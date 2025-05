Cómo la primera dama francesa se enamoró de Emmanuel Macron cuando él tenía 15 años y ella 40

Una historia de amor marcada por la polémica y la desaprobación. Así fue por muchos años la relación entre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa Brigitte Macron. Y es que entre ellos hay una marcada diferencia de edad que, hasta la fecha, provoca controversia.

“Un amor a veces clandestino, escondido, incomprensible para muchos antes de imponerse”, había escrito sobre su esposa el presidente francés en su libro Revolución.

En reiteradas ocasiones, la pareja contó su historia e incluso existe un documental llamado Brigitte Macron, un romance francés donde compartió imágenes de su boda.

Pero en una entrevista en 2023 con el medio Paris Match, Brigitte se sinceró y contó cómo, a sus 40 años, se enamoró del mandatario, cuando él tenía 15.

Auzière era el apellido de Brigitte en ese entonces (1990), cuando tenía 40 años. Estaba casada, tenía tres hijos y era profesora de la escuela de élite jesuita Providence en Amiens, al norte de Francia. Le enseñaba teatro a Emmanuel Macron.

Su hija Laurence era compañera de curso de quien se convertiría varios años después en el presidente de Francia y su esposo.

En ese entonces, Emmanuel tenía 15 años —la edad de consentimiento en Francia— y se había enamorado de su profesora. El interés era correspondido, pero sus padres se oponían fervientemente a la relación, por lo que lo cambiaron de colegio y lo enviaron a París, para que continuara sus estudios.

Como era de esperarse, en el pueblo de Amiens se formó un escándalo, y Brigitte temía arruinar la vida de sus tres hijos si hacía pública su relación con un adolescente.

“Para mí, un chico tan joven era algo aterrador. Emmanuel tuvo que partir hacia París. Me dije a mí misma que se enamoraría de alguien de su edad. No sucedió”, confesó la mujer.

Después de que Emmanuel se fue del pueblo, ella dejó de dar clases de teatro y se separó de su entonces esposo, el banquero André-Louis Auzière. Y a pesar de que estaban lejos con el ahora mandatario, mantuvieron el contacto y hablaban horas por teléfono.

“Volveré y me casaré con usted”, le había prometido el joven a su profesora, según relataron en el documental emitido por la televisión francesa.

En entrevista, reveló que “el único obstáculo eran mis hijos. Me tomé el tiempo necesario para no arruinarles la vida. Aquello duró 10 años. Puedes imaginar lo que estaban escuchando. Pero, por otro lado, no quería perderme mi vida”.

Otros detalles que entregó Brigette Macron sobre el presidente de Francia

A pesar de que sus hermanos mayores solían bromear sobre los chismes del pueblo de Amiens, a Brigitte le importó poco y se casó con Emmanuel en el año 2006. Los padres del presidente ya habían fallecido.