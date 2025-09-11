SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Sustentabilidad

The Ropantic Show busca romper récord Guinness con el intercambio de ropa más grande del mundo

El proyecto impulsa la moda circular a través del intercambio de ropa y un modelo de negocio sostenible que busca reducir sus residuos. Su propuesta se ha convertido en una opción exitosa para enfrentar la contaminación textil y fomentar el consumo responsable.

Paulina ReyesPor 
Paulina Reyes

La contaminación textil y la urgencia de impulsar un consumo más responsable de la moda fueron los principales ejes de la entrevista en Hub Sustentabilidad de radio Duna a María José Gómez, fundadora de The Ropantic Show, un proyecto que desde hace 15 años promueve la economía circular a través del intercambio de ropa.

Si bien el emprendimiento partió en España, hoy es de las grandes iniciativas del país en el intercambio de ropa usada y como espacio que fomenra una mayor conciencia en el uso de la moda. “Nosotros nacimos en Barcelona, en un proceso personal de reciclaje. Yo ya trabajaba como artista textil, y eso me llevó a generar comunidad, hacer talleres y exposiciones con material residual. Incluso diseñamos la primera campaña de prevención de residuos textiles junto al gobierno catalán, que sigue funcionando hasta hoy con más de 46 puntos de intercambio”, explicó Gómez.

Instalada en Chile desde 2015, The Ropantic Show se ha logrado consolidar como referente en moda circular. “En 2017 nos convertimos en proveedores únicos del Estado por validar que tenemos un producto único, y comenzamos a hacer eventos con municipios, universidades y colegios. Hoy realizamos aproximadamente un intercambio al mes”, explicó la fundadora.

Realizan primer intercambio de ropa sustentable en Mall Portal Temuco junto a Paris y The Ropantic Show.

Pero es más que un evento de moda sostenibles. Según explicó su fundadora, el modelo no solo busca reducir residuos, sino también cambiar la relación de las personas con la ropa y responsabilidad en su uso. “Diseñamos un kit, que son los percheros, los colgadores, la metodología, mobiliario y esto se reusa, se reusa y se reusa, porque nuestro compromiso como productora es cero basura. Nosotros producimos bajo parámetros sostenibles, entonces prácticamente no se genera residuo. Por lo tanto, es muy interesante el modelo de negocio en sí mismo”.

Por otro lado, la iniciativa ha logrado generar además un espacio comunitario entre sus usuarios. “Aquí lo interesante es tomar conciencia y elegir, y elegir lo que te vas a poner y conocer el proceso detrás de, y además lo pasas chancho, porque tenemos música, tomamos tecito, conversamos con otras personas, es una fiesta”, dijo Gómez.

Chile en miras de un nuevo récord mundial

Si bien este proyecto va creciendo a través de los años, no queda sólo ahí. El próximo 25 de octubre, en el Centro Cultural La Moneda, The Ropantic Show buscará hacer historia con el intercambio de ropa más grande del mundo, certificado por Guinness World Records. “Estamos tan, tan, tan, pero tan felices y emocionadas, vamos a hacer el intercambio de ropa más grande del mundo. (...) Nos hicimos famosos por las montañas de ropa en el desierto, hagámonos famosos ahora por el intercambio de ropa más grande del mundo", señaló su fundadora.

¿Cómo funciona? Para validar el récord se necesitará la participación de al menos 2 mil personas en ocho horas, que será supervisado por una jueza de Guinness llegada desde Londres y con auditoría internacional. “Hemos tenido muchas veces 2 mil personas en un evento, ahora queremos que esta experiencia llegue a todos, que la moda sostenible sea para todos, no solo para algunos”.

El evento será gratuito y contará con el apoyo del Ministerio del Medio Ambiente, Corfo, Fundación Chile y diversas marcas amigas. Para participar, cada persona deberá llevar entre una y tres prendas en perfecto estado, preferentemente partes superiores. “Queremos gritar muy fuerte desde este lado de Chile, que este modelo se puede llevar a todas partes del mundo, porque funciona de manera redonda”, señaló su fundadora", terminó diciendo Gómez.

