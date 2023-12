¡Atención, fanáticos del anime! Estos son los estrenos de Crunchyroll para enero de 2024

The Foolish Angel Dances with the Devil (Children’s Playground Entertainment) / 8 de enero . Decidido a defender el mundo de los demonios de los ángeles celestiales, el demonio Akutsu Masatora se dirige hacia la Tierra en busca de una humana muy carismática que pueda unir a los suyos. En su misión de reclutamiento, finge ser un estudiante de preparatoria y convierte en su objetivo a la lindísima Lily Amane. Sin embargo, se llevará una sorpresa de nivel celestial al descubrir que ella es en realidad su archienemiga, un ángel, ¡y está decidida a corregir su comportamiento demoníaco!

Hokkaido Gals Are Super Adorable! (SILVER LINK. and BLADE) / 8 de enero. Los copos de nieve no son lo único que llega al suelo en Hokkaido, también las mandíbulas de la gente gracias a las adorables chicas que están transformando el gélido norte en un paraíso de la moda y la diversión. Prepárate para una tormenta invernal de risas, amor y conjuntos de ensueño, ya que estas chicas nos demuestran que pueden ser igual de lindas en cualquier estación del año. ¡El lugar donde la escarcha y la moda se unen!

Villainess Level 99: I May Be the Hidden Boss but I’m Not the Demon Lord (Jumondou) / 9 de enero. Esta universitaria solo quiere tener una vida tranquila. Así que cuando renace como Yumiella, la villana secreta de un RPG Otome, no se alegra especialmente. Su objetivo sigue siendo una vida pacífica, así que renuncia a sus obligaciones como villana. O así era hasta que su lado más gamer la hace llegar por accidente al nivel 99. Ahora todos creen que es la temible Señora Demonio. ¿Qué futuro le espera?