    Cómo es el castillo que Carlos III alquilará para “bodas de lujo y eventos cinco estrellas”

    La histórica Dumfries House, una de las propiedades de la familia real británica, será arrendada para financiar proyectos educativos de la corona.

    Antonio Alburquerque
    Cómo es el castillo que Carlos III alquilará para “bodas de lujo y eventos cinco estrellas”. Foto: Dumfries House

    A partir de julio de 2027, una de las propiedades más emblemáticas de la familia real británica abrirá sus puertas para celebraciones privadas.

    Se trata de Dumfries House, una histórica casa de campo ubicada en Escocia, que el rey Carlos III comenzará a alquilar para la realización de “bodas de lujo y eventos de cinco estrellas”, según informó El País.

    Cómo es el castillo que Carlos III alquilará para “bodas de lujo y eventos cinco estrellas”. Foto: Dumfries House

    La iniciativa forma parte de la estrategia del monarca para seguir rentabilizando el patrimonio inmobiliario que heredó tras la muerte de Isabel II en septiembre de 2022.

    De acuerdo con la revista Forbes, Carlos III es propietario de siete palacios, 10 castillos, 12 casas y decenas de cabañas en el Reino Unido.

    Dumfries House será ahora uno de los espacios más exclusivos disponibles para eventos privados.

    ¿Cómo es Dumfries House?

    El lugar destinado a estas celebraciones se denomina The King’s Hall y tiene capacidad para recibir hasta 200 invitados.

    Las reservas ya están abiertas y los precios reflejan el carácter premium de la experiencia: el alquiler parte en 6.350 euros (cerca de $6,5 millones de pesos) para ceremonias realizadas entre semana y alcanza los 9.800 euros ($10 millones) durante los fines de semana.

    Desde la organización aclaran que los beneficios no irán al bolsillo del monarca.

    “El beneficio que se obtenga de esta cesión estará destinado a financiar los programas educativos de The King’s Foundation, así como a crear empleo para la comunidad local”, señala El País.

    Dumfries House no solo se abrirá para grandes eventos. El castillo ofrece desde hace tiempo distintas experiencias orientadas al turismo de alto nivel.

    Una de ellas es la posibilidad de alojarse en Dumfries House Lodge, que cuenta con 21 habitaciones.

    El precio por noche comienza en los 235 euros ($240.000) y varía según el tipo de alojamiento.

    Cómo es el castillo que Carlos III alquilará para “bodas de lujo y eventos cinco estrellas”. Foto: Dumfries House

    En su sitio oficial, gestionado por The King’s Foundation, el lugar se describe como “una exclusiva casa de huéspedes rural galardonada con una Llave Michelin que ofrece alojamientos de lujo”.

    La experiencia se completa con una propuesta gastronómica dentro del recinto.

    El restaurante Woodlands ofrece menús que van desde los 53 a los 62 euros (entre $54 y $63 mil) y está gestionado por estudiantes de Hostelería que participan en programas de formación.

    “Siempre que sea posible, utilizamos ingredientes de origen local y de temporada, incluidos productos de nuestro propio huerto en la finca”, explican los responsables en su página web.

    Apertura al público

    El proyecto de Dumfries House se enmarca en una tendencia más amplia impulsada por Carlos III, quien ha promovido la apertura de varias propiedades reales al público.

    Un ejemplo es el castillo de Balmoral, en las Tierras Altas de Escocia, que desde el verano de 2024 permite visitas guiadas por su interior, con entradas desde 126 libras ($150 mil), y experiencias adicionales como un té tradicional “servido en porcelana fina”.

    Con esta nueva apuesta, el monarca refuerza la idea de transformar residencias históricas en espacios activos, capaces de generar recursos para la conservación del patrimonio y el financiamiento de proyectos educativos.