Escucha el programa completo aquí:

Más sobre:Hub SustentabilidadHub de SustentabilidadRadio DunaTextilRopaThe Ropantic ShowIntercambio de RopaEconomía CircularReutilizaciónRecord Guiness

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Matriz de Chilevisión y ligada al hijo de la persona más rica del mundo prepara oferta por Warner Bros

Por qué Claudia Sheinbaum, presidenta de México, podría ser declarada persona non grata en Perú

La reaparición de Maya Fernández con respaldo a Boric y dardos a “candidatos que defienden la dictadura”

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Cancillería manifiesta su categórico rechazo a dichos de la diputada Cordero sobre Bolivia: “El racismo es inaceptable”

Corte Suprema de Brasil logra mayoría para condenar a Bolsonaro y a otros siete acusados por intento de golpe de Estado

Lo más leído

1.
Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

2.
El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

3.
Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

4.
Primer debate presidencial televisado culmina con emplazamientos a Jara y sin grandes polémicas

Primer debate presidencial televisado culmina con emplazamientos a Jara y sin grandes polémicas

5.
Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

Él se atrevió pero yo me asusté
hablemos de amor

Él se atrevió pero yo me asusté

Por Natalie

Servicios

Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Cómo funcionará el comercio durante los feriados irrenunciables de las Fiestas Patrias

Cómo funcionará el comercio durante los feriados irrenunciables de las Fiestas Patrias

Rating del miércoles 10 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 10 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

La reaparición de Maya Fernández con respaldo a Boric y dardos a “candidatos que defienden la dictadura”
Chile

La reaparición de Maya Fernández con respaldo a Boric y dardos a “candidatos que defienden la dictadura”

Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Cancillería manifiesta su categórico rechazo a dichos de la diputada Cordero sobre Bolivia: “El racismo es inaceptable”

Matriz de Chilevisión y ligada al hijo de la persona más rica del mundo prepara oferta por Warner Bros
Negocios

Matriz de Chilevisión y ligada al hijo de la persona más rica del mundo prepara oferta por Warner Bros

¿Dónde y qué compramos para el 18? Estudio revela las principales tendencias de consumo en Fiestas Patrias

Histórico salto de Oracle reordena el listado de las empresas más valiosas del mercado

Por qué Claudia Sheinbaum, presidenta de México, podría ser declarada persona non grata en Perú
Tendencias

Por qué Claudia Sheinbaum, presidenta de México, podría ser declarada persona non grata en Perú

Samsung lanza nueva serie de tablets en Chile

El FBI libera las fotografías del posible tirador que asesinó a Charlie Kirk

Fiel a su esquema y con sorpresas: la formación de Colo Colo que prepara Fernando Ortiz para la Supercopa ante la U
El Deportivo

Fiel a su esquema y con sorpresas: la formación de Colo Colo que prepara Fernando Ortiz para la Supercopa ante la U

Técnico del Swansea alaba a Lawrence Vigouroux tras debutar en la Roja: “Se lo merece; es maravilloso”

Dónde y a qué hora ver la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025
Finde

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

Pilar Quintana, escritora colombiana: “Las historias de mujeres y sobre mujeres también representan a la humanidad”
Cultura y entretención

Pilar Quintana, escritora colombiana: “Las historias de mujeres y sobre mujeres también representan a la humanidad”

El 11 de septiembre olvidado: la historia del otro Golpe de Estado que sacudió a Chile

Emmy 2025: cuáles son las grandes batallas de la premiación de este domingo (y las opciones de triunfo de Pedro Pascal)

Corte Suprema de Brasil logra mayoría para condenar a Bolsonaro y a otros siete acusados por intento de golpe de Estado
Mundo

Corte Suprema de Brasil logra mayoría para condenar a Bolsonaro y a otros siete acusados por intento de golpe de Estado

¿Accidental o deliberada?: cómo la incursión rusa con drones en Polonia puso a prueba a la OTAN

El FBI divulga imágenes de un sospechoso buscado por el asesinato de Charlie Kirk

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse
Paula

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud