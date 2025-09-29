Encuesta sobre el Desperdicio de Alimentos indica que el pan, las frutas y las verduras son los más desechados por los chilenos

En el marco del Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, que se conmemora cada 29 de septiembre, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para sensibilizar a la población mundial sobre el problema de la pérdida y el desperdicio de alimentos.

Es por esto que, gracias a Cadena de Valor Sustentables, quien acompañó el desarrollo de la Estrategia Nacional para reducir y prevenir las pérdidas y desperdicios de alimentos en Chile de aquí al 2024, junto al Ministerio de Medio Ambiente, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), dando a conocer cifras por medio de la “Encuesta Ciudadana sobre hábitos de compra, consumo, cuidado y percepción de alimentos en los Hogares de Chile”, arrojando cifras de hábitos de familias que viven en Chile.

Dentro de los alimentos que más se desperdician en Chile sería el pan, frutas y verduras, siendo estas últimas dos los alimentos más desperdiciados en una frecuencia diaria y semanal, alcanzando un 30%. Le sigue el pan, que dentro de la semana se desperdiciaría con una frecuencia del 20% en los hogares chilenos.

Con respecto a las costumbres, la tendencia en los hogares de las personas encuestadas es que los alimentos desperdiciados siempre se botan a la basura (43%), seguido por disponer en compostaje o vermicompostaje (22%) y utilizarlo como alimento para mascotas (15%).

Si bien existen varios factores por los cuales las personas desperdician los alimentos, la encuesta demostró que las principales razones de generación de desperdicio de alimento en los hogares está “olvidar el alimento que estaba almacenado o refrigerado” con un 45% de las respuestas, seguido por “no planificar adecuadamente el menú” con un 34%, “preparar más de lo necesario” con un 31% y “comprar más de lo que realmente necesitaba con un 30%.

Las prácticas que están más incorporadas dentro de las personas encuestadas están relacionadas con el almacenamiento, donde “almacenar los alimentos en el refrigerador para evitar su desperdicio”, que alcanza un 82% de las respuestas que indican que siempre lo hacen, asciende a 93% si se consideran las respuestas que indicaron que lo hacen habitualmente.

También se analizó los hábitos de las familias en términos de consumo de alimentos. Las personas encuestadas tienen una mayor preferencia por acudir a tiendas físicas o supermercados (80%), seguido por almacenes de barrio (52%), ferias libres (41%) en vez de canales digitales y/o delivery (24%).

Por el contrario las personas demostraron un hábito por mejorar, ya que marcaron como “nunca” lo hacen a: emprendimiento que recupera alimentos (80%), directamente en el campo o cooperativas (75%), mercado central y/o mayorista (72%) y mercado campesino (53%).

La mayoría de las personas encuestadas dice tener buenas prácticas a la hora de comprar alimentos, destacándose “revisar lo que se tiene en casa para no comprar de más” con un 61% de personas que siempre lo hacen, seguido por “revisar la apariencia del alimento y su empaque” con un 60%. Por su parte, la práctica menos recurrente fue “preferir alimentos de producción local o nacional” con un 28% de personas que indican que nunca o que ocasionalmente lo hacen seguido por “tener lista de compras para no comprar de más” con un 22%.

“Revisar la fecha de vencimiento y/o de consumo preferente” alcanzó un 56% de las personas que indicaron que siempre lo hacen, mientras que un 18% sostuvo que ocasionalmente lo hace o nunca.

Donde existen mayores desafíos está, en primer lugar, la “donación de alimentos que no se consumirán”, donde casi la mitad de las personas (49%) señaló que nunca lo hace, práctica que asciende a 73% si se consideran también las personas que respondieron “ocasionalmente”; en segundo lugar, está “planificar el menú de la semana” con un 15% de las personas que indicaron que nunca lo hacen que asciende a 51% si se consideran a las personas que lo hacen de manera ocasional. Y en tercer lugar está “realizar preparaciones con los alimentos no consumidos” con un 34%, considerando las respuestas “nunca” y “ocasionalmente”.

Las personas encuestadas muestran un alto grado de consciencia sobre los distintos impactos que generan los desperdicios de alimentos, siendo la principal razón para evitar el Desperdicio de Alimentos el impacto ambiental con un 75% de respuestas que consideraron una razón muy relevante. Seguido por el costo económico con un 71% y el impacto social con un 67%.

Catalina Giraldo, ingeniera ambiental y CEO- fundadora de Cadenas de Valor Sustentables, agregó a este estudio que con estos resultados, es necesario crear una estrategia para restaurar la salud del planeta, “por medio de un diseño eficaz para evitar el desperdicio de alimentos en los hogares y también en las empresas, a través de tecnologías que permitan medir el impacto en cadenas alimentarias y textiles”.

En un país donde el costo diario de una dieta saludable supera los $5.000 pesos y casi el 20% de la población enfrenta inseguridad alimentaria, Giraldo argumentó que, “Chile sigue desperdiciando alimentos valiosos por hábitos cotidianos: frutas, verduras y pan terminan regularmente en la basura, y la razón principal es olvidar lo que guardamos”.

De un total de 2.571 respuestas correctamente ingresadas en torno a distribución geográfica, el 41% reside en la Región Metropolitana, seguido por el 11% en la Región de Valparaíso y un 9% en la Región de la Araucanía. Entre un 7% y un 5% se encuentra la Región del Biobío y la Región de Los Lagos. Y las regiones con menor alcance se concentran en: Coquimbo, O’higgins, Maule, Ñuble, Aysén y Magallanes con un 3%; Antofagasta, Los Ríos, Atacama, Tarapacá y Arica y Parinacota (entre un 1-2%).