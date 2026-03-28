Cómo activar Starlink Direct to Cell de Entel en el celular
Chile se consolida a la vanguardia regional en el uso de aplicaciones vía satélite en dispositivos móviles. Acá te mostramos si tu teléfono es compatible con el Internet satelital de Starlink y Entel, y cómo puedes activarlo.
La promesa de una conectividad total, sin importar la geografía, ha dado un paso decisivo en territorio nacional. Tras el despliegue inicial realizado en noviembre pasado en el Parque Nacional Pan de Azúcar -donde se habilitó la mensajería SMS vía satélite-, Entel anunció esta semana la ampliación de su servicio Direct to Cell en alianza con Starlink.
Ahora, los usuarios podrán acceder a aplicaciones de uso cotidiano como WhatsApp, Google Maps, AccuWeather y X (ex Twitter) en zonas donde la red móvil terrestre es inexistente.
De esta manera, Chile se convierte en el primer país de Latinoamérica y el séptimo a nivel global en implementar esta tecnología, situándose a la par de potencias como Estados Unidos, Japón y el Reino Unido.
Seguridad y soberanía digital
El anuncio tiene una lectura estratégica. En un país marcado por la complejidad geográfica y la exposición a desastres naturales, la capacidad de mantener canales de comunicación activos mediante satélites de órbita baja se vuelve un activo de seguridad pública.
La subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, subrayó que esta tecnología fortalece la respuesta ante emergencias, integrándose a una agenda que busca modernizar la economía digital mediante la combinación de fibra óptica, 5G y ahora, respaldo satelital directo al celular.
Por su parte, el CEO de Entel, Antonio Büchi, destacó que este avance es parte de una hoja de ruta técnica que comenzó hace cuatro meses. “Esta alianza con Starlink no es fortuita, se enmarca en un compromiso histórico de conectar al país, trayendo tecnología de nivel mundial y transformándola en un servicio funcional”, señaló el ejecutivo.
Büchi adelantó que el servicio estará disponible para los clientes de Entel Perú en los próximos días, un mercado donde la brecha de cobertura terrestre es significativamente mayor a la chilena, lo que supone un impacto social y económico de gran escala para las zonas rurales del país vecino.
Cómo funciona Starlink Direct to Cell de Entel
Para los usuarios nacionales que deseen utilizar el servicio, la compañía especificó los requisitos técnicos necesarios para activar la señal de Starlink.
Lo primero es la ubicación. Se debe estar en zonas sin cobertura terrestre y con vista despejada al cielo.
Luego, se debe mantener activos el Roaming y la función VoLTE. Y contar con un equipo compatible.
Este es el listado confirmado de celulares compatibles con Starlink Direct to Cell de Entel:
- Apple iPhone 13 (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Apple iPhone 13 Pro (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Apple iPhone 13 Pro Max (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Apple iPhone 13 mini (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Apple iPhone 14 (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Apple iPhone 14 Plus (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Apple iPhone 14 Pro (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Apple iPhone 14 Pro Max (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Apple iPhone 15 (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Apple iPhone 15 Plus (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Apple iPhone 15 Pro (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Apple iPhone 15 Pro Max (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Apple iPhone 16 (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Apple iPhone 16 Plus (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Apple iPhone 16 Pro (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Apple iPhone 16 Pro Max (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Apple iPhone 16e (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Apple iPhone 17 (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Apple iPhone 17 Pro (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Apple iPhone 17 Pro Max (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Apple iPhone Air (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Samsung Galaxy A14 5G (compatible solo con SMS satelital)
- Samsung Galaxy A15 5G (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Samsung Galaxy A16 5G (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Samsung Galaxy A17 5G (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Samsung Galaxy A25 5G (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Samsung Galaxy A26 5G (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Samsung Galaxy A33 5G (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Samsung Galaxy A34 5G (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Samsung Galaxy A35 5G (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Samsung Galaxy A36 5G (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Samsung Galaxy A53 5G (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Samsung Galaxy A54 5G (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Samsung Galaxy A55 5G (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Samsung Galaxy A56 5G (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Samsung Galaxy A73 5G (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Samsung Galaxy S22 (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Samsung Galaxy S22 Ultra (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Samsung Galaxy S22+ (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Samsung Galaxy S23 (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Samsung Galaxy S23 Ultra (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Samsung Galaxy S23+ (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Samsung Galaxy S23 FE (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Samsung Galaxy S24 (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Samsung Galaxy S24+ (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Samsung Galaxy S24 Ultra (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Samsung Galaxy S24 FE (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Samsung Galaxy S25 (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Samsung Galaxy S25+ (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Samsung Galaxy S25 Ultra (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Samsung Galaxy S25 FE (compatible solo con SMS satelital)
- Samsung Galaxy S26 (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Samsung Galaxy S26+ (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Samsung Galaxy S26 Ultra (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Samsung Galaxy Z Flip 3 5G (compatible solo con SMS satelital)
- Samsung Galaxy Z Flip 4 (compatible solo con SMS satelital)
- Samsung Galaxy Z Flip 5 (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Samsung Galaxy Z Flip 6 (compatible solo con SMS satelital)
- Samsung Galaxy Z Flip 7 FE (compatible solo con SMS satelital)
- Samsung Galaxy Z Flip 7 (compatible solo con SMS satelital)
- Samsung Galaxy Z Fold 3 5G (compatible solo con SMS satelital)
- Samsung Galaxy Z Fold 4 (compatible solo con SMS satelital)
- Samsung Galaxy Z Fold 5 (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Samsung Galaxy Z Fold 6 (compatible solo con SMS satelital)
- Samsung Galaxy Z Fold 7 (compatible solo con SMS satelital)
- Samsung Galaxy XCover 7 (compatible solo con SMS satelital)
- Xiaomi 13T (compatible solo con SMS satelital)
- Xiaomi 14 (compatible solo con SMS satelital)
- Xiaomi 14 Ultra (compatible solo con SMS satelital)
- Xiaomi 14T (compatible solo con SMS satelital)
- Xiaomi 14T Pro (compatible solo con SMS satelital)
- Xiaomi 15 (compatible solo con SMS satelital)
- Xiaomi 15T (compatible solo con SMS satelital)
- Xiaomi 15T Pro (compatible solo con SMS satelital)
- Xiaomi 15 Ultra (compatible solo con SMS satelital)
- Redmi 13C (compatible solo con SMS satelital)
- Redmi 13C 5G (compatible solo con SMS satelital)
- Redmi 14C (compatible solo con SMS satelital)
- Redmi 15 5G (compatible solo con SMS satelital)
- Redmi 15C 5G (compatible solo con SMS satelital)
- Redmi Note 13 5G (compatible solo con SMS satelital)
- Redmi Note 13 Pro+ 5G (compatible solo con SMS satelital)
- Redmi Note 14 5G (compatible solo con SMS satelital)
- Redmi Note 14 Pro 5G (compatible solo con SMS satelital)
- Redmi Note 14 Pro+ 5G (compatible solo con SMS satelital)
- Redmi Note 15 5G (compatible solo con SMS satelital)
- Redmi Note 15 Pro 5G (compatible solo con SMS satelital)
- Redmi Note 15 Pro+ 5G (compatible solo con SMS satelital)
- Honor Magic6 Pro (compatible solo con SMS satelital)
- Honor Magic7 Pro (compatible solo con SMS satelital)
- Honor Magic8 Pro (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Honor X9c Smart (compatible solo con SMS satelital)
- Honor X5c Plus (compatible solo con SMS satelital)
- Honor 400 Lite (compatible solo con SMS satelital)
- Honor 400 (compatible solo con SMS satelital)
- Honor 400 Pro (compatible solo con SMS satelital)
- Honor 90 (compatible solo con SMS satelital)
- Honor 90 Smart (compatible solo con SMS satelital)
- Honor 90 Lite (compatible solo con SMS satelital)
- Honor Magic6 Lite (compatible solo con SMS satelital)
- Honor Magic7 Lite (compatible solo con SMS satelital)
- Honor Magic8 Lite (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Honor 200 (compatible solo con SMS satelital)
- Honor 200 Pro (compatible solo con SMS satelital)
- Honor 200 Lite (compatible solo con SMS satelital)
- Honor 400 Lite (compatible solo con SMS satelital)
- Honor 400 Smart (compatible solo con SMS satelital)
- Huawei Pura 80 (compatible solo con SMS satelital)
- Huawei Pura 80 Ultra (compatible solo con SMS satelital)
- Huawei Pura 80 Pro (compatible solo con SMS satelital)
- Motorola G06 (compatible solo con SMS satelital)
- Motorola G55 5G (compatible solo con SMS satelital)
- Motorola G56 5G (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Motorola G84 5G (compatible solo con SMS satelital)
- Motorola G86 Power 5G (compatible solo con SMS satelital)
- Motorola Edge 40 Neo (compatible solo con SMS satelital)
- Motorola Edge 50 Fusion (compatible solo con SMS satelital)
- Motorola Edge 50 Pro (compatible solo con SMS satelital)
- Motorola Edge 60 Fusion (compatible solo con SMS satelital)
- Motorola Edge 60 (compatible solo con SMS satelital)
- Motorola Edge 60 Pro (compatible solo con SMS satelital)
- Motorola Edge 70 (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Motorola Edge 70 Fusion (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
- Motorola Signature (compatible con SMS y aplicaciones satelitales)
Finalmente, se debe contar con uno de los planes móviles de la firma chilena que incluyen el servicio.
¿Cómo saber si estoy conectado?
En los teléfonos con sistema operativo Android, aparece el nombre Entel SpaceX y el icono de un satélite en la parte superior de la pantalla.
En iOS, el iPhone muestra el nombre Entel SpaceX y el icono SAT en la parte de arriba.
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