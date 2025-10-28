SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

“El peor escenario posible”: los peligrosos efectos del huracán Melissa

El huracán Melissa alcanzó la categoría 5 este lunes mientras se aproxima a Jamaica, donde podría convertirse en la tormenta más potente jamás registrada en la isla.

Antonio AlburquerquePor 
Antonio Alburquerque
“El peor escenario posible”: los peligrosos efectos del huracán Melissa

El huracán Melissa, que se ha movido en el mar Caribe, continuó fortaleciéndose durante la noche del domingo y la mañana del lunes, con vientos sostenidos de hasta 257 km/h, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

La tormenta, que avanza lentamente hacia el oeste, se encontraba a unos 160 kilómetros al sur de la isla principal de Jamaica, y se espera que toque tierra entre la noche de este lunes y la madrugada del martes.

“No salga de su refugio”, advirtieron las autoridades. “Es probable que se produzcan inundaciones repentinas catastróficas y potencialmente mortales, así como numerosos deslizamientos de tierra”, citó el medio The Washington Post.

“El peor escenario posible”: los peligrosos efectos del huracán Melissa. Foto: NHC NHC

Huracán histórico en Jamaica

El meteorólogo Michael Lowry describió la situación como “un fenómeno histórico en el Atlántico”, luego de que las estimaciones satelitales mostraran ráfagas que alcanzaron provisionalmente los 305 km/h, una cifra inédita en la cuenca atlántica.

Los expertos señalan que Melissa podría superar al huracán Gilbert de 1988, considerado hasta ahora el más fuerte que ha golpeado Jamaica.

El impacto se concentraría en los condados de Cornwall y Middlesex, en el centro y oeste del país, con lluvias de hasta 1.000 milímetros en zonas montañosas.

Además, se pronostican marejadas ciclónicas de entre 2,7 y 4 metros, con olas que podrían inundar localidades costeras como Westmoreland, Saint Elizabeth, Manchester y Clarendon.

Kingston, la capital, también enfrenta riesgo de inundaciones debido a su baja altitud.

“El peor escenario posible”, calificaron meteorólogos locales, ante la posibilidad de que el ojo del huracán atraviese gran parte del territorio en un lapso de seis a nueve horas.

“El peor escenario posible”: los peligrosos efectos del huracán Melissa. Foto: Referencial.

¿A dónde se moverá el huracán Melissa?

Tras su paso por Jamaica, Melissa se desplazará hacia el norte y podría tocar tierra hasta tres veces en menos de tres días.

Se espera que llegue al sureste de Cuba entre el martes y miércoles, y luego afecte el sur de las Bahamas antes de avanzar hacia el Atlántico Norte.

El Centro Nacional de Huracanes alertó sobre “marejadas ciclónicas potencialmente mortales” en la costa sur de Cuba y lluvias de hasta 500 milímetros en la región oriental del país.

En las islas Turcas y Caicos y el centro y sureste de Bahamas, también se han emitido advertencias de huracán.

Hasta ahora, tres personas han muerto en Haití a causa de las lluvias e inundaciones provocadas por el paso previo de la tormenta, que también ha afectado a la República Dominicana.

Melissa es el tercer huracán de categoría 5 de la actual temporada en el Atlántico, igualando uno de los años más activos registrados.

Lee también:

Más sobre:JamaicaHuracánHuracán MelissaCaribeMar CaribeDesastres naturalesLluviasClimaTiempoMundoInternacional

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Homicidio frustrado en La Granja: hombre es baleado en plena vía pública

Paypal firma acuerdo con OpenAI: usuarios podrán comprar artículos a través de ChatGPT

Hamas niega saber dónde están los cadáveres de los rehenes que aún no ha entregado a Israel

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

Mueren tres personas en Jamaica mientras el país se prepara para el huracán de categoría 5 ‘Melissa’

Detienen a tres sujetos que se trasladaban en vehículo robado en Renca: sujetos dispararon a carabineros en su huida

Lo más leído

1.
Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

2.
Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

3.
Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric

Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric

4.
Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

5.
Fiscalía revela listado de favores y detalla paso a paso cómo el exfiscal Guerra orientó investigaciones al gusto de Hermosilla

Fiscalía revela listado de favores y detalla paso a paso cómo el exfiscal Guerra orientó investigaciones al gusto de Hermosilla

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

“El peor escenario posible”: los peligrosos efectos del huracán Melissa

“El peor escenario posible”: los peligrosos efectos del huracán Melissa

Cuál es el nuevo medicamento para la menopausia aprobado por la FDA que reduce los síntomas sin hormonas

Cuál es el nuevo medicamento para la menopausia aprobado por la FDA que reduce los síntomas sin hormonas

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Servicios

Temblor hoy, martes 28 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 28 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

El cambio que tendrá la ClaveÚnica para realizar trámites de forma online

El cambio que tendrá la ClaveÚnica para realizar trámites de forma online

Homicidio frustrado en La Granja: hombre es baleado en plena vía pública
Chile

Homicidio frustrado en La Granja: hombre es baleado en plena vía pública

Detienen a tres sujetos que se trasladaban en vehículo robado en Renca: sujetos dispararon a carabineros en su huida

Temblor hoy, martes 28 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Paypal firma acuerdo con OpenAI: usuarios podrán comprar artículos a través de ChatGPT
Negocios

Paypal firma acuerdo con OpenAI: usuarios podrán comprar artículos a través de ChatGPT

Precio del cobre alcanza un nuevo récord histórico mientras el Ipsa se contagia del optimismo global y de efecto Milei

Empresas chilenas expuestas a Argentina se disparan en bolsa tras triunfo de Milei

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación
Tendencias

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

Ghost post: Threads agrega tuits “sin filtro” que desaparecen

“El peor escenario posible”: los peligrosos efectos del huracán Melissa

Se aprueba el fin de la multipropiedad en el fútbol chileno
El Deportivo

Se aprueba el fin de la multipropiedad en el fútbol chileno

Enrico Della Casa, presidente de la UEC: “Chile tiene la capacidad para hacer unos Juegos Olímpicos”

“No lo va a conseguir ni con cuatro mundiales”: histórico de Argentina sorprende con tajante opinión sobre Lionel Messi

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año
Finde

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Cómo contó la prensa chilena el tenso día en que terminó la crisis de los misiles
Cultura y entretención

Cómo contó la prensa chilena el tenso día en que terminó la crisis de los misiles

Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric

Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

Hamas niega saber dónde están los cadáveres de los rehenes que aún no ha entregado a Israel
Mundo

Hamas niega saber dónde están los cadáveres de los rehenes que aún no ha entregado a Israel

Mueren tres personas en Jamaica mientras el país se prepara para el huracán de categoría 5 ‘Melissa’

El Ejército de Ucrania lanza ataques con drones contra Moscú y sus alrededores por segundo día consecutivo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal