SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Sustentabilidad

Chile refuerza su liderazgo regional en financiamiento climático al incorporar biodiversidad en sus bonos sostenibles

Con la actualización del Marco de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad, el Ministerio de Hacienda integra por primera vez un KPI sobre áreas protegidas, marcando un nuevo estándar ESG para América Latina.

Paulina ReyesPor 
Paulina Reyes
Patagonia - Patagonia - Chile, Chile, Puerto Natales DieterMeyrl

Chile se ha consolidado como pionero en América Latina en el desarrollo de instrumentos financieros sostenibles, según explican las expertas. Con la publicación del tercer reporte anual sobre el desempeño de sus bonos soberanos vinculados a la sostenibilidad, el país sigue avanzando en su compromiso con los desafíos ambientales, ahora dando además un nuevo paso al incluir por primera vez un KPI relacionado con la biodiversidad.

Los Bonos Vinculados a la Sostenibilidad (SLB) – como lo definen desde el Ministerio de Hacienda – son instrumentos de renta fija, cuyas características financieras y/o estructurales pueden variar en función de si el emisor alcanza objetivos medioambientales, sociales o de gobernanza (criterios ESG) predefinidos, cuyos rendimientos están atados al cumplimiento de objetivos sostenibles predefinidos. En este sentido, a diferencia de los bonos verdes o sociales tradicionales —que financian proyectos específicos— los SLB permiten usar los recursos de forma general, con el compromiso de alcanzar metas verificables en aspectos como reducción de emisiones, energías renovables, equidad de género y, ahora, biodiversidad.

Estos bonos forman parte de la Estrategia Financiera frente al Cambio Climático (EFCC) del Ministerio de Hacienda y están alineados con herramientas como la Taxonomía Verde (T-MAS), que busca establecer sistemas de clasificación para alinear el tipo de inversiones medioambientales sostenibles basado en la ciencia, que van adaptándose a las necesidades y objetivos del gobierno, como el Ministerio del Medio ambiente, integrando así nuevos cambios durante la marcha.

Actualización del Marco SLB

La coordinadora de Finanzas y Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda, Carola Moreno, indicó que “el Marco recientemente publicado incorpora un indicador de protección de la biodiversidad, estructurado en dos partes. Primero, aumentar la cobertura en áreas protegidas terrestres (llegar a un 30% del territorio nacional en 2030, desde el actual 21,6%), y segundo, lograr que un 10% del territorio alcance un estándar de gestión, según métricas alineadas con estándares y prácticas internacionales”.

Además, destacó que “se han observado en el pasado efectos favorables para el Fisco y el país, derivados de este tipo de emisiones, como un mejor posicionamiento país, así como beneficios financieros, reflejados en mayor demanda y mejores tasas de endeudamiento, como también en la diversificación de la base de inversionistas”.

Asimismo, Jocelyn Ann-Black, Managing Director de Cambridge Business Association Chile, aseguró que la incorporación de este nuevo KPI, que busca aumentar la cobertura terrestre de áreas protegidas y asegurar una gestión efectiva de estas, “no es de fácil llegada a cualquier tipo de negocio, pero los KPI (métrica cuantificable que evalúa el progreso de una organización) anteriores, claramente pueden ser relacionados por parte de las empresas con sus financiamientos al estar puestos los focos en; reducción de emisiones, generación de energía renovable y representación femenina en directorios”.

Impacto en las empresas

Aunque los SLB son emitidos por el Estado, el marco y sus indicadores funcionan como referencia para el sector privado. Desde el Ministerio explican que estos bonos han incentivado el desarrollo de nuevos productos financieros sostenibles, y que existen instancias de articulación público-privada, como la Mesa de Finanzas Verdes, que han sido claves en este proceso. “El Ministerio de Hacienda ha cumplido un rol clave como articulador y facilitador, especialmente a través de la Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes y su Grupo Temático de Trabajo de Productos Financieros Verdes”, sostuvo Moreno.

Desde el sector empresarial, la reacción ha sido positiva, “con un interés creciente en desarrollar nuevos productos financieros sostenibles y avanzar en la medición de su impacto real”, agregó la vocera de Hacienda.

Según la nueva gerenta general de Acción Empresas, Constanza Pantaleón, “el nuevo Marco de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad de Chile amplía el enfoque climático inicial de éste, al incorporar KPI sociales y de biodiversidad, dando un impulso significativo y fortaleciendo el ecosistema de las finanzas sostenibles del país”. Además, agregó que, “para las empresas chilenas, esta actualización del marco representa una señal potente y clara respecto a la necesidad de incorporar de manera más profunda las variables ESG en sus estrategias de negocios”.

Del mismo modo, asegura que los esfuerzos por parte del Ministerio de Hacienda son señales “claras, coherentes y confiables que les permite constatar e incorporar los temas ESG en las decisiones de inversión, reporte y transparencia no solo están en la línea con lo que el Estado de Chile se encuentra impulsando, sino también les abre oportunidades de financiamiento”.

