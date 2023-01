“Claramente me salpiqué”: las reacciones al picante posteo de Piqué con Clara Chía Martí en redes

Las polémicas sobre Gerard Piqué (35) y su relación con Clara Chía Martí (23) no se detienen.

Apenas esta semana, el paparazzi Jordi Martin aseguró que supuestamente le fue infiel con otra mujer, de la misma manera en que engañó a Shakira (45), un escándalo por el que habrían tenido una intensa discusión según reveló la prensa de espectáculos española.

Clara Chía Martí, Gerard Piqué y Julia Puig. Fotos: redes sociales.

Pero durante la noche de este miércoles, el ex futbolista del Barcelona compartió una picante y misteriosa publicación en su cuenta de Instagram: su primera fotografía con Clara Chía Martí —su actual pareja— en dicha red social.

En el registro, que en menos de 24 horas ya acumula casi tres millones de “me gusta”, se les puede ver a ambos sonriendo de cerca a la cámara. Como si nada hubiese ocurrido.

Piqué dio un paso más en la relación y mostró una imagen en que ambos están sentados en una mesa con un mantel blanco y rodeados de plantas. Los dos aparecen con una pose muy cariñosa, con sus caras a escasos centímetros, mirando a la cámara que sujeta la joven, quien forma parte de Kosmos, la empresa del ex deportista, en modo selfie.

Las reacciones al misterioso posteo de Piqué con Clara Chía Martí

Aquello incendió la sección de comentarios, en donde casi 500.000 cibernautas se refirieron a la controversia con Shakira y su viral “Music Sessions #53″ que estrenó con Bizarrap este mes.

Martin, quien es periodista e informó sobre la supuesta infidelidad de Piqué con una abogada que es prima de otro ex jugador del cuadro culé, Riqui Puig, no tuvo escrúpulos al decir: “Espero que me invitéis a vuestra boda”.

Comentario de Jordi Martin. Foto: Instagram.

Por otro lado, Riqui Puig, futbolista y ex compañero de Piqué, calificó la fotografía como “un fora carta de manual”.

Comentario de Riqui Puig. Foto: Instagram.

Aun así, la gran mayoría de los comentarios fueron en apoyo de la artista de “Loba”. “Claramente te obligaron a subirla”, “Te quedó mermelada?” o “Claramente Piqué se acaba de convertir en el hombre más odiado en el mundo”, fueron algunos de los posteos en la red social.

La influencer Carmen Castillo, conocida como @carmentuitera en Instagram, dejó en claro que “Shakira es mi pastor”, mientras que la actriz Cata Silva fue enfática al referirse a la imagen como “fruna”.

Asimismo, otro mensaje dice “claramente me salpiqué”, aludiendo a la letra de la canción con Bizarrap.

Comentario de Michelle Carvalho. Foto Instagram.

Uno de los más controversiales fue el de la modelo brasileña Michelle Carvalho: “Te vi siendo infiel a nuestra Shakira en shoko en Barcelona 2018, tengo videos”.

Revisa el posteo de Piqué y su actual pareja, tras la tiradera de Shakira y toda la polvadera que levantó, a continuación.