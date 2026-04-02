Patricia Morales: “Debe haber mayor entendimiento de qué es la triple crisis y cuáles son las consecuencias en todas las carteras”

La conservación se ha vuelto un tema de interés no solo para la agenda ambiental, sino como uno de los ejes de liderazgo internacional de Chile en biodiversidad y naturaleza, y en las nuevas formas de hacer negocio.

En un nuevo programa semanal de Hub Sustentabilidad en Radio Duna, la gerenta general de Filantropía Cortés Solari (FCS), organización sin fines de lucro que busca conservar la vida en el planeta, incidiendo en el cuidado del medioambiente y el desarrollo de una educación integral, analizó cómo la conservación está tomando cada vez mayor protagonismo en la agenda nacional, en un contexto marcado por una crisis medioambiental cada vez más extrema y un escenario geopolítico actual complejo.

A través de ejemplos de avances concretos de los últimos años, Morales enfatizó en entender la conservación como un eje en el triple impacto y en las diferentes dimensiones de la sociedad: ya no solamente desde un nicho medio ambiental, sino desde sus efectos ambientales, sociales, culturales y económicos del país.

Patricia Morales, gerenta general Filantropía Cortés Solari

Conservación, un fenómeno multidimensional

Morales explicó el enfoque de la filantropía y la Fundación MERI, donde se trabajan proyectos de investigación científica junto a alianzas para la conservación, en relación a cuatro principales dimensiones: ambiental, social, económico y cultural.

“Hacemos planes de conservación y primero identificamos cuáles son las especies bajo amenaza antropogénica. En el norte tenemos flamencos y cóndores, y en el sur, ballenas. Después, en la dimensión social hacemos muchos programas de educación ambiental. En la dimensión cultural tratamos de entender qué hay que rescatar de nuestra memoria ancestral en términos de conservación, donde habían miles de entendimientos, de conocimientos que son necesarios rescatar”.

En este sentido, Morales sostiene que la importancia del modelo no se debe únicamente a que parte de la ciencia, ni de la educación ambiental, ni únicamente de recatar la memoria ancestral o de una dimensión económica, sino que "es un fenómeno multidimensional que por ende requiere de una respuesta multidimensional".

En esa línea, la organización, impulsada por los valores de su fundadora, Francisca Cortés Solari, advierte que pese a la desconfianza que pueden existir en los sectores tanto públicos como privados, “la filantropía Cortés Solari juega un rol donde se define como una entidad capaz de promover espacios de encuentro y de diálogo entre partes que quizás no forzosamente están dialogando todo el día, donde cada uno vive en su circuito”.

Este esfuerzo se suma a los nuevos requerimientos en el diálogo de la contingencia nacional, así como del interés de los expertos en aportar. “En general los científicos sí tienen ganas y están cada día más dispuestos a exponer conocimientos, a traducirlos, a ponerlos a disposición para proyectos de ley, etc. Y yo creo que hoy día cualquier autoridad que trabaje en el sector público y político entiende perfectamente bien que el medio ambiente en general ya no es una restricción, sino que es un dato, y si queremos crecer de manera sostenible en nuestro país, tenemos que hacerlo con la naturaleza", indicó.

Un compromiso que trasciende

Patricia Morales parte por dimensionar un dato que suele pasar desapercibido, y es que los filántropos dedicados al medio ambiente representan solo un 2%. En ese escenario, afirma, el rol de estas iniciativas no solo es relevante para el país, sino que para el planeta entero.

En esa línea, destaca la visión que ha impulsado Francisca Cortés Solari durante los últimos diez años, centrada en dos ejes: institucionalidad y gobernanza. “Filantropía Cortés Solari tiene cinco líneas de trabajo que son diplomacia filantrópica, océano, conservación multidimensional, educación integral y memoria ancestral. En esas líneas de trabajo tenemos un KPI que debe tener un impacto y se debe trabajar con el sector público, privado y la sociedad civil. Esa es una manera también de garantizar que lo que tú haces permanezca en el tiempo”.

Sobre el debate del “greenwashing corporativo”, Morales destaca el estándar que, dice, están obligados a cumplir. Explica que Fundación MERI, una de las fundaciones que integra Filantropía Cortés Solari, es observadora del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático), lo que impone un nivel de rigurosidad difícil de eludir.

⁠“Nosotros no podemos darnos el mismo lujo de cometer ese tipo de errores. Por ende, lo que nosotros tenemos son líneas de trabajo con proyectos claros que vamos a tomar cada año, entendiendo qué socios tenemos que definir, y conformando una institucionalidad seria”, indicó.

Economista de formación, Morales reconoce que hace algunos años miraba el mundo ambiental como un nicho, tanto desde sus oportunidades como sus exigencias. Sin embargo, hoy, cree que el desafío pasa por comprender el contexto global en el que estamos insertos.

⁠“Sigue existiendo un pendiente y es que haya mayor entendimiento de lo que es realmente lo que llamamos la triple crisis, es decir, cambio climático, conservación de biodiversidad y contaminación. (...) Es un tema mundial, cada vez que hay un problema de seguridad pública o seguridad nacional, guerra, lo que sea, los presupuestos de medio ambiente bajan, y sobre todo, falta entender cuáles son las consecuencias de esa triple crisis en todas las carteras”, sostuvo.

Pese a esa advertencia, reconoce que Chile ha mostrado avances relevantes en comparación con otros países. Menciona, por ejemplo, la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y la expansión de las áreas marinas protegidas. A su juicio, mucho depende de si se quiere ver el vaso medio lleno o medio vacío, pero insiste en que el paso siguiente es dejar de quedarse en los compromisos en papel.

“Nuestro ecosistema no es casi importante para Chile, es importante para la humanidad, entonces es importante que nos demos cuenta de que es inédito el desierto que tenemos, es inédito tener los kilómetros de la Patagonia que tenemos, o sea, la naturaleza que tenemos, dónde sea que vayas”, terminó diciendo.