BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Un nuevo estudio publicado en Cell Press reveló que distintos órganos del cuerpo no envejecen al mismo ritmo y que, en un punto clave de la vida adulta, varios de ellos comienzan a deteriorarse con mayor rapidez.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Un nuevo estudio científico podría cambiar la forma en que entendemos el envejecimiento humano.

    Aunque solemos pensar en el paso del tiempo como un proceso lineal, investigaciones recientes muestran que nuestro cuerpo a partir de cierta edad empieza a envejecer más rápido.

    Según un trabajo publicado en Cell Press y difundido por ScienceAlert, existe un punto de inflexión en la vida adulta en el que el deterioro físico se acelera claramente.

    El medio científico explica que el envejecimiento “no es una transición gradual”, sino un recorrido marcado por etapas.

    Crecimiento rápido durante la niñez, una relativa estabilidad en la adultez temprana y, finalmente, una aceleración del deterioro conforme pasan las décadas.

    Este nuevo estudio identifica con precisión el momento en que esa pendiente se vuelve más pronunciada: a los 50 años.

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido. Foto: Getty Images.

    ¿Qué dice el estudio?

    La investigación fue liderada por científicos de la Academia China de Ciencias, quienes analizaron cómo cambian las proteínas del cuerpo –esenciales de la salud de los tejidos– a lo largo del tiempo.

    Para ello, recolectaron 516 muestras de 13 tipos de tejidos provenientes de 76 donantes de entre 14 y 68 años, todos fallecidos por traumatismos. También incluyeron análisis de sangre.

    Los tejidos estudiados abarcaron siete sistemas corporales: cardiovascular, digestivo, inmunológico, endocrino, respiratorio, tegumentario y musculoesquelético.

    Este catálogo permitió observar cómo varían miles de proteínas conforme avanza la edad.

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Según detalla ScienceAlert, el equipo desarrolló relojes de edad específicos para cada tejido, lo que ayudó a delinear trayectorias de envejecimiento órgano por órgano.

    Una de las conclusiones más relevantes es que los cambios más marcados ocurren entre los 45 y los 55 años, periodo en el que muchos tejidos experimentan una “remodelación proteómica sustancial”, en palabras de los investigadores.

    Entre todos, la aorta –una de las arterias más importantes del cuerpo– fue el tejido que mostró la mayor susceptibilidad al envejecimiento.

    El bazo y el páncreas también exhibieron transformaciones notorias. En este último caso, el deterioro puede tener consecuencias directas en procesos como la digestión y la regulación hormonal.

    Envejecimiento acelerado

    Para validar sus resultados, los científicos aislaron una proteína vinculada al envejecimiento vascular en las aortas humanas y la inyectaron en ratones jóvenes.

    Los animales tratados mostraron menor fuerza, agotamiento más rápido y deterioro físico generalizado, además de señales claras de envejecimiento de los vasos sanguíneos.

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido.

    Estos efectos refuerzan la importancia de comprender cómo se degradan las proteínas en tejidos específicos y cómo este proceso se vincula con enfermedades cardiovasculares, fibrosis, problemas hepáticos y otros males asociados a la edad.

    Un proceso más complejo de lo que creíamos

    Un estudio estadounidense citado por ScienceAlert ya había identificado otros dos “picos” de envejecimiento, cerca de los 44 y los 60 años, relacionados con cambios metabólicos y disfunciones en la piel, músculos y sistema inmunológico.

    Los autores del nuevo artículo creen que avanzar en la identificación de estos hitos permitirá desarrollar intervenciones médicas más precisas para mejorar la calidad de vida en la vejez.

    Su objetivo final es construir un “atlas proteómico” del envejecimiento a lo largo de 50 años, una herramienta que podría revelar tanto patrones universales como cambios específicos de cada órgano.

    Según el equipo, estos hallazgos “pueden facilitar el desarrollo de intervenciones específicas para el envejecimiento y las enfermedades relacionadas con la edad”, ayudando a que el proceso sea más llevadero y a prolongar la salud durante los años posteriores a los 50.

    Lee también:

    Más sobre:VejezCienciaEnvejecerBienestarSaludEdadAdulltosCrecimientoEstilo de vidaProteínasEstudiosInvestigaciónTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    En ruta G-20: accidente de tránsito deja a dos fallecidos y tres lesionados en Tiltil

    José Antonio Raffo acusa uso no autorizado de su imagen en video difundido por el diputado José Carlos Meza

    El PDG define este domingo si apoyar la candidatura de Jara, de Kast o el voto nulo en el balotaje

    El número de muertos por las inundaciones en Indonesia asciende a 442

    Encuentran cuerpo de pescador desaparecido hace más de una semana en Panguipulli

    ¿Los mapaches son las próximas mascotas? Este estudio afirma que están teniendo signos de domesticación

    Lo más leído

    1.
    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    2.
    Marcelo Bielsa incorpora a leyenda de Uruguay para tranquilizar la compleja relación con el plantel charrúa

    Marcelo Bielsa incorpora a leyenda de Uruguay para tranquilizar la compleja relación con el plantel charrúa

    3.
    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    4.
    Reportan que un avión utilizado anteriormente por Nicolás Maduro viajó a la frontera con Brasil

    Reportan que un avión utilizado anteriormente por Nicolás Maduro viajó a la frontera con Brasil

    5.
    “La encuesta real es la del 14 de diciembre”: comando de Jara reacciona a los sondeos que muestran ventaja de Kast

    “La encuesta real es la del 14 de diciembre”: comando de Jara reacciona a los sondeos que muestran ventaja de Kast

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Real Betis en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Real Betis en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 30 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 30 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a West Ham United vs. Liverpool por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a West Ham United vs. Liverpool por TV y streaming

    José Antonio Raffo acusa uso no autorizado de su imagen en video difundido por el diputado José Carlos Meza
    Chile

    José Antonio Raffo acusa uso no autorizado de su imagen en video difundido por el diputado José Carlos Meza

    El PDG define este domingo si apoyar la candidatura de Jara, de Kast o el voto nulo en el balotaje

    Encuentran cuerpo de pescador desaparecido hace más de una semana en Panguipulli

    Javiera Martínez: “Este gobierno ha sido, en términos de contención de gasto, muy exitoso”
    Negocios

    Javiera Martínez: “Este gobierno ha sido, en términos de contención de gasto, muy exitoso”

    El heredero de la familia pionera de la TV argentina que controlará Chilevisión

    Rodrigo Vergara: “En el mapa político de Chile hoy es imposible gobernar solo y José Antonio Kast lo tiene absolutamente claro”

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido
    Tendencias

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    ¿Los mapaches son las próximas mascotas? Este estudio afirma que están teniendo signos de domesticación

    Cómo revisar el celular constantemente puede afectar a tu atención y memoria, según especialistas

    El consejo de Johnny Herrera para el “suplente” Arturo Vidal: “¿A los 38 años va a tener más recorrido que los demás?”
    El Deportivo

    El consejo de Johnny Herrera para el “suplente” Arturo Vidal: “¿A los 38 años va a tener más recorrido que los demás?”

    Maximiliano Guerrero le da un respiro a Gustavo Álvarez para el duelo ante el campeón Coquimbo Unido

    Concepción visita Copiapó con la ilusión de dar un paso más hacia la Primera División

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    Teletón 2025 tiene otra jornada de éxito y supera la meta sin grandes sobresaltos
    Cultura y entretención

    Teletón 2025 tiene otra jornada de éxito y supera la meta sin grandes sobresaltos

    Mira acá la imitación de Stefan Kramer a Cristián Castro y el Profesor Artés en la Teletón 2025

    Revive el truco de magia de Jean Paul Olhaberry en la Teletón que sorprendió al público del Estadio Nacional

    El número de muertos por las inundaciones en Indonesia asciende a 442
    Mundo

    El número de muertos por las inundaciones en Indonesia asciende a 442

    Cuatro fallecidos y diez heridos dejó una balacera en una reunión familiar en California

    Moldavia: Su acercamiento a Europa bajo el acecho de la sombra rusa

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando
    Paula

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer