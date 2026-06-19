SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Sustentabilidad

    Reutilizar no debería ser un acto heroico

    Por 
    Maximiliano Frey
    Planta de reciclaje. Foto: Cortesía.

    Esta semana celebramos el día mundial de la recarga (refill en inglés), una de las estrategias de economía circular más usadas en Chile y el mundo. En palabras simples, implica que las personas tienen la posibilidad de usar el mismo envase para volver a comprar un producto. ¿Simple o no? En principio sí, pero nuestro sistema ha convertido esta acción en un acto heroico.

    Tenemos la idea de que la persona que lleva su envase al supermercado para recargarlo de detergente o el familiar que habitualmente va a un local de venta de alimentos a granel son superhéroes (o heroínas) de la sustentabilidad. No obstante, casi siempre esto no es así.

    Según la última encuesta Reciclando-ando, el principal motivo por el que las personas comprarían a granel o formato reutilizable es económico y, apenas, un 26% declara el impacto ambiental como un motivador real. En efecto, en un estudio que realizó el Pacto Chileno de los Plásticos de Fundación Chile, junto a estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile, se observó que tres de cuatro arquetipos de personas que usan sistema de reutilización lo hacen porque “les conviene” o tienen la costumbre de hacerlo. Entonces, si es conveniente para el consumidor y, por tanto, una ventaja competitiva para una empresa, ¿por qué no tenemos más sistemas de reúso en el país?

    Hay muchos motivos que lo explican, pero me atrevo a decir que el principal es que hoy los incentivos no están puestos donde corresponde. Y es que, a diferencia del modelo lineal predominante, donde se usan y desechan inmediatamente los productos, la reutilización requiere colaboración. Para que el modelo sea eficiente económicamente, se necesita infraestructura compartida: centros de almacenamiento, lavado y sanitización y puntos de retorno, que ninguna empresa puede financiar por sí sola. Y aunque la ley de Responsabilidad Extendida al Productor favorece los esquemas de reúso, evitando cobrar la tarifa al “segundo uso”, la evidencia nos muestra que se requieren más incentivos para impulsar una transición.

    En economía esto se conoce como dilema del prisionero: cada empresa, actuando racionalmente en su propio interés, termina produciendo un resultado peor para ellos y, en este caso, para los consumidores. Reutilizar solo no escala, y esperar a que otro invierta primero en la infraestructura compartida es siempre la jugada más “racional”. El resultado: todos esperan, nadie invierte, y el envase desechable sigue llegando a nuestros colapsados rellenos sanitarios.

    La solución, sin embargo, no es un misterio. El informe Diseño de políticas de reutilización efectivas para Sudamérica señala que, con un marco nacional coherente para la reutilización, es posible el cambio. Se necesita una política pública que incentive el uso de envases estandarizados para ciertas categorías de producto, fondos que faciliten la inversión inicial e incentivos tributarios hacia este tipo de esquemas. Cuando las reglas del juego cambian, la colaboración deja de ser un acto de fe y se convierte en la elección racional.

    Reutilizar no debería ser un acto heroico. Debería ser, simplemente, lo más conveniente.

    Por Maximiliano Frey, jefe de proyectos del Pacto Chileno de los Plásticos de Fundación Chile

    Más sobre:Hub SustentabilidadReusoReciclajeReutilizaciónMedio AmbienteEconomía Circular

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Al menos un muerto y 89 heridos tras choque de dos trenes en la localidad británica de Bedford

    Trump asegura que Israel cesará sus ataques en Líbano apuntando a que, de no ser por él, la nación judía habría sido “aniquilada”

    Gobierno confirma que 33 niños haitianos han sido localizados tras fuerza de tarea convocada por el Presidente Kast

    Cruce de información con bases de datos municipales: alcaldes de la RM abordan labores para localizar a niños haitianos

    Proyecto por US$500 millones para continuidad operacional de minera Mantos Blancos ingresa a trámite ambiental

    La Fiscalía Nacional Económica vuelve a poner bajo la lupa al mercado de los medicamentos

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Rating del jueves 18 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 18 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Turquía vs. Paraguay en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Turquía vs. Paraguay en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Haití en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Haití en TV y streaming

    Gobierno confirma que 33 niños haitianos han sido localizados tras fuerza de tarea convocada por el Presidente Kast
    Chile

    Gobierno confirma que 33 niños haitianos han sido localizados tras fuerza de tarea convocada por el Presidente Kast

    Cruce de información con bases de datos municipales: alcaldes de la RM abordan labores para localizar a niños haitianos

    Romeral informa que encontraron a seis niños haitianos de nómina de la Defensoría de la Niñez: tres estaban “encerrados”

    Proyecto por US$500 millones para continuidad operacional de minera Mantos Blancos ingresa a trámite ambiental
    Negocios

    Proyecto por US$500 millones para continuidad operacional de minera Mantos Blancos ingresa a trámite ambiental

    La Fiscalía Nacional Económica vuelve a poner bajo la lupa al mercado de los medicamentos

    Fondo estadounidense Apollo Global Management controlará a la chilena Vidrios Lirquén

    Científicos editan por primera vez genes de embriones humanos: podrían crear bebés con características específicas
    Tendencias

    Científicos editan por primera vez genes de embriones humanos: podrían crear bebés con características específicas

    Quién era Alex Bueno, el reconocido cantante de merengue que falleció a los 62 años

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Marruecos se impone con comodidad sobre Escocia para poner pie y medio en la siguiente ronda del Mundial 2026
    El Deportivo

    Marruecos se impone con comodidad sobre Escocia para poner pie y medio en la siguiente ronda del Mundial 2026

    Pochettino saca pecho tras el pase de Estados Unidos a dieciseisavos: “Cuando llegué, dije que esto era un proyecto”

    Cecilia Pérez revela dato clave sobre el infarto de Fernando Gago: “Me contó que desde primera hora se sentía raro”

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    La mejor canción de Depeche Mode según Dave Gahan
    Cultura y entretención

    La mejor canción de Depeche Mode según Dave Gahan

    La mejor canción de AC/DC según Angus Young

    Soulfía presenta nuevo single “pecadorA” junto a Baby Jey: escúchalo aquí

    Al menos un muerto y 89 heridos tras choque de dos trenes en la localidad británica de Bedford
    Mundo

    Al menos un muerto y 89 heridos tras choque de dos trenes en la localidad británica de Bedford

    Trump asegura que Israel cesará sus ataques en Líbano apuntando a que, de no ser por él, la nación judía habría sido “aniquilada”

    Tránsito de embarcaciones en el estrecho de Ormuz alcanzó su máximo de los últimos dos meses

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad
    Paula

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico