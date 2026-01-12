¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana. Foto: ATON.

El verano no da tregua. Aunque con matices, las altas temperaturas continuarán durante toda la semana entrante, según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC). Incluso, para la Región Metropolitana y la zona central, hay dos avisos meteorológicos por calor, producto de una dorsal en altura.

El tiempo indica que a partir de este lunes 12 de enero hasta el fin de semana, las temperaturas estarán sobre los 30 °C.

¿Hasta cuándo perdurará el calor extremo en Santiago y la zona central de Chile? ¿Cuál será el día más caluroso de la semana? Te dejamos toda la información sobre el pronóstico para esta nueva semana de enero.

¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana. Foto: ATON.

Alerta meteorológica por altas temperaturas en 5 regiones de Chile

La primera alerta de Meteochile por altas temperaturas fue emitida el pasado domingo 11 de enero, y tiene vigencia hasta el próximo martes 13 . La condición sinóptica es una dorsal en altura, y afecta a las siguientes regiones de la zona central: Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule y Ñuble.

En paralelo, la segunda alerta meteorológica por calor advierte que el próximo viernes 16 de enero será una jornada extremadamente calurosa para las mismas regiones anteriormente mencionadas. Estas son las máximas pronosticadas para ese día:

Región de Valparaíso: entre 34 y 36 °C.

Región Metropolitana : entre 31 y 34 °C.

Región de O’Higgins: entre 31 y 34 °C.

Región del Maule: entre 30 y 34 °C.

Región de Ñuble: entre 30 y 34 °C.

¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana. Foto: DMC.

El pronóstico del tiempo para esta semana en la RM

La mayor parte de la Región Metropolitana tendrá temperaturas sobre los 30 °C durante toda la semana. A continuación, el pronóstico semanal de máximas, según el sector .

Colina:

Lunes: 34 °C.

Martes: 34 °C.

Miércoles: 31 °C.

Jueves: 31 °C.

Viernes: 34 °C.

Curacaví:

Lunes: 32 °C.

Martes: 32 °C.

Miércoles: 28 °C.

Jueves: 31 °C.

Viernes: 33 °C.

Santiago Norte:

Lunes: 33 °C.

Martes: 34 °C.

Miércoles: 31 °C.

Jueves: 31 °C.

Viernes: 34 °C.

Santiago Oriente:

Lunes: 32 °C.

Martes: 33 °C.

Miércoles: 30 °C.

Jueves: 30 °C.

Viernes: 33 °C.

Santiago Centro:

Lunes: 32 °C.

Martes: 33 °C.

Miércoles: 30 °C.

Jueves: 30 °C.

Viernes: 33 °C.

Santiago Poniente:

Lunes: 32 °C.

Martes: 33 °C.

Miércoles: 30 °C.

Jueves: 30 °C.

Viernes: 33 °C.

Santiago Sur:

Lunes: 31 °C.

Martes: 32 °C.

Miércoles: 29 °C.

Jueves: 29 °C.

Viernes: 32 °C.

Melipilla:

Lunes: 29 °C.

Martes: 31 °C.

Miércoles: 26 °C.

Jueves: 30 °C.

Viernes: 32 °C.

San José de Maipo: