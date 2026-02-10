SUSCRÍBETE POR $1100
    Tecnología

    Pokémon celebra 30 años con una invitación para elegir a tu “favorito”

    Hay preguntas que definen una generación, como ¿qué estabas haciendo para la Copa América de 2015? Para otros, algo también trivial pero que marcó el inicio de una obsesión global hace tres décadas: ¿Cuál es tu Pokémon favorito? Una nueva campaña lanzada en el Super Bowl te invita a elegir el tuyo.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Pokémon celebra 30 años con una invitación para elegir a tu "favorito"

    En 1996, el mundo conoció a los pokemones y, desde entonces, la elección de uno ha sido el punto de partida de millones de entrenadores.

    Hoy, con los 30 años de la franquicia Pokémon y los 10 años de vida de Pokémon GO a la vuelta de la esquina, The Pokémon Company y Niantic han decidido que esa pregunta sea el centro de su nueva campaña global: ¿Cuál es tu favorito?

    La cámara como puente entre mundos

    El anuncio de la campaña, que tuvo su despliegue estelar durante el reciente Super Bowl LX -acompañado de figuras como Lady Gaga, Charles Leclerc y Young Miko-, no es solo una declaración de principios, sino el lanzamiento de una función técnica que promete cambiar la forma en que interactuamos con el juego.

    La nueva herramienta de cámara en Pokémon GO permite a los usuarios tomarse fotos con prácticamente cualquier Pokémon de la Pokédex nacional, incluso si aún no lo han capturado.

    Es, en esencia, la democratización de la captura digital: ya no importa si no tienes a ese esquivo Legendario o a un Arceus en tu inventario, la aplicación te permite integrarlo a tu realidad cotidiana para esa foto de perfil o ese momento compartido con amigos.

    ¿Cómo participar en la celebración?

    Para quienes siguen el pulso de la app, el proceso es sencillo pero cargado de incentivos:

    • El acceso: la función se encuentra directamente en el menú principal a través del icono de la cámara o desde el inventario.
    • La captura del momento: puedes elegir a tu compañero ideal, ajustar el temporizador de cinco segundos y posar. La herramienta incluye marcos y pegatinas exclusivas para personalizar la imagen.
    • La recompensa: para los nuevos entrenadores (o aquellos que vuelven tras un tiempo), el uso de esta función desbloquea una Investigación Especial que otorga 10.000 Polvos Estelares, Caramelos Raros y un encuentro garantizado con Gengar.

    Un año de comunidad

    La apuesta de 2026 no se queda solo en la pantalla del teléfono. Esta campaña es el puntapié inicial para un año que incluirá los eventos “Day Out” y “Night Out”, experiencias presenciales diseñadas para conectar a la comunidad en el mundo real, diferenciando actividades familiares de sorpresas pensadas para los “entrenadores originales” que crecieron con un Game Boy en la mano.

    Pokémon apuesta por lo que mejor sabe hacer: apelar al vínculo emocional. Porque, al final del día, todos tenemos ese primer compañero que elegimos en Pueblo Paleta o esa criatura que nos salvó en una incursión de último minuto.

    La invitación está hecha. El hashtag es #Pokemon30. Y la pregunta, 30 años después, sigue siendo la misma: entre más de mil opciones, ¿cuál es tu favorito?

    Lee también:

    Más sobre:PokémonPokémon GOVideojuegosThe Pokémon CompanyNianticSuper BowlLady Gaga

