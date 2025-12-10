VOTA INFORMADO por $1100
    Cómo Rusia ha recurrido a agentes en México para espiar a Estados Unidos, según una investigación

    Funcionarios estadounidenses afirmaron al New York Times que la CIA elaboró una lista de más de una veintena de espías rusos que se hacían pasar por diplomáticos, la cual fue compartida con las autoridades mexicanas. Dijeron que el país vecino no respondió como esperaban.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Cómo Rusia ha recurrido a agentes en México para espiar a Estados Unidos, según una investigación. Foto: archivo.

    Después de que Estados Unidos y sus aliados expulsaran a decenas de diplomáticos y espías rusos a raíz, principalmente, de la invasión a gran escala que Rusia ha desarrollado en Ucrania desde febrero de 2022, muchos de estos agentes terminaron asentándose en México.

    Así lo aseguraron funcionarios estadounidenses al New York Times. Afirmaron que aquello se debió, en parte, a la cercanía de México con Estados Unidos.

    La investigación del citado periódico cita a funcionarios anteriores y actuales de Washington, quienes afirmaron que altos cargos del gobierno del ahora expresidente Joe Biden alertaron a las autoridades mexicanas sobre la situación.

    De acuerdo a las informaciones reunidas por el Times, la CIA elaboró una lista de más de una veintena de espías rusos que se hacían pasar por diplomáticos.

    Sin embargo, las preocupaciones de Washington no fueron atendidas como esperaban y México rechazó expulsarlos del país, dijeron las fuentes.

    El exjefe de operaciones de la CIA en Latinoamérica hasta 2019, Duyane Norman, declaró al citado periódico que “si vas a manejar y reclutar espías, la cercanía es clave, y eso es lo que México ofrece”.

    “Rusia puede actuar con mayor impunidad en México. No hay tantos ojos en ellos (allí) como en Estados Unidos o Canadá”.

    Previamente, durante la Guerra Fría, el gigante norteamericano acusó la presencia de espías rusos en el país vecino, los cuales según Washington, tenían el objetivo de obtener información de inteligencia.

    Incluso antes del mencionado conflicto, se reportó que Iósif Stalin envió agentes para que asesinaran al político soviético León Trotsky, quien se refugiaba en Ciudad de México.

    Su muerte se dio en agosto de 1940, luego de que fuese herido con un piolet en la cabeza.

    Cómo Rusia ha recurrido a agentes en México para espiar a Estados Unidos, según una investigación. Foto: archivo.

    Qué dijeron los funcionarios de EEUU sobre las presuntas operaciones de espías rusos en México

    Aunque las autoridades estadounidenses ya han alertado anteriormente sobre las operaciones de espías rusos, Washington ha visto que los esfuerzos de espionaje de Moscú se han intensificado desde que Rusia inició la invasión a gran escala en Ucrania.

    Los funcionarios estadounidenses consultados por el Times dijeron que el Kremlin busca conseguir más información sobre cómo el gigante norteamericano apoya al país presidido por Volodimir Zelenski, así como otros datos de relevancia.

    Agregaron que las preocupaciones de Washington han llevado a que la embajada de Estados Unidos en Ciudad de México nombrara, en agosto de este año, a su primer “observador de Rusia” oficial.

    Explicaron que dicho cargo tiene el objetivo de vigilar las actividades de agentes rusos en México.

    Las fuentes sugirieron que es posible que las denegaciones de las autoridades de México a sus solicitudes para expulsar a presuntos espías rusos se hayan debido a que el partido Morena reúne a militantes más bien favorables hacia la izquierda política.

    El ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador fue miembro de dicho partido hasta 2024, al igual que su sucesora, la actual mandataria Claudia Sheinbaum, quien asumió el poder en octubre del año pasado.

    Cuando el citado periódico consultó a Morena sobre estas afirmaciones, el partido prefirió no hacer declaraciones.

    Sin embargo, funcionarios mexicanos desestimaron las preocupaciones de Washington.

    Los funcionarios estadounidenses comentaron que cuando Estados Unidos intentó darle seguimiento a la lista de espías rusos que habían enviado a México, las autoridades mexicanas respondieron que nunca la habían recibido.

    Añadieron que López Obrador y su secretario de Relaciones Exteriores desestimaron las preocupaciones de algunos funcionarios estadounidenses de alto rango del gobierno de Biden, quienes les habían reportado la situación.

    El director de asuntos del hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional durante la administración Biden, Juan González, precisó al Times que “el gobierno mexicano sí ayudó, pero pudieron haber hecho mucho más”.

    “Les dimos nombres de espías rusos que se hacían pasar por diplomáticos en la embajada de Ciudad de México. Eran espías experimentados que habían estado en operativos sofisticados por toda Europa”, aseguró.

    De acuerdo a los funcionarios consultados por el citado periódico, a las autoridades de Estados Unidos les preocupa que entre los millones de turistas estadounidenses que viajan a México cada año haya espías que trabajan para Rusia.

    Temen que ahí puedan intercambiar información de inteligencia o que se puedan dar órdenes para inminentes nuevas operaciones de espionaje.

