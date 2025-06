Ignacio del Campo sobre la importancia del riego tecnificado: “En la medida que los países se desarrollan, requieren más alimentos y de mejor calidad, y eso depende de la agricultura, y al fin del día, del agua”.

En un escenario climático cada vez más extremo ante el comportamiento del clima, el sistema de riego enfrenta una transformación para adaptarse, ser más eficiente y sustentable. En conversación con Bárbara Pezoa en un nuevo capítulo de Hub Sustentabilidad de Radio Duna, Ignacio del Campo, gerente regional para Latinoamérica de Nelson Irrigation Corporation, profundizó en los desafíos del sector agrícola y cómo la innovación puede ser una vía concreta para asegurar agua y alimentos.

“Decimos que es una industria a cielo abierto, entonces por ahí parte la complejidad cuando no llueve hace frío, cuando no hace frío no tenemos calor extremo, entonces las condiciones ciertamente son muy variables y no tenemos cómo manejarlo, el clima no hay cómo manejarlo”, explicó del Campo. Y aunque en las últimas semanas ha habido lluvias relevantes, alertó que “son muy pocos, no alcanzan a ser 150 milímetros los que han llovido acá en Santiago, entonces son menos eventos y más concentrados”.

Este nuevo patrón de precipitaciones, junto con una sequía que se arrastra por más de una década, presiona a los agricultores a reformular sus métodos. “Estamos muchos años con una sequía prolongada que nos impone un desafío enorme”, explicó del Campo.

Tecnología en el riego: importancia en la recopilación de datos

Durante la entrevista, del Campo dejó claro cómo la agricultura chilena necesita agua para sobrevivir, pero también se le exige usarla con responsabilidad, que es el gran desafío. “Usamos el 70% del agua dulce, y muchas veces nos critican por eso, pero tenemos que seguir siendo rentables, y además los mercados nos exigen una huella hídrica más baja”, señaló, en referencia a los estándares internacionales de exportación.

Según el experto, Chile cuenta con más de 40 años de experiencia en riego tecnificado, pero hoy el reto está en ir más allá: analizar datos para mejorar cada gota aplicada. “No basta con aplicar bien el agua, ahora lo que viene es cómo tomamos la información de lo que estamos aplicando, la cruzamos con los datos climáticos y respondemos ¿cuándo vamos a regar y cuánto tenemos que regar?”.

En ese proceso, la inteligencia artificial y el análisis de datos deben ser clave en la gestión hídrica agrícola. Del Campo asegura que “ha habido especialmente en los últimos 10 años un salto muy importante en el manejo de la data, eso es lo que permite hacer más eficiente el uso del recurso”.

Chile, líder en innovación agrícola

A pesar de su tamaño, Chile ha sido pionero en la incorporación de tecnologías de riego en América Latina, indicó del Campo. Esto se debe, en gran parte, a su orientación exportadora y la exigencia de estándares internacionales. “Me atrevería a decir que somos de los países líderes, probablemente Brasil puede estar un poco más avanzado, pero respecto del resto de nuestros vecinos. Chile no tiene nada que envidiarles”.

Este liderazgo también se traduce en una creciente comunidad de startups y actores privados con foco en la sustentabilidad. “Veo grandes empresarios con esa inquietud de cómo aportar, hay que articular todos estos sectores, ayudarlos a que conversen, y si están las ganas, hay que empujar eso”, explicó del Campo.

Otro de los aspectos conversados en la entrevista fue la seguridad alimentaria. “Hay cada vez menos gente trabajando en el campo y la población del mundo no ha parado de crecer, por lo tanto la demanda sigue aumentando”. Ante esta advertencia, “en la medida que los países se desarrollan, requieren más alimentos y de mejor calidad, y eso depende de la agricultura, y al fin del día del agua. Entonces, cómo usemos mejor el agua es un tema clave, y para eso, la tecnificación va a ser cada vez más importante y el análisis de los datos, para transformar esto que por mucho tiempo creíamos que es casi que un arte, el regar, se transforma en más ciencia”, terminó diciendo.

