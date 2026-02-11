SUSCRÍBETE POR $1100
    Soy experta en Confianza y Seguridad de Google y esto debes saber al darle a tus hijos su primer teléfono

    Las recomendaciones de Priscila Couto, líder del Programa Confianza y Seguridad para América Latina de Google sobre cómo gestionar el "primer celular" sin morir en el intento.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Soy experta en Confianza y Seguridad de Google y esto debes saber al darle a tus hijos su primer teléfono

    El verano suele ser el escenario de un temido rito tecnológico por excelencia: la entrega del primer smartphone a los hijos. Entre la piscina, los viajes y el relajo propio de febrero, los dispositivos se convierten en los nuevos compañeros de ruta de niños y adolescentes chilenos.

    Sin embargo, lo que empieza como una herramienta de entretención puede transformarse rápidamente en un dolor de cabeza para los padres si no existe una hoja de ruta clara.

    Para entender cómo ha evolucionado el consumo digital este 2026 y cómo navegar las aguas de la supervisión parental sin caer en el autoritarismo, conversamos con Priscila Couto, líder del Programa Confianza y Seguridad para América Latina de Google.

    Del aula al ecosistema del ocio

    Soy experta en Confianza y Seguridad de Google y esto debes saber al darle a tus hijos su primer teléfono

    Según Couto, el comportamiento de los menores en Chile este verano sigue una tendencia marcada por la diversificación.

    “Lo que observamos en Google es una tendencia constante hacia la curiosidad digital. En esta época, es muy natural que los intereses pasen de las aplicaciones puramente educativas del periodo escolar hacia un ecosistema volcado al entretenimiento, juegos de plataformas sociales y creación de contenido”, dice a La Tercera.

    Para la experta, la clave no es prohibir este cambio, sino tener visibilidad.

    Herramientas como Family Link permiten que esta transición no sea a ciegas.

    “Más que ver estadísticas, los padres pueden ver a qué categorías les dedican más tiempo. Esto abre una puerta para conversar en casa sobre qué les gusta de esos nuevos juegos”, señala.

    El mito de la “zona libre de reglas”

    Soy experta en Confianza y Seguridad de Google y esto debes saber al darle a tus hijos su primer teléfono

    Uno de los mayores desafíos que enfrentan las familias chilenas es la tentación de ver el celular como un territorio sin ley durante las vacaciones.

    Couto prefiere no hablar de “errores”, sino de un fenómeno natural: el relajo de los hábitos.

    “Ese cambio a veces puede derivar en un consumo digital muy pasivo, afectando lo que realmente importa: el descanso real, el sueño y la interacción familiar. Si perdemos ese equilibrio, el regreso a la rutina en marzo se hace mucho más cuesta arriba”, advierte.

    Para evitar este “shock” de marzo, la ejecutiva sugiere utilizar la tecnología como un gestor de hábitos y no como un simple candado:

    • Flexibilidad dinámica: ajustar los límites según el día (más tiempo en días de lluvia o fines de semana).
    • Higiene del sueño: programar la “hora de dormir” para que el dispositivo también se apague, asegurando un descanso reparador.

    El arte de negociar con adolescentes

    Soy experta en Confianza y Seguridad de Google y esto debes saber al darle a tus hijos su primer teléfono

    Cuando se trata de adolescentes, el control parental suele ser visto con recelo.

    Aquí, Couto propone un cambio de paradigma: la transparencia sobre la imposición.

    “Muchos chicos ya son conscientes de cómo el exceso de pantalla los agota. El punto de partida es preguntar: ¿cómo nos organizamos para que todos descansemos bien?”, comenta.

    Al revisar juntos el tiempo de uso, el límite se transforma en un ejercicio de autocuidado compartido y no en una sorpresa desagradable al final del día.

    Guía rápida: los “no negociables” para ese primer celular

    Para aquellas familias que este verano están encendiendo un teléfono Android por primera vez, Priscila Couto recomienda tres ajustes inmediatos que funcionan como los cimientos de una casa segura:

    MedidaBeneficio
    Aprobación de descargasEvita sorpresas con apps no aptas para la edad o cobros inesperados
    SafeSearch y Modo RestringidoMinimiza la exposición a contenido inadecuado en Google y YouTube de forma automática
    Gestión de permisosRevisar por qué un juego simple pide acceso a cámara o micrófono

    Finalmente, la experta destaca una función vital para fomentar el estudio incluso en vacaciones: la capacidad de discriminar aplicaciones.

    Asegura que: “Puedes ser estricto con los juegos -30 minutos, por ejemplo- pero dejar las apps de lectura con el ajuste de ‘Permitir siempre’. Es una forma de decirles que la tecnología está abierta para aprender, pero para jugar nos organizamos un poquito más”.

    GoogleCiberseguridadPriscila CoutoPrograma Confianza y Seguridad para América Latina de GoogleTeléfonosCelularessmartphone safety for childrenPriscila Couto insightsAdolescentesRedes socialesChileSafeSearchModo RestringidoTecnologíaMenores de edadcontrol parental transparenteaplicaciones educativaseducación y tecnologíaEducación

