El aumento en el precio de Xbox Game Pass muestra las costuras de las pérdidas por Call of Duty

Microsoft ha subido el precio de su plan más ambicioso de Xbox Game Pass Ultimate en un 88%, pasando de $10.590 a $19.990 mensuales en Chile , una decisión que responde directamente a las pérdidas millonarias en las ventas de Call of Duty tras el lanzamiento de Black Ops 6 en el servicio de suscripción.

De acuerdo con estimaciones internas citadas por Bloomberg y fuentes dentro de Microsoft, la inclusión de Call of Duty en Game Pass supuso una pérdida de más de 300 millones de dólares en ventas directas de consolas y PC durante el último año, ya que muchos usuarios optaron por jugarlo mediante la suscripción en lugar de comprarlo individualmente.

Aunque Call of Duty: Black Ops 6 fue el mayor lanzamiento en la historia de la franquicia y dominó las ventas en Estados Unidos, el 82% de esas ventas se realizaron en PlayStation , mientras que la base de usuarios de Xbox se volcó en su mayoría al Game Pass, debilitando los ingresos por venta directa en ese ecosistema.

Black Ops 6

Nueva estrategia de Xbox Game Pass

Pese a las expectativas tras la compra de Activision Blizzard en 2023, el servicio de suscripción no ha alcanzado el crecimiento explosivo que Microsoft anticipaba.

Además, los costos de infraestructura asociados no están alineados con el precio fijado previamente del servicio.

Como resultado, Microsoft solo ofrecerá futuros títulos de Call of Duty, como Black Ops 7, en el plan Ultimate, dejando fuera a las suscripciones básicas y premium.

Analistas y exdirectivos refuerzan la idea de que Xbox busca recuperar rentabilidad reestructurando el modelo de Game Pass, pero la medida ha generado descontento en la comunidad y será clave observar su impacto en el ecosistema de suscriptores y ventas tradicionales.