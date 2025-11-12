Patagonia, un trabajo en progreso: compromiso ambiental, productos regenerativos y comunidad

A más de 50 años de su fundación y desde que transformó su estructura de propiedad para asegurar que “la Tierra sea su única accionista”, Patagonia publicó su nuevo Reporte del Trabajo en Progreso, un documento que detalla los avances, desafíos y aprendizajes de la empresa en su misión de “utilizar los negocios para salvar el planeta”.

El informe, que resume el año fiscal 2025, combina métricas, datos y una narrativa que funciona como herramienta para transparentar tanto los logros como los desafíos pendientes de la marca. “El reporte dejará en claro que no somos perfectos, pero que seguimos firmemente comprometidos con mejorar cada aspecto de nuestro negocio, desde fabricar productos de la más alta calidad hasta apoyar a nuestros trabajadores y a nuestra comunidad de activistas y embajadores”, señala Corley Kenna, directora de impacto y comunicaciones global de Patagonia.

El documento profundiza pilares relevantes como: negocios responsables, productos duraderos y regenerativos, comunidad activa y ecosistema de donaciones. Según el informe, solo durante el último año, Patagonia destinó USD 14,7 millones en subvenciones a 824 organizaciones sin fines de lucro, mientras que desde la creación del fideicomiso Holdfast Collective, en 2022, ha transferido más de USD 180 millones para la protección de ecosistemas y comunidades afectadas por la crisis climática.

Patagonia, un negocio comprometido con el planeta Tierra. SP20_SELL-IN BYO / DEC 1, 2018 to DEC 1, 2019: Yvon Chouinard. Jimmy Chin

Un compromiso con raíces en el extremo sur

Para Macarena Sánchez, directora de Comunicaciones y Medio Ambiente de Patagonia Chile, el nuevo reporte refleja el espíritu de una empresa que se entiende a sí misma como un trabajo en progreso, pero también una constante preocupación por el planeta que habitamos. “Tenemos un solo planeta que nos pide ayuda y acción constante, donde las industrias son responsables de más del 70% de la huella de carbono a nivel global”.

“Estamos en este negocio para salvar el planeta Tierra”, afirma Sánchez. “Este reporte nos muestra cómo el avance tiene de dulce y agraz, y también la importancia de inspirar a otros, y demostrar que se pueden hacer negocios rentables y responsables a la vez”.

En el caso de Latinoamérica —una región clave en biodiversidad—, la ejecutiva destaca proyectos específicos en conservación y fortalecimiento comunitario. “Durante este último año, hemos trabajado junto a la campaña Conserva Puchegüín y la protección del valle de Cochamó, donde a través de nuestro fideicomiso hemos podido donar US$4 millones. Esperamos con ello contribuir a la formación de un corredor biológico protegido de más de 3 millones de hectáreas en la Patagonia Norte”, sostiene.

Patagonia también ha apoyado la campaña de las comunidades Kawésqar contra las salmoneras en áreas protegidas, promoviendo una “conservación con personas”. A ello se suma su programa 1% for the Planet, que en Chile ha beneficiado a más de 120 organizaciones de base, con aportes que superan los US$1,2 millones. “Estamos muy conscientes de que no podemos separar lo ambiental de lo social, queremos una conservación con personas, con un enfoque comunitario y de revitalización del tejido social, es fundamental”, agrega Sánchez.

Innovación y circularidad: de las redes de pesca a las chaquetas

El modelo regenerativo de Patagonia también se refleja en su cadena productiva. En Chile y Perú, la marca lidera el desarrollo de materiales reciclados a partir de residuos marinos, con su tecnología NETPLUS, que transforma redes de pesca en desuso en productos como jockeys y chaquetas. “Más de 500 mil toneladas de material netplus han sido utilizados en la elaboración de productos Patagonia en todo el mundo, y más de 2.000 redes de pesca recicladas han sido usadas en estos productos, donde regeneramos transformando el desperdicio en productos nuevos, de alta calidad y funcionales”, detalla Sánchez.

Redes de pescas recicladas en Patagonia. Jürgen Westermeyer

A nivel global, otro hito del último año fue la eliminación total de PFAS —los llamados “químicos permanentes”— de sus productos nuevos, sin comprometer rendimiento ni impermeabilidad.

En Chile, la empresa busca conectar esta visión con sus clientes a través de programas de reparación gratuita, incluso durante fechas de alto consumo como el CyberDay o el Black Friday. “Queremos incentivar una relación duradera con tu ropa y no cegado por fast fashion y la última oferta”, señala Sánchez.

Patagonia se compromete con la reutilización y reparación de sus prendas para alargar su vida útil. joel reyero @naturalflash

La iniciativa incluye la colección ‘Mejor que nuevo’, que ofrece prendas Patagonia de segunda mano reacondicionadas para extender su vida útil. “El rol de nuestros vendedores también es clave: no son solo quienes venden una prenda, sino quienes educan sobre su funcionalidad, materiales y durabilidad. Cada compra debe ser una decisión consciente”, añade.

Avanzar hacia una economía regenerativa en un mundo extractivo

Patagonia reconoce que su modelo sigue presentando contradicciones y constantes desafíos. “Nuestra Jefa, la Tierra necesita que seamos críticos en cómo podemos dejarla contenta”, reflexiona Sánchez. “Vivimos en un país donde la economía se mueve por la extracción y entendemos que tenemos urgencias sociales de base. Nuestra región es una de grandes contrastes donde los paisajes y ecosistemas más maravillosos se entrelazan con indicadores socioeconómicos que debemos resolver. Necesitamos tener una mirada interseccional y apoyar más allá de nuestra esfera de negocios, donde destaco la importancia de políticas públicas que incentiven a un modelo holístico y modelos industriales que nos permitan mejorar la equidad en la población”, agrega.

Cochamó, marca Patagonia Chile RMANNS

La marca ha mostrado impulsar una cultura de mejora continua, compartiendo experiencias propias y soluciones con toda la industria. “Evitar las promesas vacías y abrazar la experimentación constante son principios esenciales, y cuando encontramos respuestas, por pequeñas que sean, —dice Sánchez— las compartimos con nuestros competidores. De eso se trata transformar el modelo corporativo”.

Desde Patagonia Chile, Sánchez termina destacando las palabras de Malinda Chouinard, cofundadora de la marca, presentes en el propio reporte: “Hemos dirigido Patagonia durante 50 años como un experimento de negocio responsable, y demostramos que funciona. Nuestro siguiente experimento es transformar las corporaciones y el capitalismo. No podemos salvar el mundo, pero sí involucrarnos para combatir lo que lo destruye. Todo lo demás es un síntoma, el modelo corporativo moderno de hacer negocios es la causa y debe cambiar”.