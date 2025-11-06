OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Tendencias

Cómo es la medida autorizada por Milei que permite a civiles comprar fusiles semiautomáticos en Argentina

La Resolución 37/2025 detalla cómo funciona este sistema y las condiciones para la adquisición y tenencia de este tipo de armamento. Los solicitantes deben cumplir con una serie de requisitos y seguir un procedimiento ante el Registro Nacional de Armas argentino.

Alexis Paiva MackPor 
Alexis Paiva Mack
Cómo es la medida autorizada por Milei que permite a civiles comprar fusiles semiautomáticos en Argentina. Foto: archivo / referencial.

El gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, implementó un nuevo sistema que regula la adquisición y posesión de fusiles semiautomáticos por parte de civiles.

La medida se formalizó este miércoles 5 de noviembre, a través del Registro Nacional de Armas (Renar) del país.

En la Resolución 37/2025, publicada en el Boletín Oficial, se detalla cómo funciona este sistema y las condiciones para legítimos usuarios y entidades de tiro deportivo que deseen obtener este tipo de piezas de armamento.

Según reporta el periódico argentino La Nación, la medida reglamenta el Decreto 397/2025 y establece un régimen de autorización y supervisión específico.

Cómo es la medida autorizada por Milei que permite a civiles comprar fusiles semiautomáticos en Argentina. Foto: archivo / referencial.

Cómo funciona la medida que permite a civiles comprar fusiles semiautomáticos en Argentina

Quienes deseen acceder a armas semiautomáticas —como fusiles, carabinas o subametralladoras de calibre superior al .22 LR— deben cumplir con una serie de requisitos y seguir un procedimiento ante el Renar.

El primer artículo de la Resolución 37/2025 determina los siguientes pasos:

  1. Identificar el material, con indicación de su tipo, marca, modelo, calibre, CUIM (Código Único de Identificación de Material Controlado) si lo tuviere, y numeración de serie, si fuera conocida.
  2. Contar con un Sector de Guarda registrado tipo G2, conforme lo establecido en la Resolución de la ex ANMAC N° 119/18.
  3. Presentar declaración jurada detallando los fundamentos de la solicitud (ANEXO I - IF-2025-121417737- APN-RENAR#MSG); que forma parte integrante de la presente.
  4. Adjuntar los elementos probatorios que acrediten los motivos expuestos en la declaración jurada prevista en el inciso anterior, como así también toda documentación y fotografías que incluyan vistas generales de ambos laterales y de cada uno de los marcajes y numeración correspondientes a marca, modelo, calibre y número de serie.
  5. Abonar la tasa correspondiente.

De acuerdo a La Nación, la “tasa correspondiente” tiene un valor equivalente a la suma de la de la Tenencia Express y la Tarjeta de Consumo de Municiones (TCCM).

El Renar se encargará de evaluar cada solicitud y, de considerarlo necesario, puede solicitar información adicional.

La Resolución 37/2025 precisa en su segundo artículo que, para demostrar un uso deportivo comprobado por parte del solicitante, los legítimos usuarios deben acreditar al menos una de las tres siguientes condiciones:

  1. Certificación extendida por Entidades de Tiro con Instalaciones Propias, autorizadas por el REGISTRO NACIONAL DE ARMAS (ex ANMAC) para la práctica de tiro con armas cortas y/o largas y tiro práctico; que avalen a los solicitantes como tiradores asiduos.
  2. Representación en certámenes nacionales y/o internacionales de entidades de tiro habilitadas, en prácticas deportivas que empleen material comprendido en las prescripciones del Decreto N° 64/95.
  3. Solicitud efectuada por Entidades de Tiro con Instalaciones Propias, autorizadas por el REGISTRO NACIONAL DE ARMAS (ex ANMAC) para la práctica de tiro con armas cortas y o largas y tiro práctico. El material autorizado podrá ser utilizado por los socios de dichas entidades exclusivamente para el desarrollo de las disciplinas de tiro deportivo que requieran su uso, así como con fines didácticos debidamente acreditados.

El Renar también evaluará condiciones complementarias para aprobar las solicitudes. Se trata de las siguientes, según detalla La Resolución 37/2025:

  • Antecedentes del solicitante, verificando inexistencia de sanciones o actuaciones administrativas en trámite ante el Registro Nacional de Armas (ex ANMaC).
  • Antigüedad de un mínimo de cinco años como legítimo usuario de armas de fuego de uso civil condicional, conforme constancias obrantes en el legajo.
  • Elementos probatorios adicionales o cualquier otra medida que permita evaluar la pertinencia de la petición.

La normativa publicada en el Boletín Oficial incluye un anexo con el modelo de la declaración jurada obligatoria que todos los solicitantes deben firmar.

