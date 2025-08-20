Convocatoria regional busca impulsar 10 soluciones innovadoras para acelerar la circularidad de los plásticos

Las soluciones propuestas deben estar enfocadas en prevenir la contaminación en envases y empaques plásticos flexibles, que son los que tienen mayor riesgo de filtrarse al océano.

En marzo pasado, la directora del Pacto Chileno de los Plásticos (PCP) de Fundación Chile, Alejandra Kopaitic, anunció la obtención de un fondo de innovación de WRAP (The Waste and Resources Action Programme), junto a los Pactos de México y Colombia. Unos meses después ese logro da pie al actual llamado para la búsqueda de 10 soluciones innovadoras que aceleren la circularidad de los plásticos, y específicamente los del tipo flexibles, considerados con alto riesgo de filtrarse al océano (ocean-bound plastic, en inglés).

“Fuimos invitados por WRAP, nuestros aliados en Reino Unido, a ser parte de esta convocatoria regional que busca precisamente levantar soluciones innovadoras frente a la contaminación por plásticos, un desafío que trasciende fronteras. La idea del fondo es unir esfuerzos entre países —en este caso Chile, Colombia y México— para impulsar proyectos que puedan generar impacto real y escalable en toda la región”, explica Alejandra Kopaitic.

Según la directora del Pacto Chileno de los Plásticos, “la innovación abierta es un habilitador clave para sus objetivos, porque conecta a nuestros socios con nuevas soluciones, acelera la adopción de cambios y evita que cada empresa o institución tenga que enfrentar el problema de manera aislada. Además, abre la puerta a que startups, universidades y emprendedores se integren al ecosistema, aportando ideas frescas y disruptivas que complementan la experiencia y capacidad de las grandes compañías”.

De esta forma, “no solo se generan aprendizajes colectivos y soluciones más escalables, sino que también se fortalece el sentido de comunidad y propósito compartido, que es la base para alcanzar las metas de circularidad que nos hemos propuesto como país y como Red Global de Pactos, y que siguen más vigentes que nunca, después del fracaso de las negociaciones para un tratado a nivel mundial que contenga la contaminación por plásticos”, sostiene Kopaitic.

Tres desafíos de innovación

Las soluciones propuestas deben estar enfocadas en prevenir la contaminación por plásticos en la naturaleza en Colombia, Chile y/o México, centrándose en al menos uno de estos desafíos, que son calificados como “críticos” por los organizadores: Reducir el uso de plásticos flexibles problemáticos y/o con mayor riesgo de fuga a la naturaleza (sachets, envoltorios, etiquetas, etc.); habilitar el reciclaje de plásticos flexibles a través del diseño y tecnologías intermedias, y, en tercer lugar, abordar mercados finales para material reciclado.

La convocatoria está dirigida a organizaciones de cualquier tamaño y país, siempre que sean entidades legales, y que tengan la capacidad de operar en al menos uno de los países objetivo (Colombia, Chile o México), o contar con medios para implementar su solución en alguno de estos mercados.

Las 10 iniciativas seleccionadas se beneficiarán de un programa de fortalecimiento de capacidades diseñado para impulsar su crecimiento y facilitar su expansión a nuevos mercados.

La directora del PCP destaca que “es una oportunidad única para que las innovaciones en plásticos se conecten con una red internacional de Pactos que trabaja por los mismos objetivos: avanzar hacia una economía más circular. No se trata solo de presentar una idea, sino de ponerla al servicio de una comunidad multisectorial que busca soluciones concretas para rediseñar envases, impulsar el reúso y mejorar el reciclaje. En definitiva, es contribuir desde la innovación a metas colectivas que tienen un impacto real en Chile y en la región”.

Para potenciar la escalabilidad de las soluciones, tendrán acceso a conexión con los Pactos de los Plásticos de Colombia, Chile y México, y expertos de la red de pactos conformada por 13 países; talleres especializados sobre contexto normativo, conocimiento técnico sobre circularidad de los plásticos, cambio de comportamiento, levantamiento de capital y tendencias globales y regionales sobre plásticos; acceso a redes de posibles usuarios comerciales, aliados estratégicos e inversionistas; pilotos personalizados y/o reuniones 1 a 1 con empresas y expertos, y difusión de las soluciones ganadoras en medios, redes y eventos clave, con apoyo de WRAP y la Red Global de Pactos de los Plásticos.

Las postulaciones pueden enviarse hasta el 22 de septiembre del 2025, en tanto las consultas sobre el proceso se recibirán hasta el 12 de septiembre. Una vez finalizado el periodo de postulación, comienza el de evaluación por parte de un panel de expertos, que se extenderá hasta el 23 de diciembre. Los ganadores se anunciarán en enero del 2026, iniciándose en febrero el programa de fortalecimiento de capacidades.