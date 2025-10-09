SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Sustentabilidad

Sodimac obtuvo por sexto año consecutivo el Sello de Excelencia del Ministerio del Medio Ambiente

La empresa es la única en su rubro en recibir la máxima distinción del programa HuellaChile, reconociendo sus esfuerzos sistemáticos por reducir su huella de carbono

 
Paneles Solares de Sodimac

En reconocimiento a las acciones para reducir el impacto de sus emisiones, Sodimac logró el Sello de Excelencia del programa HuellaChile del Ministerio del Medio Ambiente por sexto año consecutivo, además de los de Cuantificación y Reducción de gases de efecto invernadero (GEI), transformándose nuevamente en la única empresa de mejoramiento del hogar en recibir la máxima distinción y una de las dos firmas del sector comercio junto a Falabella Retail.

Las entidades públicas y privadas que consiguieron los sellos de este programa -que promueve la cuantificación, reporte y gestión de los GEI- fueron destacadas en una ceremonia que encabezó la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas.

La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas; Cristián Riffo, jefe de medioambiente de Sodimac; y Andrés Pica, jefe de la División de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente.

“Este reconocimiento reafirma nuestro compromiso con la acción climática. Desde 2010, medimos y gestionamos la huella de carbono en el objetivo de ser Cero Emisiones Netas al 2030 en los alcances 1 y 2, es decir, por nuestras emisiones directas y bajo control operacional. Buscamos avanzar también en las de alcance 3, asociadas a los productos que comercializamos, y en ese propósito impulsamos un plan de apoyo a nuestros proveedores en el cálculo y gestión de sus huellas de carbono”, destacó el gerente general de Sodimac Chile, Eduardo Mizón.

Gracias a las acciones tomadas en la operación diaria, la empresa logró una reducción del 5% en las emisiones de alcance 1 y 2 en 2024. Esto se suma a la disminución de estas emisiones en 7% y 9% durante 2023 y 2022, respectivamente.

Cabe destacar que Sodimac participa en iniciativas de alcance mundial en sostenibilidad como Pacto Global de la ONU y “Make it Zero”, liderada por EDRA/GHIN (European DIY Retail Association/Global Home Improvement Network) que busca trabajar colaborativamente con proveedores y otras empresas líderes de la industria de mejoramiento del hogar a nivel global para abordar el desafío de reducir las emisiones de alcance 3.

Sodimac impulsa distintas acciones para reducir su huella de carbono. Neutraliza las emisiones de sus despachos a clientes con bonos de carbono, se abastece en un 70% con energías renovables, cuenta con 48 instalaciones con paneles fotovoltaicos, implementa un sistema para una mayor eficiencia energética en la operación e impulsa un programa de productos y servicios sostenibles con sus proveedores, entre otras medidas.

En tanto, el plan de apoyo a la reducción de las huellas de carbono de los proveedores consiste en un trabajo voluntario y colaborativo que contempla un programa de capacitación y sistemas de reconocimientos e incentivos. Se lanzó además una “Guía Huella de Carbono para Proveedores” para acompañarlos en el camino hacia una producción más sustentable, la que está disponible en la web de Sodimac para todas las personas y empresas interesadas

Dada la evolución conceptual que ha tenido la materia a nivel mundial, se aclara que Cero Emisiones Netas significa que la empresa se compromete a reducir lo máximo posible sus emisiones y compensar con créditos de carbono las emisiones remanentes no reducidas en ese año.

Más sobre:Hub de SustentabilidadSodimacHuellaChileSello de ExcelenciaMedio AmbienteMMA

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Tres veces postergada: audiencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín se realizará el 16 de octubre

Megacentro emite bono por casi US$40 millones para refinanciar pasivos

Mercado Paula 2025 regresa con gastronomía, música, diseño y más

“Vuelve a castigar a los municipios”: AMUCH por recortes en la Ley de Presupuestos 2026

Consorcio Dragados-Sacyr y China Railway Construction se suman a licitación de Puerto Exterior de San Antonio

Senadora María José Gatica informa que fue intervenida quirúrgicamente por diagnóstico de cáncer de mama

Lo más leído

1.
Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

2.
Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

3.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

4.
El mensaje que dejó Japón en el camarín del Estadio Nacional tras su polémica eliminación del Mundial Sub 20

El mensaje que dejó Japón en el camarín del Estadio Nacional tras su polémica eliminación del Mundial Sub 20

5.
Reapertura de investigación contra Jadue abre inédito escenario ante la justicia electoral: podría volver a la papeleta

Reapertura de investigación contra Jadue abre inédito escenario ante la justicia electoral: podría volver a la papeleta

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

“Una nueva fase de la IA”: en qué consiste el acuerdo “masivo” anunciado por OpenAI y AMD

“Una nueva fase de la IA”: en qué consiste el acuerdo “masivo” anunciado por OpenAI y AMD

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Gales por el partido amistoso internacional

A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Gales por el partido amistoso internacional

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Ñublense en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Ñublense en TV y streaming

Tres veces postergada: audiencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín se realizará el 16 de octubre
Chile

Tres veces postergada: audiencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín se realizará el 16 de octubre

“Vuelve a castigar a los municipios”: AMUCH por recortes en la Ley de Presupuestos 2026

Senadora María José Gatica informa que fue intervenida quirúrgicamente por diagnóstico de cáncer de mama

Megacentro emite bono por casi US$40 millones para refinanciar pasivos
Negocios

Megacentro emite bono por casi US$40 millones para refinanciar pasivos

Consorcio Dragados-Sacyr y China Railway Construction se suman a licitación de Puerto Exterior de San Antonio

Fiscalía pide audiencia para procedimiento abreviado para Antonio Jalaff en caso Factop

Qué dice el estudio que vincula los accidentes de auto con el consumo de cannabis
Tendencias

Qué dice el estudio que vincula los accidentes de auto con el consumo de cannabis

Qué se sabe del tiroteo en el show de Agua Marina, una banda de cumbia de Perú

Los estudios chilenos que conquistaron a Google con sus videojuegos

Debuta el Gran Fondo Nevados de Chillán con 400 deportistas y reconocidas figuras internacionales
El Deportivo

Debuta el Gran Fondo Nevados de Chillán con 400 deportistas y reconocidas figuras internacionales

Chile presenta su mayor delegación histórica rumbo al Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025

Con hinchas de la U, River Plate y diferentes clubes: el emotivo velorio de Miguel Ángel Russo en La Bombonera

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”
Finde

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Mercado Paula 2025 regresa con gastronomía, música, diseño y más
Cultura y entretención

Mercado Paula 2025 regresa con gastronomía, música, diseño y más

“El maestro del apocalipsis”: una mirada literaria a László Krasznahorkai, el Premio Nobel de Literatura 2025

Javier Barría lanza álbum tras nueve años y se inscribe entre los mejores del año: “Es mi examen de grado de productor”

Expertos abordan los desafíos para la región a 50 años de la primera reunión que instaló el Plan Cóndor
Mundo

Expertos abordan los desafíos para la región a 50 años de la primera reunión que instaló el Plan Cóndor

“Nadie creyó que fuera posible”: Trump anuncia que los rehenes serán libres el “lunes o martes” y alaba su gestión

Acuerdo de paz en Gaza: el complejo intercambio de rehenes y prisioneros que está en marcha

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa
Paula

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida