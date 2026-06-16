Climatech Innovation Summit 2026 reunirá a líderes para acelerar la adopción tecnológica en industrias estratégicas
El encuentro de negocios organizado por Climatech Chile se realizará los días 23 y 24 de junio y convocará a más de 300 asistentes, incluyendo corporativos, startups, inversionistas, academia y sector público. La agenda contempla speakers internacionales, ruedas de negocios, workshops especializados y visitas a centros de innovación aplicada.
La transición productiva ya comenzó, pero el gran desafío para Chile es acelerar la adopción de tecnologías capaces de responder a los desafíos de una economía baja en emisiones, competitividad, productividad, seguridad hídrica y resiliencia climática.
Con ese objetivo, la Asociación Climatech Chile realizará una nueva versión de la Climatech Innovation Summit (CIS) 2026, encuentro que busca conectar a quienes desarrollan soluciones tecnológicas innovadoras con quienes necesitan adoptarlas, implementarlas o financiarlas.
El evento de negocios se desarrollará en dos fechas. El 23 de junio, en Mercado Urbano Tobalaba (MUT), Santiago, y el 24 de junio, en la IncubaUdeC, Universidad de Concepción.
La convocatoria espera reunir a más de 300 participantes, entre empresas, startups, inversionistas, banca, academia, sector público y gremios empresariales. Cuenta con el apoyo de las instituciones BCI, ProChile, PwC Chile, Programa CORFO Transforma Cambio Climático, Universidad de Concepción (UDEC), Instituto de Investigación Tecnológicas (IIT-UDEC) y Unidad de Desarrollo Tecnológico (UDT-UDEC) en Ciencia, y Tecnología e Innovación en Bioeconomía.
El foco de la edición 2026 será abordar una de las principales brechas del ecosistema: la adopción tecnológica.
Aunque a nivel global el 61% de las transacciones corporativas vinculadas a tecnologías climáticas ya ocurre en etapas intermedias y avanzadas, en Chile el volumen sigue siendo bajo y altamente concentrado, reflejando una adopción todavía incipiente. Por ello, la Climatech Innovation Summit pondrá énfasis en cómo acelerar la implementación de soluciones tecnológicas en industrias estratégicas expuestas a riesgos climáticos, regulatorios y competitivos.
Referentes nacionales e internacionales
La agenda contempla la participación de destacados líderes empresariales, inversionistas y expertos de Chile y Latinoamérica.
Entre los invitados internacionales destacan: Germán Bautista, Sustainability Director LATAM de PepsiCo, Reinaldo Sierra, Grupo Gloria, Pía Zevallos, Cementos Yura, Roberto Carlos Cabanilla, Danper, Rodrigo García, CEO y fundador de Suyana, Jerónimo Valle, Lead Sales & Growth de Satellites On Fire, Agostina Martino, Directora Ejecutiva de Climatech Argentina, Andrea Ojeda, Head of ESG & Impact de Amplifica Capital, y Andrés Baehr, Savia Ventures.
A ellos se suman referentes nacionales como Leo Prieto, fundador de Lemu, Matías Sjogren, CEO y cofundador de Biofiltro, Ricardo Reppening, cofundador de Reborn Electric, Nicolás Westernhagen, PwC, Ángeles Romo - SQM Lithium Ventures, Ignacio Mackenna - AbastibleTec, y Bernardita Araya, CMPC Ventures.
Ruedas de negocios para generar nuevas oportunidades
Uno de los principales atractivos del encuentro será la Rueda de Negocios de Soluciones Climáticas, desarrollada junto a Transforma Cambio Climático de CORFO.
La actividad reunirá a corporativos, inversionistas, banca, fondos de inversión y startups tecnológicas mediante reuniones estructuradas de alto valor para identificar oportunidades de adopción tecnológica, alianzas estratégicas, pilotos, inversión y colaboración comercial. En Stgo se estiman ocurran 80 reuniones de negocios y 60 en Concepción.
“Muchas de las iniciativas que hoy impulsamos nacen precisamente de espacios de encuentro como las ruedas de negocio, donde se generan nuevas conexiones y oportunidades de colaboración. Esperamos que este espacio permita generar nuevas conexiones, identificar oportunidades de colaboración y abrir conversaciones que contribuyan a acelerar la adopción de soluciones climáticas en nuestro país”, sostiene Irina Reyes, gerenta Transforma Cambio Climático, quien moderará la ronda de reuniones.
Participarán representantes de compañías como PepsiCo, Grupo Gloria, Danper, Cementos Yura, Farmex, Araucaria Venture, Sunna Ventures, Amplifica Capital, Imagine, BCI, AbastibleTec, Nutrisco, Generadora Metropolitana, Angloamerican. Y estarán mostrando y visibilizando sus soluciones tecnológicas más de 50 empresas tecnológicas climatech.
Santiago: innovación climática corporativa y financiamiento
La jornada de Santiago estará orientada a ejecutivos de innovación, sostenibilidad, operaciones, abastecimiento, inversión corporativa y finanzas.
Entre los workshops destacan: Innovación climática corporativa: modelos reales de adopción tecnológica, De piloto a potencia: cómo escalar tecnología industrial, Construyendo influencia más allá del área de sostenibilidad, y Climate Fintech: la intersección entre tecnología financiera y sostenibilidad.
Los espacios abordarán temas como adopción tecnológica en operaciones críticas, relación entre corporativos y startups, financiamiento para tecnologías climáticas, seguros climáticos, modelos de scoring ambiental y mecanismos para conectar sostenibilidad con decisiones de negocio.
Concepción: crecimiento, escalamiento y colaboración industrial
La edición de Concepción tendrá un fuerte énfasis en industrias productivas de la macrozona sur, incluyendo sectores forestales, agroindustriales, portuarios, energéticos y pesqueros.
La agenda contempla workshops sobre: Estrategias de crecimiento más allá del venture capital, Escalar sin colapsar: cómo preparar la empresa para crecer, Simbiosis industrial: colaboraciones que transforman industrias, Founders científicas: desafíos y oportunidades para levantar inversión.
Estos espacios explorarán alternativas de financiamiento para empresas climatech, crecimiento organizacional, colaboración industrial, economía circular y acceso a capital para empresas de base científica y tecnológica.
Un encuentro para conectar desafíos con soluciones
La Climatech Innovation Summit 2026 busca consolidarse como el principal encuentro anual relacionado a la tecnología e innovación climática, espacio entre quienes enfrentan desafíos de productividad, sostenibilidad y competitividad, y quienes están desarrollando las tecnologías capaces de resolverlos.
Más que un evento de innovación, la cumbre busca transformar conversaciones en oportunidades concretas de colaboración, inversión y adopción tecnológica, acelerando el desarrollo de una economía baja en emisiones, más resiliente y competitiva para Chile y Latinoamérica. Más información en: www.climatechinnovationsummit.com
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