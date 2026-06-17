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    Sustentabilidad

    EY-Parthenon lanza desafío para empoderar a jóvenes mujeres en el área de la consultoría

    La ganadora tendrá la oportunidad de viajar a Finlandia en octubre y competir a nivel global junto a otras representantes. Postulaciones abiertas hasta el 10 de julio.

    Por 
    Hub Sustentabilidad
    Desafío Incentiva Participación Femenina en Finanzas Corporativas

    EY-Parthenon, marca dedicada a la consultoría estratégica y transacciones, abrió las inscripciones para su concurso EY-Parthenon NextGen Women, una iniciativa que busca descubrir y potenciar el talento femenino en el ámbito de las finanzas corporativas.

    La competencia global tiene como objetivo empoderar a la próxima generación de mujeres líderes en áreas clave para los negocios como estrategia, finanzas corporativas y transacciones. El desafío se desarrollará en dos fases. La primera se llevará a cabo a nivel local en Latinoamérica, con participación de Chile, Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú. Las ganadoras representarán a sus países en la final global de EY-Parthenon NextGen Women, que se celebrará del 19 al 21 de octubre de 2026, en Helsinki, Finlandia.

    “Con este tipo de competencias queremos responder a la creciente necesidad de aumentar la diversidad de género y cerrar brechas de participación femenina en consultoría estratégica, un sector que enfrenta desafíos de representación pese a su rol clave en la transformación de las empresas hacia modelos más sostenibles y resilientes. Creemos firmemente que el talento se distribuye de manera equitativa. El verdadero desafío está en ampliar y fortalecer las oportunidades para que más mujeres participen y lideren la industria de M&A en Chile”, comentó Fernando Parga, socio líder de EY Parthenon Chile.

    concurso NextGen Women Challenge 2026

    ¿Qué es EY-Parthenon NextGen Women? Más que un concurso, es una experiencia diseñada para inspirar, formar y conectar a mujeres con alto potencial. Busca fomentar un liderazgo diverso e inclusivo, y ayudar a construir carreras excepcionales desde el inicio profesional.

    ¿Quiénes pueden participar? Mujeres en el último semestre o recién egresadas de carreras de áreas económico-administrativas o ingeniería. Además, deben contar con un nivel de inglés C1 y pasaporte vigente.

    EY-Parthenon NextGen Women ofrece mentoría y coaching personalizado de líderes globales y locales de EY-Parthenon; networking con propósito, junto a otras mujeres talentosas de la región; Impulsar el desarrollo profesional en el mundo de la estrategia, finanzas y transacciones; y acceder a beneficios vinculados a tecnología y experiencias.

    Premios: En la final mundial en Helsinki, Finlandia, habrá premios de hasta US $1.500.

    Las interesadas en dejar su huella en el mundo de los negocios y transformar su carrera profesional pueden inscribirse a través del siguiente enlace o en las RRSS de EY Chile, y recordar que el plazo es hasta el 10 de julio: https://globaleysurvey.ey.com/jfe/form/SV_cMIknWioYM4YaW2

    La competencia local en que se elegirá la representante chilena que irá a Finlandia será el 12 de agosto en las oficinas de EY Santiago.

    Más sobre:Hub SustentabilidadEYEY-PantheonEY-Parthenon NextGen WomenTalento femenino

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