Desde el mundo financiero, Jocelyn Ann Black, destacó la diversificación de instrumentos en la estrategia de financiamiento climático. “Esta nueva ampliación del Marco de Bonos le permite a Chile continuar diversificando los ámbitos de financiamiento al atraer a inversionistas que se interesan por bonos comprometidos con objetivos asociados a ámbitos sostenibles. El trabajo que el Ministerio de Hacienda ha venido realizando durante los últimos años me parece que es de referencia, demostrando la preocupación de parte del Estado de impulsar Bonos que permiten financiar el desarrollo del país, mostrando que es posible que “caminen de la mano, crecimiento y cuidado”.

De este modo, explica que esto cobra mayor relevancia para el sector privado ya que supone una atracción a los inversionistas y “pone a Chile como líder en diversificación de bonos en temas ambientales, sociales y de biodiversidad”. Finalmente, desde Cambridge Business Association Chile concluyó: “Nuestra recomendación para las empresas, es siempre estar avanzando en objetivos que se correlacionen con métricas país e internacionales al momento de priorizar objetivos o metas de sostenibilidad”.

Más sobre:Hub SustentabilidadFinanzas SosteniblesFinanzas verdesBonos sostenibles

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Marijam Didžgalvytė: “La ruta fácil es culpar a los videojuegos violentos”

La barrera del 30% de Jara que inquieta al oficialismo

A fondo en el regreso de Alien: el audaz debut de la saga en el streaming

El repliegue de Tohá y Winter, los perdedores de la primaria

Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópoli: “Hemos sido poco claros en explicar por qué nuestro proyecto es el mejor para Chile”

Catalina y las Bordonas de oro, la nueva voz estelar de la canción chilena: “Queremos llegar a otros públicos”

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
Vallejo refuta a Desbordes y asegura que la intervención en barrio Meiggs comenzó “al menos en 2022″

Vallejo refuta a Desbordes y asegura que la intervención en barrio Meiggs comenzó “al menos en 2022″

3.
“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

4.
Marcel confirma que sumarios contra funcionarios que hicieron mal uso de licencias continúan, incluso si ya fueron desvinculados

Marcel confirma que sumarios contra funcionarios que hicieron mal uso de licencias continúan, incluso si ya fueron desvinculados

5.
Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Micrófono abierto capta el disgusto de Mundaca contra consejeros regionales

Micrófono abierto capta el disgusto de Mundaca contra consejeros regionales

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Servicios

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este sábado

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este sábado

El nuevo prefijo para identificar las llamadas de spam o no deseadas

El nuevo prefijo para identificar las llamadas de spam o no deseadas

Rating del jueves 7 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 7 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Marijam Didžgalvytė: “La ruta fácil es culpar a los videojuegos violentos”
Chile

Marijam Didžgalvytė: “La ruta fácil es culpar a los videojuegos violentos”

La barrera del 30% de Jara que inquieta al oficialismo

El repliegue de Tohá y Winter, los perdedores de la primaria

Chile refuerza su liderazgo regional en financiamiento climático al incorporar biodiversidad en sus bonos sostenibles
Negocios

Chile refuerza su liderazgo regional en financiamiento climático al incorporar biodiversidad en sus bonos sostenibles

CAP anota pérdidas trimestrales ante negativo desempeño de su filial Compañía Minera del Pacífico

Sernageomin autoriza reinicio parcial y progresivo de operaciones subterráneas en División El Teniente

“Una IA experta a nivel doctorado”: así es GPT-5, la nueva versión de ChatGPT
Tendencias

“Una IA experta a nivel doctorado”: así es GPT-5, la nueva versión de ChatGPT

Qué se sabe de la orden de Trump que permitiría al ejército de EEUU combatir a los carteles de la droga extranjeros

Estuvo desaparecido 28 años y encontraron su cuerpo en un glaciar que se estaba derritiendo

Más allá de Carlos Palacios: la crisis sin fin de Boca Juniors
El Deportivo

Más allá de Carlos Palacios: la crisis sin fin de Boca Juniors

Acusaciones de ilegalidad, la frustración de Hamilton y la molestia de Leclerc: la crisis que hunde a Ferrari

El estratosférico bono que ganará Joaquín Niemann si se corona campeón del LIV Golf

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Reseña de libros: de Michael Herr a Gabriela Mistral
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Michael Herr a Gabriela Mistral

A fondo en el regreso de Alien: el audaz debut de la saga en el streaming

Catalina y las Bordonas de oro, la nueva voz estelar de la canción chilena: “Queremos llegar a otros públicos”

Gaffes de Trump: ¿En la senda de Joe Biden?
Mundo

Gaffes de Trump: ¿En la senda de Joe Biden?

Andrea Rizzi: “Occidente tal como lo conocimos se está muriendo”

Elecciones en Bolivia: ¿La derecha retorna al poder y se acaba el ciclo del MAS?

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista
Paula

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?