    De las últimas medidas de Boric: Chile se convierte en el tercer país con más kilómetros de océanos protegidos

    El decreto firmado por el Presidente incluye a los parques marinos Nazca-Desventuradas y Mar de Juan Fernández en las zonas de océanos protegidos, alcanzando casi un millón de kilómetros a nivel país.

    Por 
    Felipe Alcafus
    Presidente Gabriel Boric junto a autoridades locales de Juan Fernández.

    Una de las últimas medidas realizadas por el Presidente Gabriel Boric antes del cambio de mando, fue la firma del decreto que amplía los parques marinos Nazca-Desventuradas y Mar de Juan Fernández dentro de los océanos protegidos, sumando cerca de 360 kilómetros.

    Con ello, el sistema nacional de áreas protegidas alcanza una superficie total de 947.142 km² superando el 50% de su zona económica exclusiva y convirtiendo a Chile en el tercer país con mayor extensión de océano protegido en el mundo.

    Langosta de Juan Fernández, parte de la fauna nativa del sector.

    Los parques marinos se ubican alrededor de los archipiélagos de Juan Fernández y Desventuradas, una zona reconocida por su riqueza ecológica y por concentrar ecosistemas únicos.

    En estas aguas habitan especies endémicas como el lobo fino y la langosta de Juan Fernández , además de una gran fauna migratoria que incluyen ballenas, tiburones, tortugas marinas y aves oceánicas.

    Lobo Fino parte de la fauna nativa del sector. © MaxBello

    La iniciativa surgió desde la propia comunidad del archipiélago, particularmente de pescadores artesanales que han gestionado de forma sostenible la pesquería de langosta por generaciones. Su objetivo fue asegurar la conservación a largo plazo de los ecosistemas marinos que sostienen tanto la biodiversidad como la economía local.

    El alcalde de Juan Fernández, Pablo Manríquez, reconoció el liderazgo de la comunidad y el esfuerzo de los gobiernos. “Es también el resultado de un esfuerzo que comenzó con la Presidenta Bachelet, continuó con el Presidente Piñera y hoy culmina con el Presidente Boric, posicionando a Chile como una potencia en conservación marina”, sostuvo el jefe comunal.

    Además, destacó su rol como isleño y aseguró que como tal “proteger el mar está en nuestro ADN”. el presidente del consejo local de Gestión de Áreas Marinas Protegidas, Julio Chamorro, se sumó a las palabras e indicó que “los isleños entendemos que el mar nos conecta y por eso debemos cuidarlo”.

    Asimismo, se enmarca en medio de los compromisos internacionales de conservación adoptados por Chile, entre ellos la meta global de proteger al menos el 30% del océano hacia el 2030.

    Gabriel Boric junto a la comunidad en Juan Fernández

    El proceso contó con respaldo científico y técnico de organizaciones dedicadas a la protección marina, entre ellas, Blue Marine Foundation, Pew Bertarelli, Ocean Legacy, Island Conservation y Fundación Patagonia Azul.

    Por su parte los parques que se suman al decreto deberán desarrollar nuevos planes de manejo, en el marco del Nuevo Servicio de Áreas Protegidas de Chile, incorporando mecanismos de coadministración entre el Estado y la comunidad de Juan Fernández.

    Especies endémicas de Juan Fernández.
