OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    Sustentabilidad

    Los nuevos compromisos climáticos con que Chile llega a la COP30

    En la cumbre de Belém, Chile buscará consolidarse como referente regional en acción climática, al presentar su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) actualizada, con compromisos que integran justicia social, descarbonización y protección de los ecosistemas.

    Paulina ReyesPor 
    Paulina Reyes
    Parque eólico en las regiones de Atacama y Coquimbo, en el norte de Chile. xeni4ka

    Este miércoles, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, viajó con la delegación presidencial a Belém, Brasil, para participar de la COP30. En un contexto internacional marcado por discursos negacionistas, Chile llega a la conferencia con la postura de reafirmar su compromiso con la acción climática, el multilateralismo y la evidencia científica.

    En esta línea, Chile cumplirá un rol protagónico en la cumbre, siendo de los primeros países de América Latina y el Caribe en presentar la actualización de sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) 2025-2035, documento que abarca los compromisos principalmente en la transición socioecológica justa, mitigación, adaptación, acciones integradas, medios de implementación y rol subnacional.

    ¿Qué son las NDC y por qué son importantes?

    Las NDC son los compromisos que cada país presenta ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. El nuevo documento, aprobado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, establece que Chile deberá generar un 80% de su energía eléctrica a partir de fuentes renovables al 2030. Además, integra el Precio Social del Carbono en la evaluación de inversiones públicas, una señal clara de internalizar los costos ambientales en la economía.

    De este modo, destaca la consolidación de los mercados de carbono, donde el país se ha vuelto pionero regional en la aplicación del Artículo 6 del Acuerdo de París. “En la COP30, Chile lanzará su hoja de ruta de mercados de carbono, que busca movilizar 1.000 millones de dólares en bonos de carbono, catalizando inversiones sostenibles en energía, electromovilidad, gestión de residuos y soluciones basadas en la naturaleza”, detalló la ministra.

    La estrategia también reconoce el rol de los gobiernos regionales y municipios en la acción climática de las 16 regiones del país con énfasis en justicia climática, a través de medidas orientadas a reducir desigualdades, proteger comunidades vulnerables y promover una transición justa. “La expectativa de Chile está en poner a los territorios y a las personas en el centro de la acción climática, puesto que de esta manera se puede avanzar también en una transición justa y con equidad de género”, explicó Rojas.

    Para Álex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad (CiSGER), el rol de Chile en la COP30 será “básicamente tratar de posicionar a la ciencia en un trabajo regional que permita avanzar en las NDC basadas en ciencia y tecnología”.

    Destacó además que la actualización incorpora ejes como salud, océanos y economía circular, junto con un enfoque transversal de transición justa. “Todo lo que nosotros vamos a hacer en acción climática tiene que estar basado en el eje de transición justa, relacionado principalmente con la reducción de emisiones. Chile ha avanzado mucho en los temas de carbono y el objetivo es perfeccionar los mercados internos”, agregó.

    Esta COP será además la conmemoración de los 20 años del Protocolo de Kioto y los 10 años del Acuerdo de París, dos hitos que marcan la agenda climática internacional. En este marco, Chile busca no solo mostrar avances, sino también convocar a otras naciones a aumentar su ambición. “Contaremos con un pabellón nacional en el que se realizarán diversos eventos organizados por actores públicos y privados para promover espacios de diálogo e intercambio”, concluyó la ministra.

    Lee también:

    Más sobre:Hub SustentabilidadCOP30MMANDCCompromisos ClimáticosMedio AmbienteCambio ClimáticoEstrategia Ambiental

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Nuevo embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, llega a Chile

    Abogado de Codelco apunta a Vivanco y Movitec por trama bielorrusa

    Justicia francesa concede la libertad condicional al expresidente Sarkozy

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    Imputan nuevos cargos al expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol por el despliegue de drones para justificar la ley marcial

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte

    Lo más leído

    1.
    Asado con whisky y bebidas en Santiago 1: Gendarmería abre investigación tras video que muestra “fiesta” de internos dentro de la cárcel

    Asado con whisky y bebidas en Santiago 1: Gendarmería abre investigación tras video que muestra “fiesta” de internos dentro de la cárcel

    2.
    Prisión preventiva para joven que causó muerte de su abuela tras lanzarle agua caliente con un hervidor

    Prisión preventiva para joven que causó muerte de su abuela tras lanzarle agua caliente con un hervidor

    3.
    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    4.
    ¿Qué autos manejan los candidatos presidenciales?

    ¿Qué autos manejan los candidatos presidenciales?

    5.
    Tabla de posiciones: revisa cómo quedó la Liga de Primera tras la caída de Limache y el triunfo de Everton a Cobresal

    Tabla de posiciones: revisa cómo quedó la Liga de Primera tras la caída de Limache y el triunfo de Everton a Cobresal

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Venezuela vs. Haití por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Venezuela vs. Haití por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Zambia vs. Brasil por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Zambia vs. Brasil por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Corea del Norte por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Corea del Norte por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Venezuela vs. Haití por el Mundial Sub 17
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Venezuela vs. Haití por el Mundial Sub 17

    Abogado de Codelco apunta a Vivanco y Movitec por trama bielorrusa

    Dónde y a qué hora ver a Zambia vs. Brasil por el Mundial Sub 17

    El gremio de los centros comerciales tiene nueva presidenta tras la salida de Katia Trusich en mayo de este año
    Negocios

    El gremio de los centros comerciales tiene nueva presidenta tras la salida de Katia Trusich en mayo de este año

    Codelco y SQM finalmente reciben la aprobación del regulador de China para su acuerdo de asociación por el litio

    Mercados globales suben ante señales del fin del cierre del gobierno en EE.UU.

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana
    Tendencias

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    Qué se sabe de la nueva ola de violencia carcelaria que dejó al menos 27 muertos en Ecuador

    Las Albas sacan la cara: postulan a DT de Colo Colo como mejor entrenadora del mundo en 2025
    El Deportivo

    Las Albas sacan la cara: postulan a DT de Colo Colo como mejor entrenadora del mundo en 2025

    El recado de Filipe Luis a Nicolás Córdova por la ausencia de Erick Pulgar en la Roja

    En vivo: la Roja enfrenta a Canadá en la búsqueda de avanzar a segunda fase en el Mundial Sub 17

    Una semana en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años
    Finde

    Una semana en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    Margaret Atwood, sus memorias y una entrevista con Dua Lipa
    Cultura y entretención

    Margaret Atwood, sus memorias y una entrevista con Dua Lipa

    Cantante Alanys Lagos acusa intento de encerrona durante viaje a Copiapó

    Massive Attack cierra Fauna 2025 con una memorable presentación junto a Liz Fraser y apoyo a Palestina

    Nuevo embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, llega a Chile
    Mundo

    Nuevo embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, llega a Chile

    Justicia francesa concede la libertad condicional al expresidente Sarkozy

    Imputan nuevos cargos al expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol por el despliegue de drones para justificar la ley marcial

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte
    Paula

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía