SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Las altas temperaturas no le dan un respiro a Santiago y la zona central. Revisa hasta cuándo durará el calor extremo, el día más caluroso de la semana y las alertas de la DMC por la dorsal en altura.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana. Foto: ATON.

    El verano no da tregua. Aunque con matices, las altas temperaturas continuarán durante toda la semana entrante, según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC). Incluso, para la Región Metropolitana y la zona central, hay dos avisos meteorológicos por calor, producto de una dorsal en altura.

    El tiempo indica que a partir de este lunes 12 de enero hasta el fin de semana, las temperaturas estarán sobre los 30 °C.

    ¿Hasta cuándo perdurará el calor extremo en Santiago y la zona central de Chile? ¿Cuál será el día más caluroso de la semana? Te dejamos toda la información sobre el pronóstico para esta nueva semana de enero.

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana. Foto: ATON.

    Alerta meteorológica por altas temperaturas en 5 regiones de Chile

    La primera alerta de Meteochile por altas temperaturas fue emitida el pasado domingo 11 de enero, y tiene vigencia hasta el próximo martes 13. La condición sinóptica es una dorsal en altura, y afecta a las siguientes regiones de la zona central: Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule y Ñuble.

    En paralelo, la segunda alerta meteorológica por calor advierte que el próximo viernes 16 de enero será una jornada extremadamente calurosa para las mismas regiones anteriormente mencionadas. Estas son las máximas pronosticadas para ese día:

    • Región de Valparaíso: entre 34 y 36 °C.
    • Región Metropolitana: entre 31 y 34 °C.
    • Región de O’Higgins: entre 31 y 34 °C.
    • Región del Maule: entre 30 y 34 °C.
    • Región de Ñuble: entre 30 y 34 °C.
    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana. Foto: DMC.

    El pronóstico del tiempo para esta semana en la RM

    La mayor parte de la Región Metropolitana tendrá temperaturas sobre los 30 °C durante toda la semana. A continuación, el pronóstico semanal de máximas, según el sector.

    Colina:

    • Lunes: 34 °C.
    • Martes: 34 °C.
    • Miércoles: 31 °C.
    • Jueves: 31 °C.
    • Viernes: 34 °C.

    Curacaví:

    • Lunes: 32 °C.
    • Martes: 32 °C.
    • Miércoles: 28 °C.
    • Jueves: 31 °C.
    • Viernes: 33 °C.

    Santiago Norte:

    • Lunes: 33 °C.
    • Martes: 34 °C.
    • Miércoles: 31 °C.
    • Jueves: 31 °C.
    • Viernes: 34 °C.

    Santiago Oriente:

    • Lunes: 32 °C.
    • Martes: 33 °C.
    • Miércoles: 30 °C.
    • Jueves: 30 °C.
    • Viernes: 33 °C.

    Santiago Centro:

    • Lunes: 32 °C.
    • Martes: 33 °C.
    • Miércoles: 30 °C.
    • Jueves: 30 °C.
    • Viernes: 33 °C.

    Santiago Poniente:

    • Lunes: 32 °C.
    • Martes: 33 °C.
    • Miércoles: 30 °C.
    • Jueves: 30 °C.
    • Viernes: 33 °C.

    Santiago Sur:

    • Lunes: 31 °C.
    • Martes: 32 °C.
    • Miércoles: 29 °C.
    • Jueves: 29 °C.
    • Viernes: 32 °C.

    Melipilla:

    • Lunes: 29 °C.
    • Martes: 31 °C.
    • Miércoles: 26 °C.
    • Jueves: 30 °C.
    • Viernes: 32 °C.

    San José de Maipo:

    • Lunes: 33 °C.
    • Martes: 33 °C.
    • Miércoles: 30 °C.
    • Jueves: 30 °C.
    • Viernes: 33 °C.

    Lee también:

    Más sobre:El tiempoTiempo hoyTiempo en SantiagoChileClima en ChileRegión MetropolitanaPronósticoPronóstico del tiempoPronóstico del climaAltas temperaturasDorsal en alturaOla de calorDMCAviso meteorológicoAlerta meteorológicaCalor extremoCalorAltas temperaturas extremasRMZona centralPronóstico RMWeatherLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    FNE, Glovo y PedidosYa cierran acuerdo para poner fin a juicio por colusión

    Grau anuncia cambio en norma de “amarre” para lograr aprobación: para reclamar ante Contraloría funcionarios deberán tener 5 años de antigüedad

    Las importaciones de vestuario en Chile logra su mejor desempeño desde 2022

    Aumenta el envío de salmón y se consolida como el segundo producto más exportado de Chile

    Kast en Congreso Futuro asegura que su gobierno no va a retroceder en ciencias

    El Ipsa rompe los 11.000 puntos e ignora a Wall Street que cae por la investigación penal contra el presidente de la Fed

    Lo más leído

    1.
    ¿Es cierto que el vinagre de manzana puede ayudar a combatir problemas para la salud? Esto dice la ciencia

    ¿Es cierto que el vinagre de manzana puede ayudar a combatir problemas para la salud? Esto dice la ciencia

    2.
    El giro radical de la pirámide alimenticia en EEUU: qué alimentos recomiendan comer ahora

    El giro radical de la pirámide alimenticia en EEUU: qué alimentos recomiendan comer ahora

    3.
    Noam Shomron, científico israelí: “La comprensión científica se está acelerando y eso es emocionante”

    Noam Shomron, científico israelí: “La comprensión científica se está acelerando y eso es emocionante”

    4.
    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    5.
    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Barnsley por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Barnsley por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Celta de Vigo en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Celta de Vigo en TV y streaming

    Rating del domingo 11 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 11 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Barnsley por la FA Cup
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Barnsley por la FA Cup

    Kast en Congreso Futuro asegura que su gobierno no va a retroceder en ciencias

    Boric invita a Kast a aprobar el proyecto de sala cuna universal tras duros cruces: “Podemos llegar a un consenso”

    FNE, Glovo y PedidosYa cierran acuerdo para poner fin a juicio por colusión
    Negocios

    FNE, Glovo y PedidosYa cierran acuerdo para poner fin a juicio por colusión

    Grau anuncia cambio en norma de “amarre” para lograr aprobación: para reclamar ante Contraloría funcionarios deberán tener 5 años de antigüedad

    Las importaciones de vestuario en Chile logra su mejor desempeño desde 2022

    El giro radical de la pirámide alimenticia en EEUU: qué alimentos recomiendan comer ahora
    Tendencias

    El giro radical de la pirámide alimenticia en EEUU: qué alimentos recomiendan comer ahora

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Quiénes son los dos nuevos detenidos por su presunta relación con el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

    José Ignacio Cornejo sostiene el sexto lugar de la clasificación general tras la octava etapa del Dakar
    El Deportivo

    José Ignacio Cornejo sostiene el sexto lugar de la clasificación general tras la octava etapa del Dakar

    La sorprendente reacción de Diego Simeone después de su mediática discusión con Vinicius Junior

    Nuevo refuerzo albo: Peñarol confirma que el uruguayo Javier Méndez viaja a Chile para integrarse a Colo Colo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Ahora Café Tacvba pide sacar sus canciones de Spotify: la creciente batalla entre los músicos y la plataforma digital
    Cultura y entretención

    Ahora Café Tacvba pide sacar sus canciones de Spotify: la creciente batalla entre los músicos y la plataforma digital

    Una Batalla Tras Otra y Adolescencia festejan en los Globos de Oro 2026

    Globos de Oro 2026: sigue el minuto a minuto de la premiación

    Cuba rechaza conversaciones con Estados Unidos y afirma que los contactos se remiten al “ámbito migratorio”
    Mundo

    Cuba rechaza conversaciones con Estados Unidos y afirma que los contactos se remiten al “ámbito migratorio”

    El Papa León XIV se reúne con la líder de la oposición venezolana María Corina Machado

    Trump comparte una captura editada de Wikipedia en la que figura como “presidente interino” de Venezuela

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños
    Paula

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil