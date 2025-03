Nueva plataforma potencia el impacto de Empresas B en Chile.

Marzo marca el comienzo de una celebración mundial de todas las Empresas B Certificadas, conocida como el Mes de las Empresas B. Cada tercer mes del año, las Empresas B de todos los tamaños e industrias comparten sus distintos modelos de negocio y cómo éstos están generando impacto positivo en términos económicos, sociales y ambientales. En este contexto, Sistema B Chile lideró el lanzamiento de Mercado B, una plataforma de intercambio comercial para la comunidad de Empresas B que busca revolucionar la forma de hacer negocios con valores y principios comunes, promoviendo una economía colaborativa que genere valor compartido.

En la actualidad, existen 271 Empresas B Certificadas en Chile, distribuidas en más de 20 sectores industriales y con más de 35 mil trabajadores, aportando el 1,55% del PIB del país. El 60% de las empresas corresponden a servicios y el 19% a manufactura, siendo el 60% medianas o pequeñas empresas, según la clasificación del SII. Mercado B se configura como un espacio para ofrecer y buscar productos y servicios, fomentando y fortaleciendo alianzas comerciales de triple impacto, privilegiando la colaboración activa y concreta entre Empresas B.

Ya son casi 90 Empresas B Certificadas las que se han registrado en esta plataforma, que cuenta con 14 publicaciones. Desde Sistema B Chile esperan que este número vaya en aumento para contar con una amplia oferta de productos y servicios. “Con este lanzamiento, marcamos un antes y un después en la manera de hacer negocios, porque necesitamos colaboración, y no puedo colaborar si no conozco al otro, si no tengo confianza en el otro, si no sé quién está al otro lado. Por eso es tan importante recordar y recalcar el valor de la interdependencia, que nos caracteriza, porque somos una comunidad”, dijo Zdenka Astudillo, directora ejecutiva de Sistema B Chile.

Mercado B surgió para responder a la inquietud de la Comunidad de Empresas B en Chile sobre la inexistencia de un espacio donde pudieran encontrarse entre ellas para poder hacer negocios. Después de seis meses de trabajo, y dos meses de marcha blanca, está disponible esta plataforma comercial, inédita en el Movimiento B. “Esto es algo que queremos reforzar y ojalá podamos expandirlo por el resto de los países”, señaló Astudillo.

En la ceremonia de lanzamiento, se presentaron dos experiencias de intercambio exitoso entre Empresas B. Alejandra Duranti, gerente corporativo de Sustentabilidad y Economía Circular de Virutex, y Carlos Couto, subgerente de Supply de Explora abordaron cómo ser Empresa B hizo más fácil hacer negocios. Juan Marambio, gerente de Sustentabilidad y Conservación de Explora, indicó que “hacer negocios entre Empresas B es simplemente ratificar aquello que nosotros de base creemos, que es el poder de las empresas para cambiar positivamente nuestro planeta. Es deseable y necesario que las Empresas B podamos hacer negocios que no solo nos permitan ahorrar, sino que generen el mayor valor posible para nuestro planeta y la sociedad”.

Por otro lado, Nicolás Lobos, business developer de la Empresa B Lemu, contó sobre la relación comercial que entablaron con Biósfera Austral, la que promueve su visión compartida de crear impacto positivo en el medio ambiente a través de sus modelos de negocio.

Entre los valores que sustentan Mercado B están la interdependencia, transparencia y priorizar el triple impacto, generando un compromiso entre las empresas que impulsen la comunicación y el cumplimiento de plazos en un proceso de mejora continua. Al respecto, Ezequiel Monis, gerente de Marketing y Sustentabilidad de Natura Chile, dijo que “Mercado B es una oportunidad para que muchas empresas puedan encontrarse, conectarse y potenciar sus negocios.

Natura lleva más de 20 años en este proceso de certificarse y re-certificarse, es una empresa con más de 50 años apostando por la sustentabilidad y ahora por la regeneración, y para nosotros venir a este espacio es una forma de potenciar el ecosistema de empresas y organizaciones porque creemos que hoy más que nunca tenemos que estar juntos para lograr cambios reales, potentes, que lleguen a toda la sociedad”.

Mes de las Empresas B

El Mes de la Empresa B es la celebración anual de todas las Empresas B Certificadas de todo el mundo. Cada marzo, Empresas B de todos los tamaños e industrias comparten sus distintos modelos de negocio y cómo éstos están generando impacto positivo en términos económicos, sociales y ambientales. El tema del Mes de las Empresas B de este año es “Generación B”, destacando que la Certificación de Empresa B es más que una marca: es una manera de hacer negocios y, al mismo tiempo, contribuir al bien común.

Ya sean nuevas o con una larga trayectoria, grandes o pequeñas, las Empresas B Certificadas son inconformistas, promueven el cambio y trabajan por y para un futuro mejor. Ser Empresa B es una manera de entender el mundo y promover una nueva forma de ser y hacer empresa. Esta campaña da voz a esta voluntad de cambio para mostrar al público cómo estamos creando hoy un futuro mejor para todas las personas y el planeta.

Las Empresas B Certificadas se caracterizan por su positivo impacto social y ambiental, y destacan especialmente por su legado y misión de impulsar el Movimiento B de forma global. Es por ello, que el Mes de las Empresas B es una excelente oportunidad para que aquellos, dentro y fuera del Movimiento B, observen y entiendan cómo es que las Empresas B llevan a cabo sus negocios de manera diferente, creando medidas que disminuyan su impacto negativo.

Sobre el Movimiento B

El Movimiento B nace el año 2006 en Estados Unidos creando estándares, políticas y herramientas para redefinir los negocios, siendo B Lab el único ente a nivel mundial que otorga la certificación de Empresa B. Actualmente, el Movimiento B está presente en más de 100 países, con más de 9 mil Empresas B Certificadas, de las cuales 1.200 están en América Latina.

Sobre Sistema B

Sistema B es una organización sin fines de lucro, presente en 14 países, que cree que los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales, los ciudadanos y la responsabilidad social de los negocios, todos juntos, no son suficientes para resolver los problemas sociales y ambientales actuales. Promueve a las Empresas B y otros actores económicos en América Latina, para construir una nueva economía en que el éxito y los beneficios financieros incorporan bienestar social y ambiental.