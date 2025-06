El misterioso complejo nuclear de Irán situado en las montañas y que es casi imposible de destruir.

Hacia el suroeste de Teherán, en las cercanías de la ciudad santa de Qom, Irán posee un complejo subterráneo que se sitúa en las montañas y que es fundamental para su programa nuclear.

La planta de Fordo , que se encuentra enterrada a una gran profundidad, se ha posicionado como una de las principales preocupaciones de Israel desde que se dio a conocer su existencia públicamente en 2009.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha acusado sostenidamente a Irán de tener el objetivo de desarrollar armas nucleares, lo que considera una amenaza latente para la supervivencia de Israel.

Cuando las fuerzas israelíes iniciaron su ofensiva contra Irán el pasado viernes 13 de junio, reiteró ese punto y prometió que la operación para acabar con el programa nuclear iraní continuará “durante los días que sean necesarios”.

Teherán, que ha rechazado las acusaciones sobre su programa nuclear y ha asegurado que este tiene fines civiles, ha respondido a los ataques de Israel y ha prometido un “castigo severo” por sus recientes movimientos.

Su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, también ha advertido a Estados Unidos que cualquier intervención militar de su parte en el conflicto “implicará daños irreparables”.

Durante los últimos días, las fuerzas israelíes han atacado la planta de Fordo. Sin embargo, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha reportado que, hasta el momento, no se han presentado daños en sus instalaciones.

Según informaciones reunidas por el New York Times, Netanyahu ha presionado a Estados Unidos durante años para que le facilite sus bombas antibúnkeres, las cuales podrían servir para destruir o impactar significativamente el complejo subterráneo.

De acuerdo a distintos analistas militares, el Penetrador Masivo de Artillería —también conocido como GBU-57— del país norteamericano podría ser efectivo en esa tarea.

Fuentes que han hablado con Trump en los últimos meses afirmaron al citado periódico que el tema ha sido abordado en sus conversaciones con el primer ministro israelí.

No obstante, hasta el momento, Washington no ha cedido a sus peticiones.

El misterioso complejo nuclear de Irán situado en las montañas y que es casi imposible de destruir.

Qué se sabe del complejo nuclear de Fordo y por qué es clave para Irán

Gran parte de la información sobre el complejo de Fordo se ha dado a conocer a través de documentos obtenidos por los servicios de inteligencia israelíes.

Datos rescatados por CNN afirman que sus salas principales se encuentran a una profundidad estimada de 80 a 90 metros , lo que las mantendría a salvo de cualquier bomba aérea que se sepa que posee Israel.

Por lo tanto, según analistas militares, que las fuerzas israelíes la puedan destruir desde el aire es casi imposible .

Israel no tiene bombas como la GBU-57 ni aviones con la capacidad para transportarla en su arsenal.

En 2009, el entonces presidente estadounidense Barack Obama, su homólogo francés Nicolás Sarkozy y el primer ministro británico Gordon Brown revelaron que Irán poseía este complejo nuclear.

En ese momento, el abanderado demócrata alertó: “El tamaño y la configuración de esta instalación son incompatibles con un programa pacífico” .

Unos días antes de dicho anuncio, Teherán informó al OIEA que planeaba construir una nueva planta de enriquecimiento de combustible.

Sin embargo, para ese entonces, la construcción de Fordo ya había empezado y llevaba años de avances.

Imágenes satelitales capturadas en el lugar en 2004 muestran dos estructuras en las que actualmente se encuentran las entradas del túnel.

Desde la OIEA han afirmado tener otros registros que sugieren que la construcción inició en 2002.

El director de la organización no partidista Institute for Science and International Security (ISIS), David Albright, comentó a CNN: “Fordo es, en realidad, un proyecto que comenzó durante lo que llamamos el programa de armas nucleares de choque de principios de la década de 2000″.

“La idea era que ellos (los iraníes) fabricaran uranio apto para armas en esa planta y obtuvieran uranio poco enriquecido del programa nuclear civil de Irán”.

En una carta enviada en octubre de 2009, el país de Medio Oriente declaró a la OIEA que la decisión de construir este complejo subterráneo se debía a las “amenazas de ataques militares contra Irán” .

Junto con ello, afirmó que su planta de Natanz se encontraba “entre los objetivos amenazados con ataques militares”.

También aseguraron que la planta de Fordo podría albergar unas 3.000 centrifugadoras.

En 2015, parte de las tensiones sobre su programa nuclear disminuyeron con el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), un acuerdo internacional que exigía a Irán reducir en dos tercios las centrifugadoras al interior de sus instalaciones, además de eliminar su material nuclear.

Sin embargo, los avances se vieron frustrados en 2018, cuando Trump, durante su primera administración, se retiró del acuerdo y anunció que volvería a imponer sanciones a Irán .

Ese mismo año, después de que los servicios de inteligencia israelíes reunieran más de 55.000 documentos sobre el programa nuclear iraní, Netanyahu aseguró que los archivos reflejaban que Teherán buscaba producir uranio apto para armas nucleares .

El entonces viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, calificó las revelaciones y declaraciones del primer ministro israelí como “ridículas”.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense de ese momento, Mike Pompeo, dijo que el país norteamericano conocía esas informaciones “desde hace tiempo” y aseguró que los archivos compartidos por Israel eran auténticos.

Albright dijo a CNN que en la organización que dirige “nunca” vieron “ninguna inconsistencia”.

“Son cientos de miles de páginas. Es decir, es imposible inventar tanta información. No creo que nadie la cuestione, y probablemente por eso existe una resolución de la Junta de Gobernadores (del OIEA) contra Irán”.

Un informe de la OIEA presentado a finales de mayo de este año reportó que Irán aumentó su producción de uranio enriquecido al 60% , lo que se traduce en un avance importante en el camino para poder fabricar armas nucleares.

“El aumento significativo de la producción y acumulación de uranio altamente enriquecido por parte de Irán, el único Estado no poseedor de armas nucleares que produce dicho material nuclear, es motivo de grave preocupación ”, declararon desde el organismo.

También han afirmado que Irán posee unas 2.700 centrifugadoras.

Qué necesitaría Israel para destruir el complejo nuclear de Fordo

Un análisis del grupo de expertos británico Royal United Services Institute (RUSI) publicado en marzo aseguró que para las fuerzas israelíes sería casi imposible destruir el complejo de Fordo mediante ataques aéreos.

Para hacerlo, requerirían de la asistencia directa de Estados Unidos , su principal aliado.

El Penetrador Masivo de Artillería tiene la capacidad para penetrar las instalaciones subterráneas, pero no bastaría con que el país norteamericano facilite estas bombas.

También, tendría que desplegar sus bombarderos furtivos B-2 Spirit , ya que Israel no cuenta con aeronaves con la capacidad para transportar las GBU-57, que tienen un peso aproximado de 13.600 kilos.

En caso de que Estados Unidos decida involucrarse directamente en el conflicto para apoyar a Israel, es probable que tampoco baste con una sola bomba para destruir la base de Fordo , ya que según han declarado funcionarios de defensa estadounidenses, estas tienen una capacidad de penetración de hasta 60 metros.

Aunque especialistas consultados por el Washington Post han afirmado que es probable que actualmente puedan alcanzar objetivos a mayor profundidad —debido a las mejoras que se han implementado con los años— , el análisis del RUSI sugiere que se requeriría lanzar más de una bomba sobre el complejo.