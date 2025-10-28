Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones. Foto: ATON.

En la Región Metropolitana, la mayor parte de esta semana será muy cálida. El pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) pronosticó que hasta el jueves 30, el termómetro se disparará y alcanzará hasta los 31°C.

Esto, por la presencia de una dorsal en altura que generará las condiciones para que el calor se intensifique de forma progresiva, mientras transcurren los días.

No obstante, el meteorólogo de Meteored, Javier Hernández Oramas, advirtió que el escenario podría “cambiar de forma drástica” hacia el fin de semana.

Así, Santiago podría tener “un nuevo episodio de inestabilidad (...) con el eventual regreso de la lluvia, la nieve y un notorio descenso térmico.

¿Cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago?

Cuándo vuelve la lluvia a Santiago según el tiempo

Según el modelo que manejan desde Meteored, está pronosticada la llegada de una vaguada en altura que se desplazaría hacia la zona central de Chile y que, posiblemente, alcance Santiago el fin de semana.

El meteorólogo Hernández Oramas escribió que en la noche del próximo viernes, 31 de octubre , este sistema frontal “favorecerá el desarrollo de nubosidad y la posibilidad de chubascos en distintos sectores”.

Tal y como sucedió el anterior fin de semana, las zonas más afectadas serían la cordillera y precordillera , aunque “no se descarta que algunas precipitaciones aisladas también alcancen el centro de la capital”.

Si es que llueve en la ciudad, la intensidad sería débil y en forma de chubascos aislados. Pero en cualquier caso, sí se espera un descenso importante en las temperaturas.