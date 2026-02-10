En el ecosistema digital de 2026, la confianza se ha vuelto el activo más escaso y, a la vez, el más codiciado por los ciberdelincuentes.

Este martes 10 de febrero, se conmemora el Día de Internet Seguro, una fecha que este año nos pilla en un escenario complejo. Según el último informe M-Trends 2025 de Mandiant, el robo de credenciales ya superó al phishing como el principal vector de ataques en América.

Lo más alarmante no es solo el robo, sino el silencio de la intrusión.

En nuestra región, el 62% de las víctimas de ransomware solo se entera de que ha sido atacada cuando el propio delincuente toca a su puerta digital para cobrar el rescate.

Ante este panorama, la reactividad es un lujo que no podemos permitirnos.

Desde Google Workspace han decidido pasar a la ofensiva, compartiendo una hoja de ruta con cinco prácticas esenciales para que los usuarios de Gmail dejen de ser presas fáciles y se conviertan en la primera línea de defensa.

La guía de supervivencia en Gmail

Día de Internet Seguro: 5 recomendaciones clave para identificar y bloquear estafas

Para garantizar un entorno digital más confiable, estas son las recomendaciones clave para identificar y bloquear estafas:

Validación de identidad : no basta con leer el nombre del remitente. Es vital verificar que la dirección de correo coincida exactamente con el nombre mostrado. Los atacantes suelen usar dominios que imitan marcas conocidas con alteraciones casi imperceptibles. Ante la duda, la regla es clara: reportar como phishing.

El radar de los enlaces : antes de hacer clic, la técnica del “cursor encima” sigue siendo infalible. Si la URL de destino no tiene coherencia con el mensaje o utiliza acortadores sospechosos, ignore el enlace. Google ya integra protecciones automáticas en todas sus apps para frenar sitios dañinos antes de que se carguen.

Blindaje de datos sensibles : instituciones como bancos o servicios de gobierno jamás pedirán contraseñas o números de tarjeta por mail. Para envíos críticos, la recomendación es usar el Modo Confidencial (que permite poner fecha de caducidad al mensaje) y el cifrado de extremo a extremo, asegurando que la información sea ilegible para terceros, tanto en reposo como en tránsito.

MFA, la muralla final : la Autenticación Multifactor ya no es opcional. Es la capa que impide el acceso incluso si el atacante ya tiene su usuario y clave. Si el phishing tuvo éxito, el MFA es el guardia que bloquea la entrada en el último segundo.

Escuchar a la IA: Gmail utiliza modelos de aprendizaje automático que bloquean el 99,9% del spam y malware. Si ve un banner de advertencia rojo o amarillo, no lo ignore. Al marcar un correo como spam de forma manual, usted ayuda a entrenar al sistema para proteger al resto de la comunidad.

Hacia un modelo de “confianza cero”

La tecnología ha avanzado hacia el Zero Trust (o confianza cero), un paradigma donde cada acceso se verifica continuamente.

Gracias a la inteligencia artificial, según Google Workspace su producto Gmail hoy detecta un 20% más de spam que el año pasado, procesando volúmenes masivos de datos en tiempo real.

Sin embargo, la herramienta es solo la mitad del trabajo. La adopción de nuevas tecnologías como las Passkeys (llaves de acceso que reemplazan a las contraseñas tradicionales) y una actitud activa de denuncia son las piezas que faltan para que este Día de Internet Seguro sea algo más que una efeméride y se convierta en un hábito de protección real.