Huracán Melissa hoy: los destrozos que dejó en Jamaica al tocar tierra

El fenómeno dejó a la isla sin electricidad y con severos daños en hospitales, viviendas e infraestructura.

Antonio AlburquerquePor 
Antonio Alburquerque
Huracán Melissa hoy: los destrozos que dejó en Jamaica al tocar tierra

El huracán Melissa, el más poderoso que ha azotado Jamaica en más de un siglo, dejó devastación tras su paso en la isla caribeña antes de continuar su trayectoria hacia Cuba, donde tocó tierra la madrugada de este miércoles.

Según informó BBC News Mundo, el gobierno de Jamaica declaró el país “zona catastrófica” ante los severos daños ocasionados por el fenómeno, que alcanzó la categoría 5 con vientos de hasta 295 km/h.

Las primeras evaluaciones muestran daños en al menos seis hospitales, además de carreteras inundadas, viviendas destruidas y miles de árboles y postes de luz derribados.

Huracán Melissa hoy: los destrozos que dejó en Jamaica al tocar tierra. Foto: Archivo.

La magnitud real del desastre aún no se conoce completamente, debido a los cortes masivos de electricidad y comunicaciones que afectan gran parte del territorio.

“Los informes que hemos recibido hasta ahora incluyen daños en hospitales, viviendas y propiedades comerciales, así como daños en nuestra infraestructura vial”, declaró el primer ministro Andrew Holness a la cadena CNN.

El mandatario añadió que, si bien hasta ahora no hay confirmación oficial de víctimas mortales, “dada la fuerza del huracán, esperamos que haya algunas pérdidas humanas”.

La tormenta del siglo en Jamaica

De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Melissa no solo es la tormenta más potente del año, sino también “la tormenta del siglo” para Jamaica.

“Basándome en el pronóstico y en lo que hemos estado experimentando desde el domingo por la noche, preveo que los daños serán enormes”, señaló Tamisha Lee, presidenta de la Red de Mujeres Productoras Rurales de Jamaica (JNRWP), a la BBC.

Huracán Melissa hoy: los destrozos que dejó en Jamaica al tocar tierra. Foto: NHC NHC

Lee advirtió que la recuperación será una “maratón”, ya que muchas carreteras permanecen intransitables y la falta de electricidad complica la coordinación de la ayuda humanitaria.

Amanecer en Jamaica

La capital, Kingston, amaneció este miércoles sumida en un “silencio sepulcral”, en palabras del reportero de la BBC Nick Davis.

Cerca de tres cuartos de la isla permanecen sin suministro eléctrico, lo que ha paralizado gran parte de la actividad cotidiana.

Además de los riesgos inmediatos por el viento y las inundaciones, las autoridades locales advirtieron sobre un peligro inusual: el desplazamiento de cocodrilos hacia zonas residenciales.

Extensive damage is being reported across southwestern Jamaica, including Black River, which is the capital of St. Elizabeth Parish, with schools, homes, and hospitals affected by Hurricane Melissa.

Según la Autoridad Sanitaria Regional del Sureste, el aumento del nivel del agua en ríos y pantanos podría haber empujado a estos animales fuera de sus hábitats naturales.

Por ello, se ha pedido a los residentes “mantenerse alerta y evitar las zonas inundadas”, mientras que el gobierno del Reino Unido instó a los turistas británicos que se encuentran en la isla a permanecer dentro de sus hoteles.

El huracán en Cuba

Tras devastar Jamaica, Melissa tocó tierra en la provincia de Santiago de Cuba en la madrugada del miércoles, ya degradado a categoría 3 con vientos sostenidos de 193 km/h, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

Aunque perdió fuerza, las autoridades cubanas advirtieron que el huracán sigue siendo “extremadamente peligroso” y representa “un riesgo para la vida”.

Más de 700.000 personas fueron evacuadas en distintas provincias, incluyendo Granma, Guantánamo, Holguín y Las Tunas.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel aseguró que el país se había preparado para la llegada de la tormenta, pero pidió a la población “seguir las recomendaciones oficiales” y mantenerse en zonas seguras.

JamaicaHuracán MelissaHuracánMelissaCubaCaribeCentroaméricaClimaTiempoEmergencia

