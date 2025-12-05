VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Sustentabilidad

    SEA incorpora IA para modernizar la evaluación ambiental en Chile

    El nuevo plan tecnológico del Servicio de Evaluación Ambiental digitaliza 27 millones de páginas y entrega herramientas basadas en inteligencia artificial a organismos públicos y titulares de proyectos. La meta: mayor transparencia, agilidad y coherencia territorial.

    Paulina ReyesPor 
    Paulina Reyes
    Lanzamiento modernización SEA

    Desde el auditorio de BancoEstado, a un costado del Palacio de La Moneda, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) presentó esta semana el Plan de Modernización Tecnológica del SEIA (Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental), un hito institucional que renueva la plataforma e-SEIA e incorpora, por primera vez, herramientas de inteligencia artificial (IA) para robustecer la evaluación ambiental y facilitar el ingreso de proyectos en el país.

    El lanzamiento, parte de la Planificación Estratégica 2022–2025 para avanzar hacia un sistema más eficiente y accesible, abrió con las palabras del ministro de Hacienda, Nicolás Grau. El secretario de Estado destacó el dinamismo de la inversión y la importancia de mantener estándares ambientales exigentes, esperando que “a futuro se mantenga esta perspectiva y que no se retroceda en estas exigencias que buscan impulsar proyectos en el país. Es clave combinar convicciones ambientales con una institucionalidad moderna”.

    Tras las palabras del ministro, la directora ejecutiva del SEA, Valentina Durán, detalló los avances del plan, destacando la importancia de la digitalización, el uso de datos y la adopción de tecnologías de última generación. “El SEA trabaja para unificar criterios, porque lo que queremos es que ingresen proyectos robustos, sólidos, bien construidos, con participación ciudadana temprana. Lo que estamos haciendo con este plan de modernización tecnológica es entregar por primera vez a la administración pública herramientas gratuitas basadas en IA, disponibles para todos los actores y también para los titulares de proyectos. Con esto, el sector público hace una mejor evaluación y los privados construyen mejores proyectos”.

    Uno de los cambios más relevantes, según explicó Durán, es la digitalización masiva y estructuración de las 27 millones de páginas correspondientes a los más de 29 mil proyectos revisados por la entidad, lo que convierte documentos dispersos en datos útiles para el análisis. El nuevo buscador inteligente permite localizar información específica en segundos, identificando sinónimos, contextos y conceptos, lo que agiliza la elaboración de informes y facilita tanto la evaluación como la preparación de proyectos. A esto se suma una herramienta de análisis comparativo que revisa resoluciones y proyectos similares, detecta patrones y fortalece la coherencia territorial de las decisiones.

    El plan también incluye formularios SEIA más claros y eficientes; la automatización del proceso de observaciones ciudadanas, que tradicionalmente implicaba revisar miles de comentarios manuscritos; y un renovado sistema de información geográfica que actualiza y estandariza los mapas del SEA para un análisis territorial más preciso. Además, la plataforma e-SEIA fue completamente actualizada, con una interfaz más accesible y navegación mejorada.

    Respecto al llamado del ministro Grau a mantener los avances, Durán sostuvo que la institucionalidad ambiental chilena ha progresado gracias a consensos de Estado. “Estos consensos deben seguir manteniéndose porque nos dan competitividad. El SEIA es un activo para el país y continuar reforzando su carácter técnico, como recomienda la OCDE, es un imperativo para la competitividad y para la protección del medio ambiente en un contexto de triple crisis ambiental”, concluyó.

    Más sobre:Hub Sustentabilidade-SEIASEASEIAEvaluación AmbientalServicio de Evaluación AmbientalMedio AmbienteInversiónInversión SostenibleValentina Durán

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Lobos por dardos de Kast y desmarques de Jara: “Tienen libertad para hacer críticas constructivas, pero no se puede desconocer la realidad”

    Elizalde descarta que exista base para una acusación constitucional contra Montes por expropiación de megatoma: “No hay infracción legal”

    Bolsa de Santiago sigue imparable y el cobre cierra su mejor semana desde inicios de 2023

    “Uno ve una agresión”: alcalde Palacios afirma que en esta segunda vuelta se ha visto la Jeannette Jara “real”

    Tras nuevo cruce entre Kast y Boric: Jara reitera que “el gobierno se tiene que dedicar a gobernar”

    Ministro Elizalde y situación en fronteras: “Aquí se ha construido un relato que no es efectivo”

    Lo más leído

    1.
    Edwards contradice a Presidente Boric por sus dichos en Encuentro Anual de Sofofa: “El contrafactual tiene que ser más serio”

    Edwards contradice a Presidente Boric por sus dichos en Encuentro Anual de Sofofa: “El contrafactual tiene que ser más serio”

    2.
    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita

    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita

    3.
    Procesado siendo general activo: Suprema confirma sobreseimiento de Pablo Andrés Onetto en caso de fraude en el Ejército

    Procesado siendo general activo: Suprema confirma sobreseimiento de Pablo Andrés Onetto en caso de fraude en el Ejército

    4.
    IPC de noviembre sube en línea con las expectativas e inflación anual se mantiene por debajo del 3,5%

    IPC de noviembre sube en línea con las expectativas e inflación anual se mantiene por debajo del 3,5%

    5.
    “Por primera vez en la historia”: ordenan el remate de propiedades para financiar plan de reparación ambiental

    “Por primera vez en la historia”: ordenan el remate de propiedades para financiar plan de reparación ambiental

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Servicios

    La Gran Rueda regresa a Viña del Mar: revisa las fechas y precios de las entradas

    La Gran Rueda regresa a Viña del Mar: revisa las fechas y precios de las entradas

    Rating del jueves 4 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 4 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver el Sorteo del Mundial de Fútbol 2026

    A qué hora y dónde ver el Sorteo del Mundial de Fútbol 2026

    Elizalde descarta que exista base para una acusación constitucional contra Montes por expropiación de megatoma: “No hay infracción legal”
    Chile

    Elizalde descarta que exista base para una acusación constitucional contra Montes por expropiación de megatoma: “No hay infracción legal”

    La Gran Rueda regresa a Viña del Mar: revisa las fechas y precios de las entradas

    “Uno ve una agresión”: alcalde Palacios afirma que en esta segunda vuelta se ha visto la Jeannette Jara “real”

    Bolsa de Santiago sigue imparable y el cobre cierra su mejor semana desde inicios de 2023
    Negocios

    Bolsa de Santiago sigue imparable y el cobre cierra su mejor semana desde inicios de 2023

    Una de las operaciones más grandes del año: Netflix da golpe con acuerdo para comprar Warner Bros, matriz de HBO

    FES: CFA dice que desembolsos deben contabilizarse como gasto fiscal y que no genera ahorro

    El misterioso hallazgo del 3I/ATLAS que mantiene a los científicos vigilando al objeto interestelar
    Tendencias

    El misterioso hallazgo del 3I/ATLAS que mantiene a los científicos vigilando al objeto interestelar

    Quién era Cary-Hiroyuki Tagawa, el reconocido actor de Pearl Harbor y Mortal Kombat que falleció a los 75 años

    Silent Hill f: terror botánico y mecánicas Souls-lite en el Japón de los 60

    Francisco Meneghini aborda el interés de la U por ficharlo para la temporada 2026
    El Deportivo

    Francisco Meneghini aborda el interés de la U por ficharlo para la temporada 2026

    Despedido por correo electrónico: Jaime Vera se marcha de Deportes Puerto Montt después de ascender a la B

    Un año más: la UC logra las renovaciones de Fernando Zampedri, Gary Medel y Branco Ampuero

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    Kramer enfrenta las críticas por la imitación a Cristián Castro: “Fueron días dolorosos”
    Cultura y entretención

    Kramer enfrenta las críticas por la imitación a Cristián Castro: “Fueron días dolorosos”

    Con función de cinta de Los Jaivas y énfasis en las series: así será la 10° edición de Conecta

    ¿Cuáles fueron los libros más buscados en Chile durante 2025?

    Trump aboga por una mayor influencia en Latinoamérica para controlar migraciones y narcotráfico
    Mundo

    Trump aboga por una mayor influencia en Latinoamérica para controlar migraciones y narcotráfico

    En su peor crisis, ¿dónde están los aliados de Nicolás Maduro?

    Rusia acusa a la ONU de “distorsionar la realidad” con su resolución sobre los niños “trasladados a la fuerza”

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia

    Hablemos de amor: mi decisión de ser madre sola