Ahí se establece que la persona o entidad se compromete a no modificar el sistema de funcionamiento del arma para convertirla en automática y que la tenencia autorizada será estrictamente personal, por lo que el arma no se puede transferir o prestar a terceros.

Junto con ello, los solicitantes deben aceptar someter el armamento a verificaciones futuras, coordinadas por el Renar.

Lee también:

Más sobre:ArgentinaArmasJavier MileiMileiGobierno de ArgentinaResolución 37/2025RenarRegistro Nacional de ArmasFusiles semiautomáticosArmamentoMundoInternacionalLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cataldo valora seminario por FES del Senado y espera que proyecto sea aprobado antes que termine este gobierno

Jensen Huang, CEO de Nvidia: “China va a ganar la carrera de la inteligencia artificial”

Israel confirma la identidad del cadáver del rehén entregado el miércoles por Hamas en Gaza

Homicidios y disputas económicas: las similitudes entre el triple crimen de La Reina y el caso de La Quintrala

Las casi 8 horas del viaje de Boric y Bachelet a Brasil

“Nadie puede vulnerar nuestro espacio personal”: presidenta de México denuncia a hombre que la acosó en plena calle

Lo más leído

1.
Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

2.
Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

3.
“Por eso están llorando”: Kaiser responde a Jara tras cuestionar coherencia de su programa y niega recorte de la PGU

“Por eso están llorando”: Kaiser responde a Jara tras cuestionar coherencia de su programa y niega recorte de la PGU

4.
Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

5.
Liceo 7 de Providencia completa un mes sin clases regulares en medio de crisis gatillada por acusación de adoctrinamiento

Liceo 7 de Providencia completa un mes sin clases regulares en medio de crisis gatillada por acusación de adoctrinamiento

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

La empresa tecnológica que está contratando a egresados del colegio porque “la universidad es una pérdida de tiempo”

La empresa tecnológica que está contratando a egresados del colegio porque “la universidad es una pérdida de tiempo”

Servicios

Temblor hoy, jueves 6 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 6 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

AC/DC en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y los precios confirmados

AC/DC en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y los precios confirmados

Cataldo valora seminario por FES del Senado y espera que proyecto sea aprobado antes que termine este gobierno
Chile

Cataldo valora seminario por FES del Senado y espera que proyecto sea aprobado antes que termine este gobierno

Homicidios y disputas económicas: las similitudes entre el triple crimen de La Reina y el caso de María del Pilar Pérez, ‘La Quintrala’

Las casi 8 horas del viaje de Boric y Bachelet a Brasil

Jensen Huang, CEO de Nvidia: “China va a ganar la carrera de la inteligencia artificial”
Negocios

Jensen Huang, CEO de Nvidia: “China va a ganar la carrera de la inteligencia artificial”

Hacienda explica proyecciones de ingresos a asesores de parlamentarios

Renta vitalicia escalonada destrona al retiro programado y se convierte en la favorita de los nuevos pensionados a junio

Cómo es la medida autorizada por Milei que permite a civiles comprar fusiles semiautomáticos en Argentina
Tendencias

Cómo es la medida autorizada por Milei que permite a civiles comprar fusiles semiautomáticos en Argentina

“Nadie puede vulnerar nuestro espacio personal”: presidenta de México denuncia a hombre que la acosó en plena calle

El cóndor se toma “La Roja”: así es la camiseta que acompañará a Chile rumbo al Mundial 2030

Dónde y a qué hora ver a Uganda vs. Chile en el Mundial Sub 17
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Uganda vs. Chile en el Mundial Sub 17

Por problemas económicos de Corinthians: Memphis Depay deberá dejar de vivir en un lujoso hotel en Brasil

La FIFA sorprende con la creación de un inédito premio que busca competir con el Nobel

“Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo
Finde

“Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

Los Vasquez festejan a lo grande: sortean un Mini, una guitarra y un acordeón en sus shows en el Movistar Arena
Cultura y entretención

Los Vasquez festejan a lo grande: sortean un Mini, una guitarra y un acordeón en sus shows en el Movistar Arena

Morrissey cancela show en Chile debido a “agotamiento extremo”

Diplo encabezará primera edición de Summer Dance

Israel confirma la identidad del cadáver del rehén entregado el miércoles por Hamas en Gaza
Mundo

Israel confirma la identidad del cadáver del rehén entregado el miércoles por Hamas en Gaza

Estados Unidos anuncia el apoyo del Consejo de Seguridad a su resolución para desplegar una fuerza internacional en Gaza

Corea del Norte ve “insensatas” las sanciones de Estados Unidos contra 8 nacionales y 2 entidades y promete responder

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego
Paula

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso