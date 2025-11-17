BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Sustentabilidad

    Prácticas de Empresas B pueden reducir el calentamiento global en 0,5°C

    Un informe elaborado por B Lab revela que de aplicarse globalmente las estrategias de las Empresas B Certificadas se pueden alcanzar importantes avances en la lucha contra la crisis climática actual.

    Por 
    Hub Sustentabilidad
    Nueva plataforma potencia el impacto de Empresas B en Chile

    Mientras los líderes mundiales, los responsables de las políticas públicas y los grupos de interés se reúnen en Belém, Brasil, para la COP30, en una nueva investigación de B Lab, se revela que la aplicación de las prácticas actuales de las Empresas B Certificadas en toda la economía podría reducir el calentamiento global en 0,5 °C para el año 2100, evitar 600.000 muertes por calor extremo y disminuir el riesgo de extinción de miles de especies.

    En el nuevo informe que publicó B Lab, se demuestra que más de 10.000 Empresas B están liderando la adopción de prácticas de circularidad, gestión ambiental y acción climática, y están obteniendo resultados medibles sustancialmente mejores que sus pares.

    La publicación llega en un momento crucial. La humanidad ha sobrepasado siete de los nueve límites planetarios, umbrales críticos más allá de los cuales los sistemas naturales podrían dejar de autorregularse. Frente a los cambios en la política, las demandas de los consumidores y el aumento de las regulaciones, las Empresas B responden con innovación: alineando las decisiones del Directorio con la naturaleza, integrando el propósito en los modelos de negocio y adoptando compromisos con los grupos de interés para fortalecer su resiliencia. Sus enfoques comprobados demuestran el rol fundamental que las empresas deben desempeñar para impulsar el cambio sistémico.

    Si se mantiene la trayectoria actual, se espera que la temperatura mundial aumente 3,3 °C de aquí al 2100, lo que tendrá consecuencias irreversibles para nuestro ecosistema. Sin embargo, mediante el simulador de soluciones climáticas En-ROADS, los investigadores predicen que, si todas las empresas adoptaran prácticas de gestión de impacto al mismo ritmo que lo hacen actualmente las Empresas B, el aumento de la temperatura mundial se podría reducir en 0,5 °C para el año 2100, lo que representaría una contribución significativa para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París.

    Por ende, las empresas que adoptan más prácticas obtienen resultados sustancialmente mejores en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y del consumo de energía, lo que demuestra que el alcance y la profundidad de las acciones ambientales tienen el potencial de crear beneficios compuestos.

    A partir de la nueva investigación, basada en datos de miles de Empresas B, se revela que estas adoptan prácticas ambientales mucho más integrales que las empresas tradicionales; este alcance y esta profundidad de acción, y no sólo los esfuerzos aislados o un rendimiento superior en prácticas específicas, siguen siendo claves para generar un impacto real; el seguimiento y el informe de las emisiones están estrechamente relacionados con mejores resultados, lo que resalta la importancia de la medición y la transparencia para impulsar la acción climática; y los objetivos basados en la ciencia han demostrado su efectividad, ya que las Empresas B que los adoptan alcanzan resultados medibles sustancialmente mejores en la reducción de emisiones de GEI, lo que demuestra la efectividad de este marco de trabajo mundialmente reconocido.

    En la investigación, se reconoce que las Empresas B aún no han logrado operar plenamente dentro de los límites planetarios y se detectan áreas de crecimiento. No obstante, los nuevos estándares de B Lab presentados en abril de 2025 impulsarán la mejora continua. Por primera vez, todas las Empresas B deben cumplir los requisitos básicos en siete áreas de impacto, como la gestión ambiental, la circularidad y la acción climática.

    Según estos estándares, todas las empresas deberán publicar de manera transparente su avance anual en los planes climáticos. Las grandes empresas deberán establecer objetivos basados en la ciencia, validados por terceros. Y las empresas más grandes deberán participar en la defensa del clima, promoviendo políticas climáticas basadas en la ciencia y alineadas con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 °C.

    “Durante casi dos décadas, las Empresas B han demostrado que existe una forma diferente de hacer negocios. En la actualidad, nuevas investigaciones demuestran que este modelo tiene el poder de ser una fuerza decisiva en la lucha contra la crisis climática”, afirma Sarah Schwimmer, codirectora ejecutiva de B Lab Global. “Nuestra presencia en la COP30 amplifica la voz del Movimiento B en un momento decisivo. Invitamos a otras empresas a reconocer el enorme impacto que tienen la oportunidad y la responsabilidad de lograr”.

    En Chile, desde el año 2023 se ejecuta el programa Empresas B por el clima para responder al compromiso de carbono neutralidad 2030 de las Empresas B y al desafío de acción climática de los nuevos estándares. Alberto Prado, encargado de Sostenibilidad y Certificaciones de la Empresa B CIC, indicó que “estas acciones son el motor de nuestro compromiso CIC por el clima, con el cual buscamos seguir reduciendo las emisiones de nuestros productos, alineados con los nuevos estándares de Empresa B, a lo largo de todo su ciclo de vida”.

    Junto con esto, agrega: “El nuevo informe de B Lab, reafirma que hemos tomado la ruta correcta y nos motiva a seguir inspirando a las personas a vivir mejor, a través de una industria innovadora del descanso, liderando la implementación de nuevas prácticas que nos permiten seguir creciendo y mejorando la calidad de vida de las personas, en equilibrio con el medio ambiente”.

    Lee también:

    Más sobre:Hub SustentabilidadEmpresas BEmpresasCertificación AmbientalEmpresas CertificadasMedio AmbienteB LabCalentamiento Global

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tribunal condena a presidio perpetuo a autor de homicidio de niña de 13 años en Quilicura

    La familiar, la constituyente, la de arrastrados y la octogenaria: las “bancadas” más llamativas del nuevo Congreso

    Schalper llama a RN a enfocarse en apoyar a Kast y dejar para después de segunda vuelta “las definiciones políticas”

    Constanza Martínez (FA) por electorado de Franco Parisi de cara a la segunda vuelta: “En ningún caso es un voto que está zanjado”

    “Un acto de sabotaje sin precedentes”: qué se sabe de la explosión en la red ferroviaria de Polonia clave para Ucrania

    José Antonio Kast llegará a Temuco para reunirse con víctimas de atentados y dirigentes de la zona

    Lo más leído

    1.
    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    2.
    Kaiser arremete contra Parisi: “No se demoró ni cinco minutos en poner en venta su respaldo político”

    Kaiser arremete contra Parisi: “No se demoró ni cinco minutos en poner en venta su respaldo político”

    3.
    Elecciones 2025: Quiénes son los 23 senadores electos en Chile

    Elecciones 2025: Quiénes son los 23 senadores electos en Chile

    4.
    Las sorpresas de las figuras del espectáculo aspirantes al Congreso: Dr. File entra y Pablo Herrera queda fuera

    Las sorpresas de las figuras del espectáculo aspirantes al Congreso: Dr. File entra y Pablo Herrera queda fuera

    5.
    Boric sufre duro golpe que pone en duda la continuidad de su proyecto político

    Boric sufre duro golpe que pone en duda la continuidad de su proyecto político

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la “dieta de la cartera” que puede reducir tus niveles de grasa y colesterol, según un médico

    Qué es la “dieta de la cartera” que puede reducir tus niveles de grasa y colesterol, según un médico

    Qué dijo Trump sobre la posibilidad de tener “conversaciones” con Maduro en medio de las crecientes tensiones

    Qué dijo Trump sobre la posibilidad de tener “conversaciones” con Maduro en medio de las crecientes tensiones

    Cuáles son los beneficios del ajo para la salud

    Cuáles son los beneficios del ajo para la salud

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    Servicios

    Cuándo ver la Lluvia de estrellas Leónidas de noviembre en Chile

    Cuándo ver la Lluvia de estrellas Leónidas de noviembre en Chile

    Vuelve la Caravana Navideña de Coca Cola: estas son las ciudades y fechas confirmadas

    Vuelve la Caravana Navideña de Coca Cola: estas son las ciudades y fechas confirmadas

    Rating del domingo 16 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 16 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Tribunal condena a presidio perpetuo a autor de homicidio de niña de 13 años en Quilicura
    Chile

    Tribunal condena a presidio perpetuo a autor de homicidio de niña de 13 años en Quilicura

    La familiar, la constituyente, la de arrastrados y la octogenaria: las “bancadas” más llamativas del nuevo Congreso

    Schalper llama a RN a enfocarse en apoyar a Kast y dejar para después de segunda vuelta “las definiciones políticas”

    El mercado local reacciona positivamente a los resultados de las elecciones, pero el impulso de la apertura se modera
    Negocios

    El mercado local reacciona positivamente a los resultados de las elecciones, pero el impulso de la apertura se modera

    Cámara tiene hasta el miércoles para aprobar el Presupuesto: Hacienda reponen recursos para salud, educación y vivienda

    Radiografía hídrica 2024: Agua de mar representa el 10% del consumo total del sector minero

    “Un acto de sabotaje sin precedentes”: qué se sabe de la explosión en la red ferroviaria de Polonia clave para Ucrania
    Tendencias

    “Un acto de sabotaje sin precedentes”: qué se sabe de la explosión en la red ferroviaria de Polonia clave para Ucrania

    Qué es Proyecto Prometeo, la nueva apuesta de Jeff Bezos en Inteligencia Artificial

    Qué es la “dieta de la cartera” que puede reducir tus niveles de grasa y colesterol, según un médico

    De rozar la NBA al Congreso: Patricio Briones, el mejor basquetbolista chileno de la historia asume como diputado
    El Deportivo

    De rozar la NBA al Congreso: Patricio Briones, el mejor basquetbolista chileno de la historia asume como diputado

    La insólita acusación del DT de Nigeria tras no clasificar al Mundial: “La gente de Congo nos estaba haciendo vudú”

    Nicolás Córdova se blinda en la antesala del duelo de la Roja ante Perú: “Me interesa que siempre se hable con la verdad”

    Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha
    Finde

    Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha

    Rito de Primavera en el MUT: los detalles de las tres funciones de la obra de danza contemporánea

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Albertina Carri, cineasta argentina: “El acto sexual en sí mismo es inenarrable, incluso para la cámara de cine”
    Cultura y entretención

    Albertina Carri, cineasta argentina: “El acto sexual en sí mismo es inenarrable, incluso para la cámara de cine”

    Nace La Furia Ilustrada, el encuentro que celebra la gráfica contemporánea

    Dua Lipa canta y baila con Caetano Veloso y Carlinhos Brown en el escenario en su show en Brasil

    Michael Albertus: “Jara tendrá que intentar captar votos del centro, pero no creo que sea suficiente para superar a Kast”
    Mundo

    Michael Albertus: “Jara tendrá que intentar captar votos del centro, pero no creo que sea suficiente para superar a Kast”

    Macron y Zelensky anuncian acuerdo que incluye la compra de Ucrania a Francia de 100 aviones Rafale

    Bangladesh condena a muerte a su exprimera ministra Hasina por la represión de 2024

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver
    Paula

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó