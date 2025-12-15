La advertencia de la nueva jefa de inteligencia de Reino Unido en medio de las tensiones con Rusia. Foto: archivo.

La nueva jefa del Servicio Secreto de Inteligencia (SIS) de Reino Unido, más conocido como MI6, Blaise Metreweli, realizará su primer discurso este lunes 15 de diciembre.

Metreweli, quien se incorporó a la agencia en 1999, se convirtió a mediados de este año en la primera mujer en ser elegida para dirigir el organismo en sus 116 años de historia .

De acuerdo a un comunicado previo oficial de las autoridades británicas, en la instancia de este lunes explicará cómo el MI6 está abordando las nuevas amenazas emergentes para Reino Unido y sus aliados.

“Describirá la naturaleza cada vez más compleja e interconectada de las amenazas globales, que abarcan desde la disrupción tecnológica y las amenazas híbridas hasta el terrorismo y la manipulación de la información” , anticipan las autoridades.

Aseguran que también describirá cómo Reino Unido está “evolucionando para afrontar estos desafíos, mediante la creación de alianzas y el aprovechamiento de la tecnología necesaria para proteger nuestra seguridad nacional y anticiparnos a nuestros adversarios”.

Según el comunicado oficial, se tiene previsto que diga: “Debemos sentirnos tan cómodos con las líneas de código como con las fuentes humanas, tan fluidos en Python como en varios idiomas”.

Qué dirá la nueva jefa de inteligencia de Reino Unido sobre Rusia, según anticipan las autoridades

En medio de las tensiones por la invasión a gran escala que Rusia ha desarrollado en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022, se espera que Metreweli denuncie “la grave amenaza” que representan los esfuerzos del gobierno de Vladimir Putin .

“Putin no debe tener ninguna duda: nuestro apoyo es firme. La presión que ejercemos en nombre de Ucrania se mantendrá” , dirá la jefa del MI6, según anticipa el comunicado oficial, que también ha sido difundido por medios británicos como The Guardian.

“ La exportación del caos es una característica, no un defecto, del enfoque ruso hacia la interacción internacional, y debemos estar preparados para que esto continúe hasta que Putin se vea obligado a cambiar su estrategia”.

Cabe recordar que Reino Unido ha sancionado a varias entidades rusas que, según las autoridades británicas, implementan una guerra de información, así como a dos empresas con sede en China por su “campaña de actividades cibernéticas indiscriminadas contra el Reino Unido y sus aliados”.

Según el comunicado, Metreweli concluirá su discurso enfatizando en la importancia de la acción humana para abordar las amenazas tradicionales y emergentes.

“El desafío que define al siglo XXI no es simplemente quién maneja las tecnologías más poderosas, sino quién las guía con la mayor sabiduría. Nuestra seguridad, nuestra prosperidad y nuestra humanidad dependen de ello”.

“Todos debemos tomar decisiones sobre cómo lidiar con las corrientes subyacentes que configuran el mundo. Sobre cómo, en nuestro nuevo mundo, más rápido, más peligroso y mediado por la tecnología, será el redescubrimiento de nuestra humanidad compartida, nuestra capacidad de escuchar y nuestra valentía lo que determinará cómo se desarrollará nuestro futuro”.

“No es lo que podemos hacer lo que nos define, sino lo que elegimos hacer. Esa elección —el ejercicio de la agencia humana— ha moldeado nuestro mundo antes, y lo volverá a moldear” .

Hasta el momento, desde el Kremlin no se han referido públicamente al comunicado previo al discurso de la nueva jefa del MI6.