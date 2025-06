Radiografía al Penetrador Masivo de Artillería, la bomba de EEUU que podría cambiar el curso de la guerra de Israel-Irán

Estados Unidos cuenta con una bomba con la capacidad para destruir objetivos subterráneos fortificados y ubicados a una gran profundidad.

El Penetrador Masivo de Artillería (MOP, por sus siglas en inglés), también conocido como GBU-57 o “antibúnkeres”, puede ser lanzado desde los bombarderos furtivos B-2 Spirit de la Fuerza Aérea estadounidense.

Según las autoridades militares del país norteamericano, ese es su único avión con la capacidad para desplegar esta bomba pesada, que tiene un peso aproximado de unos 13.600 kilos.

De acuerdo a informaciones reunidas por el New York Times, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha presionado a Estados Unidos durante años para que le facilite sus bombas antibúnkeres.

Hasta el momento, Washington no ha cedido a esas peticiones.

Sin embargo, si Estados Unidos decide entrar directamente en el creciente conflicto entre Israel e Irán , es probable que su atención se centre en destruir o impactar las instalaciones nucleares subterráneas iraníes.

En ese eventual escenario, según un análisis del Washington Post, es probable que los bombarderos estratégicos de Estados Unidos asuman la misión de impactar estos objetivos con la GBU-57.

Desde Israel han sostenido que su ofensiva iniciada el pasado viernes 13 de junio busca evitar que Irán desarrolle armas nucleares, una acusación que Teherán ha rechazado y ante la que aseguran que su programa nuclear tiene fines civiles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado que Irán no puede tener armas nucleares y ha exigido su rendición incondicional en el conflicto.

Por su parte, el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, ha manifestado que su país no se rendirá y ha advertido a Estados Unidos que cualquier intervención de su parte “implicará daños irreparables”.

Mientras los ataques cruzados entre Israel e Irán continúan y amenazan con la posibilidad de que estalle una guerra más amplia, se presume que el eventual lanzamiento de la GBU-57 sobre la central subterránea de Fordo podría causar daños significativos en el programa nuclear de Irán .

Fuentes que han hablado con Trump en los últimos meses afirmaron al New York Times que el tema ha sido abordado en sus conversaciones con el primer ministro israelí , Benjamín Netanyahu.

No obstante, hasta el momento, Estados Unidos no ha manifestado públicamente si planea utilizarla o no en el escenario actual de Medio Oriente.

Radiografía al Penetrador Masivo de Artillería, la bomba de EEUU que podría cambiar el curso de la guerra de Israel-Irán. Foto: archivo.

Cómo es el Penetrador Masivo de Artillería, la bomba de EEUU que podría cambiar el curso de la guerra entre Israel e Irán

El Penetrador Masivo de Artillería está diseñado para penetrar instalaciones fortificadas y enterradas a gran profundidad, tales como búnkeres y túneles.

La Fuerza Aérea estadounidense ha afirmado que su diseño, su peso de unos 13.600 kilos y su construcción de aleación de acero le permite excavar bajo tierra y luego explotar, tras ser lanzada desde los bombarderos B-2 hacia su objetivo.

Datos del Departamento de Defensa revisados por el Post detallan que estas bombas antibúnker guiadas con precisión cuentan con aletas de guía retráctiles y un sensor láser, mientras que su altura es de alrededor de unos 20 pies, es decir, unos 6,2 metros aproximadamente.

Se trata del arma convencional más pesada del arsenal estadounidense, pero no está diseñada para saturar explosivos en un área extensa.

Más bien, su precisión guiada por GPS busca impactar objetivos específicos y bien identificados , para así destruir lo que otras bombas no pueden alcanzar.

Especialistas consultados por el citado periódico afirmaron que no existen informes públicos sobre el uso de la GBU-57 en combate.

Funcionarios de defensa estadounidenses han afirmado que tiene una capacidad de penetración de hasta 60 metros .

Sin embargo, el extécnico de desactivación de artefactos explosivos del Ejército de Estados Unidos, Trevor Ball, comentó al Post que es probable que actualmente pueda alcanzar objetivos a mayor profundidad, ya que la bomba se ha sometido a dos décadas de desarrollo desde que empezó a ser diseñada en 2004.

Aunque Israel ha dependido de municiones estadounidenses a lo largo del conflicto en Medio Oriente, no posee esta arma ni aviones militares con la capacidad para transportarla.

Según la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el país norteamericano tiene 19 bombarderos B-2 operativos , los cuales se caracterizan por sus velocidades subsónicas, su capacidad de reabastecimiento en vuelo y las extensas distancias que pueden recorrer.

Para hacerse una idea, durante la guerra de Kosovo a finales de la década de 1990, aeronaves B-2 realizaron vuelos de ida y vuelta desde su base en Misuri para atacar objetivos.

De la misma manera, en 2017, dos de estas aeronaves volaron 34 horas para atacar campamentos del Estado Islámico en Libia.

Un informe de la Fuerza Aérea estadounidense afirmó en 2024 que las mejoras más recientes de la GBU-57 incluyen la resolución de un “problema de integración” no descrito con el B-2.

Las autoridades militares también aseguraron que están probando tecnologías que pueden ayudar a impactar objetivos en escenarios en los que la información sobre las estructuras subterráneas es más bien limitada .

Qué objetivos podría atacar EEUU con la GBU-57 si se involucra directamente en la guerra contra Irán

Si las fuerzas estadounidenses llegaran a involucrarse directamente en el conflicto para apoyar a sus aliados israelíes en la ofensiva contra Irán, los analistas presumen que, en caso de utilizar el Penetrador Masivo de Artillería, es probable que lo hagan contra la central nuclear subterránea de Fordo .

Esta se encuentra en el desierto, al suroeste de Teherán, y es la instalación de enriquecimiento nuclear más profunda de Irán.

La base de Fondo está protegida por una montaña y, según los especialistas, está aparentemente diseñada para producir uranio enriquecido al 20% de pureza.

No obstante, un informe de inspección del Organismo Internacional de Energía Atómica presentado a finales de mayo reportó que Irán aumentó su producción de uranio enriquecido al 60% .

Aquel porcentaje se acerca significativamente al 90% necesario para fabricar un arma nuclear.

De acuerdo al análisis de distintos expertos, la eventual destrucción de las centrifugadoras de enriquecimiento de uranio en las profundidades subterráneas de Fordo no necesariamente significaría el fin del programa nuclear iraní.

El principal negociador estadounidense con Irán durante la administración del expresidente Barack Obama, Richard Nephew, explicó al Post que aquello se debe a que Irán podría tener otras bases nucleares aún desconocidas por la comunidad internacional.

“Incluso si Fordo se evaporara mañana, seguiríamos teniendo serias preocupaciones”, enfatizó el también miembro del Washington Institute for Near East Policy.

De la misma manera, ejercicios militares estadounidenses realizados durante los últimos años han concluido que una sola GBU-57 no sería suficiente si se quisiera destruir una base como la de Fordo .