecha salarial de sólo 1% entre hombres y mujeres en Chile, una cifra 18 veces menor que el promedio nacional, producto de revisiones salariales sistemáticas y políticas de compensación basadas en roles comparables y desempeño.

Las ganadoras

Bárbara Hernández Huerta, conocida como “La Sirena del Hielo”, es una nadadora extrema chilena y campeona mundial en aguas gélidas sin traje de neopreno. Ha establecido cuatro Récord Guinness por travesías en Cabo de Hornos, la Antártica y Puerto Natales, y fue la primera sudamericana en completar el desafío Ocean’s Seven. En 2026 se convirtió en la primera chilena en ingresar al International Marathon Swimming Hall of Fame. Fue reconocida por expandir los límites del deporte en condiciones extremas y posicionar a Chile en la élite mundial de la natación en aguas gélidas.

“Recibo este Premio a la Trayectoria de ComunidadMujer con profunda gratitud y mucho orgullo. Este es un deporte donde aún somos pocas mujeres desafiando los mares en condiciones extremas. Pero este camino no lo recorro sola, porque hay un equipo comprometido que me sostiene en cada desafío, a quienes también agradezco por su constante apoyo. Invito a las mujeres a sumarse a este desafío de explorar el mar y a amigarnos con nuestro cuerpo, porque nos permite hacer cosas únicas que nos hacen superpoderosas” señaló.

Carmen Gloria Larenas es gestora cultural, periodista y ex bailarina clásica. En 2019 se convirtió en la primera mujer en asumir la Dirección General del Teatro Municipal de Santiago, tras una trayectoria que combina experiencia artística y gestión cultural en instituciones como el Ballet de Santiago, la Corporación Cultural de Lo Barnechea y el Teatro del Lago. Ha sido reconocida como una de las Mujeres Líderes Chile en tres ocasiones y en 2026 recibió la medalla Chevalière de la Legión de Honor del gobierno francés. Fue distinguida por abrir camino en el liderazgo de una de las instituciones culturales más relevantes del país y fortalecer su proyección pública.

“Recibir este premio no solo es un gran honor, sino también un incentivo para seguir trabajando en la línea en la que, en mi caso y junto a mi equipo, lo hemos venido haciendo: hacer de la cultura algo cotidianamente importante para las personas, en especial relacionado con el Teatro Municipal de Santiago. Los premios siempre ayudan a seguir el camino, que a todas nos pasa, está lleno de desafíos, y lo importante es saber que estamos llegando, de alguna manera, a enviar ese mensaje que es tan importante y que justifica lo que hacemos”, finalizó.