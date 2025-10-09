Sodimac obtuvo por sexto año consecutivo el Sello de Excelencia del Ministerio del Medio Ambiente

En reconocimiento a las acciones para reducir el impacto de sus emisiones, Sodimac logró el Sello de Excelencia del programa HuellaChile del Ministerio del Medio Ambiente por sexto año consecutivo, además de los de Cuantificación y Reducción de gases de efecto invernadero (GEI), transformándose nuevamente en la única empresa de mejoramiento del hogar en recibir la máxima distinción y una de las dos firmas del sector comercio junto a Falabella Retail.

Las entidades públicas y privadas que consiguieron los sellos de este programa -que promueve la cuantificación, reporte y gestión de los GEI- fueron destacadas en una ceremonia que encabezó la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas.

La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas; Cristián Riffo, jefe de medioambiente de Sodimac; y Andrés Pica, jefe de la División de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente.

“Este reconocimiento reafirma nuestro compromiso con la acción climática. Desde 2010, medimos y gestionamos la huella de carbono en el objetivo de ser Cero Emisiones Netas al 2030 en los alcances 1 y 2, es decir, por nuestras emisiones directas y bajo control operacional. Buscamos avanzar también en las de alcance 3, asociadas a los productos que comercializamos, y en ese propósito impulsamos un plan de apoyo a nuestros proveedores en el cálculo y gestión de sus huellas de carbono”, destacó el gerente general de Sodimac Chile, Eduardo Mizón.

Gracias a las acciones tomadas en la operación diaria, la empresa logró una reducción del 5% en las emisiones de alcance 1 y 2 en 2024. Esto se suma a la disminución de estas emisiones en 7% y 9% durante 2023 y 2022, respectivamente.

Cabe destacar que Sodimac participa en iniciativas de alcance mundial en sostenibilidad como Pacto Global de la ONU y “Make it Zero”, liderada por EDRA/GHIN (European DIY Retail Association/Global Home Improvement Network) que busca trabajar colaborativamente con proveedores y otras empresas líderes de la industria de mejoramiento del hogar a nivel global para abordar el desafío de reducir las emisiones de alcance 3.

Sodimac impulsa distintas acciones para reducir su huella de carbono. Neutraliza las emisiones de sus despachos a clientes con bonos de carbono, se abastece en un 70% con energías renovables, cuenta con 48 instalaciones con paneles fotovoltaicos, implementa un sistema para una mayor eficiencia energética en la operación e impulsa un programa de productos y servicios sostenibles con sus proveedores, entre otras medidas.

En tanto, el plan de apoyo a la reducción de las huellas de carbono de los proveedores consiste en un trabajo voluntario y colaborativo que contempla un programa de capacitación y sistemas de reconocimientos e incentivos. Se lanzó además una “Guía Huella de Carbono para Proveedores” para acompañarlos en el camino hacia una producción más sustentable, la que está disponible en la web de Sodimac para todas las personas y empresas interesadas

Dada la evolución conceptual que ha tenido la materia a nivel mundial, se aclara que Cero Emisiones Netas significa que la empresa se compromete a reducir lo máximo posible sus emisiones y compensar con créditos de carbono las emisiones remanentes no reducidas en ese año.