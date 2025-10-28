Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones
Santiago vivirá una semana calurosa con máximas de 31 °C, pero el fin de semana podría volver la lluvia y un marcado descenso de temperatura. Esto dice el pronóstico del tiempo.
En la Región Metropolitana, la mayor parte de esta semana será muy cálida. El pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) pronosticó que hasta el jueves 30, el termómetro se disparará y alcanzará hasta los 31°C.
Esto, por la presencia de una dorsal en altura que generará las condiciones para que el calor se intensifique de forma progresiva, mientras transcurren los días.
No obstante, el meteorólogo de Meteored, Javier Hernández Oramas, advirtió que el escenario podría “cambiar de forma drástica” hacia el fin de semana.
Así, Santiago podría tener “un nuevo episodio de inestabilidad (...) con el eventual regreso de la lluvia, la nieve y un notorio descenso térmico.
¿Cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago?
Según el modelo que manejan desde Meteored, está pronosticada la llegada de una vaguada en altura que se desplazaría hacia la zona central de Chile y que, posiblemente, alcance Santiago el fin de semana.
El meteorólogo Hernández Oramas escribió que en la noche del próximo viernes, 31 de octubre, este sistema frontal “favorecerá el desarrollo de nubosidad y la posibilidad de chubascos en distintos sectores”.
Tal y como sucedió el anterior fin de semana, las zonas más afectadas serían la cordillera y precordillera, aunque “no se descarta que algunas precipitaciones aisladas también alcancen el centro de la capital”.
Si es que llueve en la ciudad, la intensidad sería débil y en forma de chubascos aislados. Pero en cualquier caso, sí se espera un descenso importante en las temperaturas.
