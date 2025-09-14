SUSCRÍBETE
Cómo es NOT TV, el nuevo canal en la televisión chilena que pasará “videos hipnóticos”, virales y hasta deportes en vivo

La nueva señal de Zapping reunirá contenido variado y no convencional, con los programas digitales de Rodrigo Sepúlveda, Manuel de Tezanos, Iván Guerrero, Werne Núñez, Daniela Nicolás y Luis Slimming.

Antonio AlburquerquePor 
Antonio Alburquerque
Zapping, la plataforma chilena de televisión por internet, anunció el lanzamiento de su nuevo canal original: NOT TV.

Este canal es una apuesta que “busca romper los esquemas de la televisión tradicional con contenido misceláneo, innovador, disruptivo, a veces, incoherente, pero por sobretodo lleno de personalidad”, según mencionó la empresa en un comunicado.

Este nuevo espacio reunirá lo mejor de la programación original de Zapping, con apuestas variadas que van desde el humor y la música, hasta deportes en vivo y contenidos para niños.

El canal contará con la participación de reconocidos rostros del mundo televisivo y radial quienes tendrán participación con sus programas digitales (vodcasts).

Entre ellos destacan Rodrigo Sepúlveda, Manuel de Tezanos, Iván Guerrero, Werne Núñez, Daniela Nicolás y Luis Sliming, quienes aportarán su estilo único en programas de conversación, humor y deportes.

Una programación variada

  • Bloque Random: videos hipnóticos y virales para maratonear. Food Porn, pabellón de la contru, pégate un viaje, video loco y más.
  • Music: compilados musicales al estilo de los MTV clásicos.
  • Pop Corn: trailers de películas y series.
  • Zapping Kids: contenido infantil seguro, atractivo e hipnotizante.
  • Deportes Random: adrenalina con Monster Jam, downhill, lucha libre, powerboats y más.
  • Deportes en vivo: transmisiones exclusivas de Team Chile, MMA y otros eventos.
  • Sports Prime: bloque con los vodcasts deportivos más escuchados, como Balong Radio, Todo es Cancha, Time Out, entre otros.
  • Modo Avión: humor sin filtros y conversaciones distendidas con programas como Te lo Cedo, Nada es tan serio, El Sentido del Humor y Un País Generoso.

En qué canal estará NOT TV

Además de la inclusión de este nuevo canal, Zapping reorganizó parte de su grilla.

LOF.AI estará en el canal 15 ahora, con una playlist de música relajante de estilo Lofi Beats; Zapping Channel, que cuenta con cámaras en vivo desde distintas partes del país y música, ahora está en el canal 16 y; la nueva propuesta de NOT TV está disponible en el canal 17.

