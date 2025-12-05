SEA incorpora IA para modernizar la evaluación ambiental en Chile

Desde el auditorio de BancoEstado, a un costado del Palacio de La Moneda, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) presentó esta semana el Plan de Modernización Tecnológica del SEIA (Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental), un hito institucional que renueva la plataforma e-SEIA e incorpora, por primera vez, herramientas de inteligencia artificial (IA) para robustecer la evaluación ambiental y facilitar el ingreso de proyectos en el país.

El lanzamiento, parte de la Planificación Estratégica 2022–2025 para avanzar hacia un sistema más eficiente y accesible, abrió con las palabras del ministro de Hacienda, Nicolás Grau. El secretario de Estado destacó el dinamismo de la inversión y la importancia de mantener estándares ambientales exigentes, esperando que “a futuro se mantenga esta perspectiva y que no se retroceda en estas exigencias que buscan impulsar proyectos en el país. Es clave combinar convicciones ambientales con una institucionalidad moderna”.

Tras las palabras del ministro, la directora ejecutiva del SEA, Valentina Durán, detalló los avances del plan, destacando la importancia de la digitalización, el uso de datos y la adopción de tecnologías de última generación. “El SEA trabaja para unificar criterios, porque lo que queremos es que ingresen proyectos robustos, sólidos, bien construidos, con participación ciudadana temprana. Lo que estamos haciendo con este plan de modernización tecnológica es entregar por primera vez a la administración pública herramientas gratuitas basadas en IA, disponibles para todos los actores y también para los titulares de proyectos. Con esto, el sector público hace una mejor evaluación y los privados construyen mejores proyectos”.

Uno de los cambios más relevantes, según explicó Durán, es la digitalización masiva y estructuración de las 27 millones de páginas correspondientes a los más de 29 mil proyectos revisados por la entidad, lo que convierte documentos dispersos en datos útiles para el análisis. El nuevo buscador inteligente permite localizar información específica en segundos, identificando sinónimos, contextos y conceptos, lo que agiliza la elaboración de informes y facilita tanto la evaluación como la preparación de proyectos. A esto se suma una herramienta de análisis comparativo que revisa resoluciones y proyectos similares, detecta patrones y fortalece la coherencia territorial de las decisiones.

El plan también incluye formularios SEIA más claros y eficientes; la automatización del proceso de observaciones ciudadanas, que tradicionalmente implicaba revisar miles de comentarios manuscritos; y un renovado sistema de información geográfica que actualiza y estandariza los mapas del SEA para un análisis territorial más preciso. Además, la plataforma e-SEIA fue completamente actualizada, con una interfaz más accesible y navegación mejorada.

Respecto al llamado del ministro Grau a mantener los avances, Durán sostuvo que la institucionalidad ambiental chilena ha progresado gracias a consensos de Estado. “Estos consensos deben seguir manteniéndose porque nos dan competitividad. El SEIA es un activo para el país y continuar reforzando su carácter técnico, como recomienda la OCDE, es un imperativo para la competitividad y para la protección del medio ambiente en un contexto de triple crisis ambiental”, concluyó.