Fundación Chile conmemora 50 años con una agenda en innovación productiva, sostenibilidad y colaboración internacional

Fundación Chile dio inicio oficial a la conmemoración de su 50° aniversario, reafirmando su compromiso histórico con el desarrollo sostenible del país y proyectando una ambiciosa agenda de futuro orientada a la transferencia tecnológica a gran escala, la innovación productiva, la acción climática, la formación de talento y el fortalecimiento de la articulación público-privada.

El hito inaugural se realizó en los jardines de su edificio corporativo, en un encuentro que reunió a más de 700 personas —entre autoridades, socios estratégicos, representantes del mundo público y privado, colaboradores y excolaboradores— dando inicio a un año de actividades conmemorativas que culminarán en agosto, mes en que se cumplen cinco décadas desde la creación de la institución.

En este contexto, el gerente general de Fundación Chile, Hernán Araneda, destacó que la conmemoración no sólo marca un hito simbólico, sino que coincide con una etapa de fuerte proyección institucional. “Estamos muy contentos con esta celebración y comprometidos a seguir identificando desafíos relevantes para el país, de modo de abordarlos con soluciones concretas. Este es un año en el que contaremos con un portafolio extraordinariamente robusto, con iniciativas por más de 60 a 70 millones de dólares en los próximos cinco años, lo que nos permite proyectar este período como uno de alto impacto”, señaló.

El presidente ejecutivo de la organización, Pablo Zamora, destacó la importancia de contar con instituciones como Fundación Chile para el desarrollo del país: “Es muy relevante contar con instituciones como la nuestra, que miren a Chile con anticipación, con capacidades técnicas, que sean capaces de hacer transferencia tecnológica, articular actores públicos y privados, y enfrentar los problemas del país con mirada de largo plazo”.

En esa misma línea, el vicepresidente ejecutivo de Corfo y director de Fundación Chile, José Miguel Benavente, enfatizó el impacto que ha tenido la institución en la economía nacional: “Hay muchas dimensiones destacables de Fundación Chile. Entre ellas, todo lo que ha logrado en el desarrollo de nuevas industrias que han aportado al PIB del país. Es también un caso ilustrativo de los beneficios que tiene su constitución público-privada, que recoge miradas de ambos mundos. Además, destaca por ser siempre una institución pionera, que asume riesgos, a la vez que cuenta con una solidez clara y una permanencia a través del tiempo”.

El vicepresidente del Directorio de Fundación Chile y vicepresidente de Asuntos Corporativos de BHP, René Muga, ahondó sobre la motivación que llevó a BHP, hace más de dos décadas, a aportar al endowment de la organización: “Quisimos ser parte del pensamiento estratégico que aquí se desarrolla. Fundación Chile se ha transformado en el ejemplo más potente de colaboración público-privada, de confianza, transparencia y coherencia institucional, y en un referente de la innovación con el propósito de generar bienes públicos para Chile”.

Durante el encuentro, Fundación Chile dio a conocer cinco ámbitos estratégicos en los que pondrá foco: la transferencia tecnológica a gran escala a través de la Plataforma Chile–Finlandia; el impulso al emprendimiento científico-tecnológico y la innovación deep tech; el liderazgo en transición energética, descarbonización y acción climática; la formación del talento que el país requiere para los empleos del futuro; y el fortalecimiento de una cultura de toma de decisiones basada en evidencia en educación.

Esta agenda busca escalar soluciones con impacto sistémico, fortalecer capacidades productivas y humanas, y consolidar alianzas público-privadas e internacionales que permitan enfrentar los desafíos estructurales del desarrollo sostenible de Chile.

Uno de los ejes centrales de esta proyección estratégica será la Plataforma de Desarrollo y Transferencia Tecnológica Chile–Finlandia, iniciativa ya en operación, implementada por Fundación Chile y el Centro Tecnológico VTT de Finlandia. La plataforma tendrá una duración inicial de cinco años, con un presupuesto de US$50 millones, US$20 millones aportados por Corfo y el resto, serán recursos apalancados del ecosistema finlandés y de fondos nacionales y extranjeros. Su objetivo es diseñar e implementar soluciones innovadoras para sectores clave como la minería sostenible, la bioeconomía forestal y el desarrollo regional inteligente.

Durante 2026, la iniciativa priorizará el trabajo con la mediana minería, con el objetivo de diagnosticar brechas, pilotear soluciones tecnológicas basadas en modelos finlandeses y escalar posteriormente estas innovaciones hacia la gran minería. En paralelo, se impulsará la bioeconomía forestal, promoviendo la industrialización de la construcción en madera y el desarrollo de biomateriales a partir de celulosa y lignina, fortaleciendo cadenas de valor con empresas nacionales y socios tecnológicos de Finlandia.

En este contexto, durante el evento, Fundación Chile firmó un acuerdo de colaboración estratégica con Sofofa, orientado a coordinar capacidades y desarrollar soluciones aplicadas en ámbitos como descarbonización industrial, economía circular, bioeconomía y fortalecimiento de capacidades en monitoreo y control de emisiones. Esto, incorporando la experiencia desarrollada por VTT en Finlandia y su adaptación al contexto regulatorio chileno, con el objetivo de mejorar la toma de decisiones tanto públicas como privadas.

Al respecto, la presidenta de SOFOFA, Rosario Navarro, expresó que “esta alianza pretende hacerse cargo de los desafíos, no sólo del calentamiento global y del cambio climático, sino que también, a través del aprendizaje y transferencia del conocimiento finlandés, queremos potenciar y desarrollar instrumentos propios de medición y hacernos cargo de retos que son tan globales como la contaminación ambiental. Siempre con colaboración, con innovación y con transformaciones profundas”.

Trayectoria que ha transformado el desarrollo de Chile

A lo largo de sus 50 años de historia, Fundación Chile ha sido un actor decisivo en la creación y transformación de industrias estratégicas para el país, actuando como catalizador de innovación, transferencia tecnológica y nuevos mercados. Fue protagonista en el desarrollo de la salmonicultura, generando más de 45 mil empleos directos y un beneficio social atribuible cercano a los USD 690 millones (USD 2025); impulsó la agroindustria de los berries, fortaleciendo estándares productivos y exportadores; promovió el desarrollo de la energía solar fotovoltaica cuando aún era incipiente en Chile; y contribuyó a posicionar al sector forestal en estándares internacionales de manejo sostenible.

Junto con ello, ha tenido un rol estructural en el desarrollo de capital humano, la modernización de la educación técnico-profesional, el impulso al emprendimiento y el capital de riesgo, la innovación en minería, la transición energética, la economía circular y la gestión sostenible del agua, consolidándose como una de las experiencias más relevantes de articulación público-privada en América Latina.