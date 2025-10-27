SUSCRÍBETE
Calor extremo y lluvia: el pronóstico del tiempo en Santiago para esta semana

La última semana de octubre llega con cambios marcados en la Región Metropolitana: días calurosos, un cielo cubierto y una posible sorpresa de lluvia al final. Así estará el tiempo según el pronóstico del tiempo.

Nicole Iporre
Calor extremo y lluvia: el pronóstico del tiempo en Santiago para esta semana. Foto: ATON.

Con el cielo cubierto comenzó la última semana de octubre en la Región Metropolitana. De acuerdo al pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) este lunes 27 será una jornada nublada y agradable, con una máxima de 25 °C.

Sin embargo, el tiempo dará un giro radical los siguientes días, y el termómetro subirá hasta los 31 °C, producto de una dorsal en altura que se posicionará sobre la zona central.

Por tanto, estas altas temperaturas también se sentirán en algunos sectores de las regiones de Valparaíso, O’Higgins y Maule, además de la Metropolitana.

Pero después del calor, podría llegar la lluvia: el pronóstico muestra al menos un día con probabilidades de precipitaciones en Santiago.

Calor extremo y lluvia: el pronóstico del tiempo en Santiago para esta semana. Foto: ATON.

Qué día será el más caluroso de la semana en Santiago

El pronóstico del tiempo de la DMC muestra que a partir del próximo martes 28 hasta el jueves 30, las temperaturas rondarán entre los 28 y 31 °C.

Aunque son altas, el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, descartó que se trate de una ola de calor. Simplemente, serán tres días cálidos consecutivos.

Sin embargo, el día “que sí se confirma que va a estar caluroso o casi cercano a lo muy caluroso es el jueves 30 de octubre”, explicó el especialista.

En esta jornada, la mínima será de 9 °C y la máxima de 31 °C, según Meteochile.

Leyton aseguró que “incluso la noche va a estar cálida. A eso de las 21:00 horas, tendríamos 21 °C”.

Calor extremo y lluvia: el pronóstico del tiempo en Santiago para esta semana. Foto: ATON.

¿Vuelve la lluvia a Santiago?

El pronóstico de Meteochile no muestra probabilidades de lluvia para esta semana en Santiago. No obstante, el modelo que utiliza Meteored alertó de una pequeña probabilidad de precipitaciones para el viernes, 31 de octubre.

Este día, las temperaturas bajarán considerablemente a unos 21 °C, según Meteored, y cercano a las 21:00 horas podría haber lluvia débil. Hasta ahora, el modelo arroja un 30% de probabilidad.

Sin embargo, se tendrá mayores certezas a medida que avance la semana.

