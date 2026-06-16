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    Desafío Conectagro lanza sexta edición con fondo de $10 millones para impulsar agricultura sostenible

    La SNA y SQM lanzan la sexta convocatoria del Desafío Conectagro, el principal concurso de innovación agritech del país. Las postulaciones están abiertas desde el 5 de junio hasta el 31 de julio.

     

    Para apoyar los desafíos de la agricultura nacional, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y SQM presentan la sexta edición de Desafío Conectagro, concurso que busca convocar a emprendedores que estén desarrollando soluciones tecnológicas que impulsen innovaciones sostenibles para la agricultura. La iniciativa está dirigida a emprendedores desde la fase de prototipo, ya sea para probar o mejorar una solución agritech, y que buscan acceder a un programa integral de apoyo técnico, financiero y de generación de redes.

    “En la SNA creemos que la innovación, la tecnología y el emprendimiento son fundamentales para avanzar hacia una agricultura más sostenible y seguir consolidando a Chile como una potencia eco alimentaria. Gracias a esta alianza con SQM, el Desafío Conectagro se ha transformado en una instancia clave para impulsar soluciones innovadoras, conectando talento, creatividad y nuevas oportunidades para el desarrollo de la agricultura chilena, dijo el presidente de la SNA, Antonio Walker.

    El primer lugar recibirá un premio de $10.000.000 para el desarrollo o mejoramiento de un prototipo, junto a una asesoría Spinpitch. Además, la iniciativa ganadora tendrá la posibilidad de presentar su propuesta ante el Consejo de la SNA, instancia que reúne a representantes del sector agrícola desde Arica hasta Punta Arenas, con un pitch de tres minutos frente a los consejeros. El segundo y tercer lugar accederán también a la asesoría Spinpitch, para fortalecer su relato y potenciar su proyección.

    Para postular, los emprendimientos deben contar con personalidad jurídica o estar en trámite comprobable; y una solución, que esté al menos en etapa de prototipo, y registrar ventas.

    El gerente de Comunidades y Asuntos Públicos de SQM, Aníbal Abogabir, indicó que “Conectagro nació de la convicción de que la agricultura del futuro se construye desde el territorio y con tecnología. En SQM creemos en el valor de acompañar a quienes se atreven a innovar, porque su éxito no es solo de sus emprendimientos. Es un avance para todo el sector y para la seguridad alimentaria del país. Por eso seguimos apostando por esta convocatoria, año tras año”.

    La quinta edición del concurso dejó una señal potente sobre el rumbo del agro chileno. Hera Materials se alzó como ganadora del Desafío Conectagro 2025, reconocida por su solución para sustituir plásticos de un solo uso en la cadena agrícola, apostando por una producción alimentaria más sostenible. La startup recibió $10 millones, contó con seis meses de trabajo en espacios de la SNA y acompañamiento técnico especializado para escalar su proyecto y fortalecer su pitch comunicacional.

    Las postulaciones están abiertas desde el viernes 5 de junio a las 10:00 hrs hasta el viernes 31 de julio a las 23:59 hrs. Toda la información e inscripciones disponibles en https://www.conectagro.cl y www.sna.cl

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