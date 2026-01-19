SUSCRÍBETE POR $1100
    5 recomendaciones para evitar enfermarte del estómago durante un viaje, según especialistas

    Expertos compartieron una serie de medidas que pueden ayudar a prevenir malestares estomacales mientras se está de visita en otra ciudad o país. Asimismo, detallaron condiciones bajo las que se debería buscar atención médica en caso de enfrentar síntomas.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    5 recomendaciones para evitar enfermarte del estómago durante un viaje, según especialistas. Foto: archivo / referencial.

    Enfermarse del estómago durante un viaje puede ser un factor que dificulte o, incluso, impida, realizar las actividades que se tienen planeadas.

    Y los malestares relacionados pueden hacer que los trayectos se conviertan en una tarea incómoda, alejada de la idea que tenías en mente cuando saliste de tu hogar.

    Aunque hay personas que tienden a ser menos propensas a enfermarse del estómago mientras visitan otros lugares, otras suelen enfrentar molestias cuando llegan a otra ciudad o país.

    Sin embargo, una serie de medidas pueden ayudar a prevenir estas situaciones y/o a controlarlas, en caso de que se presenten.

    Recientemente, especialistas en salud compartieron al New York Times sus recomendaciones esenciales para evitar sufrir molestias estomacales en estos contextos.

    Revísalas a continuación.

    5 recomendaciones para evitar enfermarte del estómago durante un viaje, según especialistas. Foto: archivo / referencial.

    1. Conoce tu intestino e investiga antes de tu viaje

    El gastroenterólogo de la red de atención médica Endeavor Health, el Dr. Andrew Moore, comentó que si eres propenso a problemas digestivos o padeces una enfermedad crónica como la de Crohn o el síndrome del intestino irritable, “es importante conocer sus síntomas iniciales para poder anticipar las posibles complicaciones al viajar”.

    El especialista afirmó al citado periódico que los cambios de rutina y las comidas inusuales pueden alterar los ritmos gastrointestinales, por lo que es recomendable llevar medicamentos con o sin receta para atender síntomas como la diarrea, la acidez estomacal, el estreñimiento y las náuseas.

    Moore dijo que si viajas a destinos con alto riesgo de enfermedades como el cólera o la fiebre tifoidea, es clave consultar con un médico sobre las vacunas un par de meses antes del viaje.

    De la misma manera, recomendó “investigar a dónde vas y conocer las opciones de comida disponibles”, especialmente si tienes alergias o intolerancias.

    Los pacientes que tienen restricciones dietéticas especiales, como la intolerancia al gluten, pueden llevar refrigerios no perecederos y ricos en fibra para consumir durante el viaje, agregó Moore.

    2. Optar por agua embotellada sellada de fábrica y/o utiliza una botella con filtro

    No todas las ciudades y países ofrecen la posibilidad de acceder a agua potable a través del grifo.

    Por lo tanto, para prevenir potenciales malestares, los especialistas consultados por el Times sugirieron optar por agua embotellada sellada de fábrica.

    En algunos casos, utilizar una botella con un filtro de agua eficiente puede ayudar a eliminar los microbios.

    Hervir el agua puede matarlos, por lo que bebidas como el té y el café pueden ser más seguras hasta cierto punto, dijeron los expertos.

    También recomendaron evitar el hielo, ya que la congelación no elimina la mayoría de los microbios.

    Lavarse las manos con jabón siempre que sea posible es esencial, enfatizaron los expertos.

    3. Estar atento a la higiene de los puestos de comida

    La directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Stop Foodborne Illness, Sandra Eskin, sugirió evaluar cautelosamente antes de consumir ensaladas o mariscos crudos sobre los que tengas dudas relacionadas a su preparación.

    Aunque la recomendación es optar por comer solo en lugares autorizados, Eskin, refiriéndose a la comida callejera, dijo que es fundamental estar atento a si hay señales de mala higiene en los puestos.

    Advirtió: “No querrá nada que haya estado expuesto durante horas”.

    Para disminuir el riesgo, los especialistas sugirieron visitar puestos verificados y de alta reputación, además de preferir lugares en los que la comida sea preparada al instante y puedas ver el proceso.

    5 recomendaciones para evitar enfermarte del estómago durante un viaje, según especialistas. Foto: archivo / referencial.

    4. Aprende a identificar las señales de peligro

    Puede que hayas tomado medidas para prevenir malestares estomacales durante un viaje y que, de todas formas, estos se presenten.

    Moore precisó que, en adultos sanos, la mayoría de los casos de “diarrea del viajero” se resuelven en uno o dos días.

    En esas situaciones un antidiarreico puede ayudar, mientras que también es importante mantenerse hidratado, dijo el médico.

    Sin embargo, si los síntomas persisten durante tres días o si se presenta fiebre alta persistente, heces con sangre o vómitos, se “debería buscar atención médica”.

    5. Evalúa cuidadosamente qué comer antes de los vuelos

    La azafata de vuelo jubilada que inició su carrera en 1959, Sara West, quien hoy tiene 87 años, sugirió evaluar cuidadosamente lo que se decide comer antes de tomar un avión.

    En sus palabras, “comer una hamburguesa con queso grasosa y un refresco antes de subir al avión no es la mejor idea”.

    Enfatizó que los viajeros propensos al mareo por movimiento deben evitar el alcohol y las bebidas carbonatadas, ya que las burbujas pueden generar hinchazón y malestar gastrointestinal.

    La médica del grupo Inspira Health, la Dra. Kreena Shah, también recomendó evitar las comidas grasosas o picantes antes de los vuelos.

    En caso de que se presenten náuseas, la especialista sugirió intentar respirar lenta y profundamente.

    Asimismo, para controlarlas, West dijo que concentrar la mirada en el horizonte puede ayudar, por lo que desaconsejó leer o mirar las pantallas en esas situaciones.

    Cabe recordar que si tienes dudas sobre tu salud, siempre es recomendable visitar a un especialista para evaluar tu caso y las mejores formas de abordarlo.

