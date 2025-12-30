SUSCRÍBETE POR $1100
    Cómo la biotecnología está aportando en la adaptación de los cultivos y la seguridad alimentaria del país

    Miguel Ángel Sánchez, director ejecutivo de ChileBio, explica cómo la biotecnología permite que la agricultura se adapte al cambio climático, enfrente nuevas plagas y asegure alimentos suficientes y accesible. La innovación, regulación y comunicación aparecen como claves para producir mejor, cuidando la salud de las personas y el medio ambiente.

     
    Constantinis

    La biotecnología se ha convertido en una herramienta fundamental para producir alimentos de manera sostenible y resiliente en un contexto cada vez más desafiante para la agricultura. Consecuencias como las sequías prolongadas, lluvias intensas y la aparición de nuevas plagas y enfermedades están poniendo a prueba la capacidad de adaptación de los cultivos y, con ello, la seguridad alimentaria del país.

    Ese fue el principal tema planteado durante la entrevista a Miguel Ángel Sánchez, director ejecutivo de ChileBio, en un nuevo capítulo de Hub Sustentabilidad de Radio Duna, quien explicó por qué es urgente avanzar en innovación para enfrentar los cambios que ya están impactando a los sistemas productivos. “Hoy día las plantas no están preparadas para las condiciones cambiantes que estamos enfrentando. Donde había mucha agua, hoy día hay poca; donde hacía calor, hoy día hace frío. Todo eso acarrea que lleguen nuevas enfermedades, nuevas plagas, y las plantas no están adaptadas para eso”.

    Sánchez detalló que el problema no es solo la variabilidad climática, sino sus efectos en forma de cascada. “Donde había mucha agua, hoy día hay poca; donde había poca agua, hoy día hay mucha. Donde hacía calor, hoy día hace frío, y todo eso acarrea que lleguen nuevas enfermedades y nuevas plagas”. En esta línea, explicó: “es ahí donde el ser humano, con distintas herramientas, les da una mano a las plantas para que se puedan adaptar a estas nuevas condiciones y puedan rendir de manera sostenible”.

    Esa adaptación no apunta únicamente a aumentar la producción, sino a asegurar alimentos suficientes, accesibles y de calidad. “Que produzcan alimento que alcance a todos nosotros y que ese alimento sea de calidad”, dijo, destacando que la biotecnología es “una herramienta más, dentro de muchas otras” para avanzar hacia ese objetivo.

    Junto con esto, el director de ChileBio cuestionó la idea de que productividad y sostenibilidad sean conceptos alejados u opuestos. “La biotecnología está siendo adoptada hoy día de manera creciente a nivel global porque trae beneficios tanto para los agricultores, como para los consumidores y para el medio ambiente”, afirmó. De esta manera, sostiene, el gran desafío es avanzar hacia una agricultura que “necesite menos insumos para su producción, menos productos fitosanitarios, menos agua”, sin sacrificar el volumen ni la calidad de los alimentos.

    Como ejemplo del impacto de estas tecnologías, Sánchez abordó un caso poco conocido como lo es el riesgo de extinción del plátano. “La mayor parte de la gente no lo sabe, pero la banana está en riesgo de extinción”, advirtió. La causa es un hongo para el cual “no existe, hasta la fecha, método de control, ni químico, ni físico, ni biológico”. Sin embargo, destacó que “en Australia se autorizó un plátano genéticamente mejorado, resistente a esta enfermedad, y esto promete salvar de la extinción al plátano”.

    En esa línea, enfatizó que muchas veces existe confusión sobre qué implica la biotecnología en la agricultura. “Aquí no se crean especies ni cosas de ese tipo que la gente muchas veces confunde, son variedades”, explicó. “Así como en los perros hablamos de razas, en las plantas hablamos de variedades de ellas”. Estas mejoras permiten desarrollar cultivos tolerantes a la sequía, resistentes a insectos o más eficientes en el uso de recursos, generando beneficios agrícolas, ambientales y para los consumidores.

    Chile, sostuvo, cumple un rol estratégico en este ecosistema, aunque muchas veces pase desapercibido. “En Chile se lleva a cabo una industria que presta un servicio de interés global”, afirmó. El país produce semillas biotecnológicas para el mundo y realiza investigación de campo clave para el desarrollo de nuevas variedades. “Chile se está volviendo un hub tecnológico de semillas, donde vienen interesados de distintas partes del mundo a generar semillas y datos para desarrollar variedades adaptadas a sus condiciones locales”.

    Respecto a la regulación, Sánchez reconoció avances, pero también importantes desafíos. “Sí y no”, respondió al ser consultado sobre si el marco regulatorio chileno está a la altura del ritmo de innovación. “Hay herramientas que están reguladas de buena manera y otras que no, y eso genera vacíos regulatorios que no dan claridad ni certezas para invertir”.

    Uno de los mayores avances se ha dado en la edición genética, una tecnología que permite modificar el ADN para favorecer la adaptación de las plantas. “Chile ya se ha posicionado a nivel global como el segundo país, tras Estados Unidos, en el número de productos editados genéticamente que han entrado a su sistema regulatorio”, destacó. Actualmente, “hay más de 89 vegetales editados genéticamente que cuentan con luz verde para ser utilizados en nuestros campos”.

    El contraste, explicó, está en los organismos genéticamente modificados, conocidos como transgénicos, que siguen enfrentando resistencia pública. “Tienen muy mala fama en el debate público, a pesar de que cuentan con respaldo científico”, señaló, apuntando a una deficiente comunicación en su trayectoria.

    “Los países están invirtiendo en comunicar, en educar a la población, en perder el temor a estas tecnologías”, afirmó, destacando que hoy la seguridad alimentaria depende del uso inteligente de la innovación. “Necesitamos alimentos, pero además que sean accesibles. No saco nada con vender un kilo de tomate a 20 mil pesos”, concluyó. De ese modo, reiteró: “la tecnología en general, puede ser un aliado que nos ayude a adaptarnos y a persistir en el tiempo”.

    Escucha el programa completo aquí:

